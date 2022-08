Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2022 Martedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita amorosa potrebbe essere un pò fragile e scoprirai che il tuo partner è più sensibile del solito, Ariete. Un approccio più premuroso ed emotivo ti aiuterà a stabilire una migliore connessione con il tuo partner. Oggi scoprirai che è necessario stabilire dei confini chiari per mantenere le cose senza intoppi tra te e i tuoi cari.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Pezzi della tua vita che hai cercato di evitare per un pò di tempo potrebbero venire a galla oggi e causarti un pò di problemi, Leone. Ciò che non è organizzato o strutturato sta diventando sempre più caotico solo per darti una lezione. Prenditi cura delle cose ora. Metti le cose in ordine e diventa più consapevole del ticchettio dell’orologio. C’è un motivo per cui devi occuparti degli affari.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Sii un pò più selettivo riguardo a dove metti le tue energie oggi, Sagittario. Non perdere tempo con situazioni che non sono salutari o favorevoli ai tuoi obiettivi. Potresti avere difficoltà a motivarti, ma va bene così. Questo è un buon giorno per sdraiarsi. La tua energia tende a sembrare piuttosto lenta, quindi sii prudente su come la usi. Rilassati per tutto il giorno.

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose nel reparto amore dovrebbero andare piuttosto bene per te ora Toro, quindi è un buon momento per fare una mossa verso l’oggetto del tuo desiderio. Assicurati di essere completamente realistico nelle tue azioni. Renditi conto che potresti aver bisogno di un pò di disciplina. Mantieni una struttura sana all’interno della quale puoi lavorare.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Cupido ha scoccato la sua freccia nel tuo cuore Vergine, quindi rannicchiati con l’oggetto del tuo desiderio. Ti sentirai più sensuale e romantico del solito. Cibi gourmet e vini pregiati dovrebbero abbellire il tuo piatto stasera. Renditi conto che potrebbe esserci un elemento di moderazione che deve essere inserito nell’equazione, ma non lasciare che questo ti impedisca di divertirti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore sta arrivando ma è importante essere pratici, Capricorno. Non dare per scontate le tue relazioni. Renditi conto che amore non significa necessariamente che tutto è perfetto. Spesso sono necessarie struttura e disciplina per mantenere un sano equilibrio. Dovresti essere in grado di incorporare questi elementi piuttosto bene, quindi sfrutta al massimo questa energia.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È un frizzante Giove nel segno amico dell’Ariete a regalarti colpi di fortuna inattesi e svolte del destino che non immaginavi. Se festeggi il tuo compleanno dal 28 di maggio al 6 giugno tieni d’occhio a quel che la sorte sta preparando e apriti alle occasioni che il presente adesso ti sta offrendo. Vietato frequentare le solite persone e imperativo sarà uscire, veder gente nuova, proporsi per nuove iniziative!

Nettuno può provocare qualche lieve baruffa con la tua dolce metà, specie se appartieni alla terza decade gemellina. Niente di grave, ma non lasciarti prendere da nervosismi eccessivi e riporta, come di solito sai fare, tutto alla normalità, alla luce del tuo buon senso e con tipico umorismo È una Luna magnifica col tuo segno riporta la concordia piena e appagante, specie se sei della prima decade.

Qualche collega ti sfida oggi a metterti in gioco e a provare le tue abilità in campo professionale. In particolar modo se sei nato nella seconda decade gemellina ci vuole ben altro per metterti in difficoltà! Un portentoso Giove ti dona l’energia per vincere e in modo più incisivo se fai un lavoro che richiede determinazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò bloccato ora Bilancia, ma non vederlo come un segnale per smettere di perseguire i tuoi obiettivi. La verità è che la disciplina è tutto ciò che serve per manifestare le cose che vuoi veramente. Non lasciare che le energie degli altri ostacolino dove sei ora e dove vorresti essere.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente dovresti stabilirti un pò oggi nel reparto dell’amore, Acquario. Renditi conto che le tue relazioni con gli altri non sono uno spettacolo o un atto teatrale da esibire. Questo è un giorno in cui dovresti ascoltare il feedback del tuo partner e pensare a ristrutturare alcuni elementi della tua relazione in modo che le cose scorrano più naturalmente.

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere a un punto piuttosto culminante ora in amore, Cancro. I tuoi livelli creativi stanno raggiungendo il picco e potresti sentire un forte bisogno di creare qualcosa di grande. Renditi conto che la disciplina è necessaria per far fluire quei succhi artistici. Non lasciare che la paura ti fermi. Avvia i tuoi sogni e lascia che i dettagli vadano a posto più avanti.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno importante in cui puoi respirare energia creativa, Scorpione. Scoprirai che rafforzare l’estetica di ciò che ti circonda ti aiuterà a ispirarti, a essere più disciplinato e desideroso di mantenere le cose pulite e ordinate. Prenditi il ​​tuo tempo e non lasciare che l’ansia degli altri ti faccia precipitare in qualcosa per cui non sei pronto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Siediti e osserva il comportamento degli altri oggi, Pesci. Dai un’occhiata alle persone intorno a te. Scoprirai che puoi imparare molto dalle loro azioni e dai loro errori. Considera i tuoi modelli e le persone che desideri emulare. Pensa ai tratti che ti attraggono verso determinate persone e lavora per adottarli tu stesso.