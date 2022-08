Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2022 Giovedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti particolarmente solo, oberato di lavoro oggi Ariete, e quindi desiderare la compagnia del tuo partner. Ma le responsabilità che coinvolgono entrambi potrebbero tenervi separati. Questo potrebbe essere più che frustrante: potrebbe renderti cupo. Non lasciare che accada. Concentrati sul tuo lavoro e finisci prima di sera!

LEONE ⭐ EXCELLENT:Alcune persone anziane, forse i tuoi genitori, potrebbero essere troppo esplicite nella loro valutazione di come stai gestendo una situazione, Leone. Sei particolarmente sensibile oggi e molto meno tollerante alle critiche del solito. Non scatenarti. Causare una spaccatura non risolverà nulla. Cambia argomento e prendi qualunque linea di azione ritieni sia la migliore.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Questa non è una buona giornata per viaggiare Sagittario, soprattutto in aereo. Il risultato potrebbero essere lunghe code alla biglietteria, infiniti ritardi e bagagli smarriti. Questo potrebbe non essere nemmeno un buon giorno per pianificare un viaggio, anche se puoi considerare le tue opzioni. Se devi volare oggi, vai in aeroporto presto, viaggia leggero e prendi qualcosa di buono da leggere!

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Toro, potrebbero verificarsi sconvolgimenti in casa. Tu e gli altri membri della tua famiglia siete nervosi e soggetti a scattare alla minima provocazione. Qualcuno potrebbe agitarsi per un piccolo problema e scappare. Non preoccuparti. Alla fine della giornata tutti dovrebbero vedere gli eventi nella loro giusta prospettiva e tornare in buoni rapporti. Tieni duro.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione che gli sforzi creativi che coinvolgono la tecnologia moderna, come la grafica, la registrazione o il cinema, potrebbero risentire di “troppi fuochi”. Ognuno ha un’idea diversa di come dovrebbero essere gestite le cose. Se questo è il tuo progetto, assicurati che tutti sappiano che sei il capo. Se hai dei collaboratori, discuti della situazione razionalmente con loro. Non sabotare la tua impresa a causa di disaccordi. Parla.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un nuovo giorno d’agosto abbastanza sereno ti attende, con un luminoso duo Marte – Urano in ottimo aspetto dal segno del Toro intenzionato a farti trascorrere momenti lieti in famiglia, specie se fai parte dei Capricorni della seconda decade. La Luna Scorpione ti continua a voler bene insieme a Mercurio dall’amico segno della Vergine. Un’affettività forte e stabile ti caratterizza, sia che hai un rapporto che si porta avanti nel tempo o che hai un legame da poco iniziato, specie se appartieni alla seconda decade. Se il tuo cuore è ancora libero, lascia aperta la porta e fatti corteggiare da chi ha deciso di volerti catturare e prendere. A un segno concreto e laborioso, segno di Terra infaticabile come il tuo, si addice ogni sorta di professione prescelta. La vocazione più chiara è comunque data dai posti di comando o dall’esercizio del potere (politico, economico, intellettuale, artistico), come decreta Saturno, corpo celeste dell’autorità e del senso di responsabilità.

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le chiamate o le consegne previste potrebbero rivelarsi più problematiche di quanto sono in realtà, Gemelli. Potresti essere coinvolto in infiniti giochi di tag del telefono e le consegne potrebbero arrivare quando sei fuori. Questo può essere evitato se sei preparato. Dai alle persone gli orari migliori per telefonare e sii disponibile in quegli orari. Non preoccuparti. Te la caverai.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nonostante i salti che hai fatto negli ultimi mesi Bilancia, potrebbe verificarsi un crollo quando inizi a dubitare della tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Potrebbe essersi verificata una battuta d’arresto scoraggiante e inaspettata, ma non hai mai lasciato che questo genere di cose ti fermasse prima d’ora. Non cadere in questa trappola. Preparati, rivaluta i tuoi metodi e torna in sella.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le responsabilità di carriera potrebbero richiedere una separazione temporanea dal partner oggi, Acquario. Questo può essere sconvolgente e piuttosto scoraggiante, ma probabilmente non c’è nulla che tu possa fare al riguardo tranne lavorare il più velocemente possibile in modo da poter finire e tornare dal tuo partner. Assicurati che sappia cosa sta succedendo.

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un ritardo temporaneo nella ricezione di alcuni fondi previsti potrebbe costringerti a posticipare un acquisto necessario, Cancro. Non impazzire per questo. Non vale lo stress. Il ritardo è scoraggiante, ma non è una cancellazione. I tuoi soldi arriveranno e sarai in grado di andare avanti con i tuoi piani. Nel frattempo, tieniti occupato. Tieni duro!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Stai aspettando di avere qualche notizia importante, Scorpione? Possono essere coinvolti importanti problemi di carriera. Non è una buona giornata per stare seduti ad aspettare. La tua chiamata arriverà probabilmente in ritardo, quando meno te lo aspetti. Attiva la segreteria, vestiti ed esci e fai qualcos’altro per un pò. Altrimenti potresti impazzire. Tieni duro!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario rimandare l’organizzazione del viaggio a causa di sviluppi inaspettati che ti mantengono dove sei, Pesci. Potresti essere preoccupato per le conseguenze, ma non sprecare le tue energie. Sarai in grado di fare il viaggio programmato e realizzare tutto ciò che speri di fare, ma non oggi. La preoccupazione ti stresserà e basta. L’unico modo produttivo per affrontare questo problema è continuare a muoversi.