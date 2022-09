Oroscopo del Giorno 9 Settembre 2022 Venerdì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Settembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sembrare che la tua casa si sia trasformata nella stazione dei treni. Molti membri della famiglia sono presenti, consegne effettuate e telefoni che squillano, e potresti semplicemente voler guardare la TV o leggere un libro. Ciò potrebbe causare una comprensibile irritazione. Tuttavia, sii educato come al solito. Se possibile, chiedi a un membro della famiglia di controllare. Potresti essere frustrato, ma non vorrai offendere nessuno.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una comunicazione entusiasmante potrebbe informarti di un’opportunità di avanzamento che dovresti esplorare. Anche se saresti pronto ad agire in circostanze normali Leone, oggi potresti essere più cauto. Hai cercato un riconoscimento per un pò, quindi non essere troppo reticente. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. Impara tutto quello che puoi sulla situazione e poi prendi una decisione saggia.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente hai avuto una settimana impegnativa Sagittario, e potresti sentirti fuori di testa oggi. Forse ieri sera hai mangiato troppo, sei rimasto alzato fino a tardi o entrambe le cose. È contro producente rimanere a casa e riposare, ma questo è il giorno perfetto per rannicchiarsi con un buon libro. Avrai bisogno di un pà di esercizio, ma non esagerare!

Oroscopo del Giorno 9 Settembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti dover correre molto quando probabilmente vorresti restare a casa. È probabile che si presentino obblighi verso amici e familiari e, anche se sei un pò stanco, vorrai dare una mano. Il miglior piano per oggi è fare tutto il più rapidamente possibile e poi trascorrere il resto della giornata rilassandoti da solo!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico potrebbe chiedere un prestito e potresti esitare a dargli i soldi. Segui il tuo istinto. La persona probabilmente non è troppo esperta di soldi. Potresti voler partecipare ad alcune attività di gruppo, ma non lasciare che le persone si approfittino di te. Sei disposto a servire coloro che hanno bisogno di te, ma discrimina tra chi ha e chi non ha davvero bisogno del tuo aiuto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un profilo astrale che si presenta attivistico ma, a tratti, anche abbastanza faticoso può caratterizzare questa giornata di settembre. Le soddisfazioni, tuttavia non vi mancheranno. Mercurio e Giove negativi, comporteranno la necessità di aggiustare il tiro un pò in tutti i campi, specie se siete nati nella capricornina prima decade. Il Sole, vi viene in soccorso in serata, dal segno per voi molto congeniale della Vergine, a portarvi un’atmosfera di soddisfazione, specialmente in famiglia e nel settore delle amicizie. Vi piacerà difatti dedicarvi interamente a voi stessi in questo periodo, magari frequentando ambienti insoliti. Intelligenza, prontezza di riflessi saranno il vero dono degli astri, dono che vi rinnova nello spirito e nella mente. Un prodigioso Plutone in ottimo aspetto col Sole innalza il livello di gioiosa partecipazione emotiva al rapporto con la persona amata, specie se il vostro legame di coppia è fiorito da poco e se appartenete alla terza decade. Con questi transiti vi lascerete andare a un atteggiamento maggiormente espansivo del solito. La vostra indole combattiva si esercita in ambito professionale dove Urano vi stimola a fare sempre meglio e a dare di più, specie se appartenete alla seconda decade. Non vi curerete di chi vi critica: è perché non riesce ad arrivare alle vostre vette.

Oroscopo del Giorno 9 Settembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se molte persone ti contatteranno oggi. Forse hai voglia di spettegolare o i vicini hanno notizie di cambiamenti nelle vicinanze. Dovresti essere pieno di energia, quindi puoi gestirla, ma potresti trovarlo un pò snervante se la comunicazione diventa troppo frenetica. È meglio seguire il flusso e godersi situazioni come questa. Puoi pensare a cosa significa tutto questo più tardi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è probabile che sperimenterai una potente esplosione di energia che potrebbe trasformarti temporaneamente in un maniaco del lavoro. Le faccende domestiche potrebbero essersi accumulate in giro per casa che hanno un disperato bisogno di essere fatte. Non devi farle tutte in una volta. Prenditi cura dei compiti più urgenti e poi rilassati. Il resto può aspettare. Chiedi ai membri della famiglia di aiutarti.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Troppe indulgenze potrebbero lasciarti con mal di testa o mal di stomaco al punto in cui potresti voler trascorrere la maggior parte della giornata dormendo. Lo stress di questa condizione potrebbe farti arrabbiare con i membri della famiglia. Rilassati, riposati e ritrova le forze. Tornerai nel mondo reale abbastanza presto.

Oroscopo del Giorno 9 Settembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentirti un pò ansioso e potresti voler dedicare del tempo all’esercizio o provare un nuovo sport che non hai mai fatto prima. Chiedi ad alcuni amici di unirsi a te, se possono. Non spingerti oltre i tuoi limiti. Questo può solo portare esaurimento e stress che non aiuterà il tuo livello di forma fisica. Esercitati entro i tuoi limiti e fallo più spesso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:La frustrazione potrebbe essere la parola per oggi, Scorpione. Potresti sentire un pò di voglia di viaggiare. Stati lontani e terre straniere possono invitarti, ma le circostanze potrebbero renderti difficile scappare. Potrebbero esserci anche attriti con il partner. Non farti risucchiare in una lite. Usa la tua natura placida per restare con i piedi per terra, quindi usa la tua praticità per risolvere i problemi a portata di mano.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti piace essere onesto con le persone a cui tieni, ma oggi è probabile che tu lo sia un pò troppo. Non essere troppo veloce a offenderti e osserva la tendenza a essere troppo schietto. Se modifichi la tua onestà con un pò di diplomazia, dovresti trasmettere il tuo messaggio con un minimo di sentimenti feriti. In questo modo crei situazioni di vittoria/vincita. È meglio per tutti i soggetti coinvolti.