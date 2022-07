Oroscopo del Giorno 30 Luglio 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 30 Luglio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è importante che tu prenda le tue decisioni e ti attieni ad esse, Ariete. Per quanto tu preferisca dipendere dagli altri, il tuo giudizio è il migliore. Rimarrai paralizzato se pensi solo a come gli altri reagiranno alle tue decisioni. Sai cosa è meglio e tutti trarranno beneficio quando agirai in base alle tue convinzioni. Non è il momento di essere banali.

LEONE ⭐ EXCELLENT:È probabile che questa sia una giornata intensa, Leone. La famiglia e gli amici possono sembrare irritabili, quindi ti consigliamo di stargli alla larga. Non preoccuparti: non è per qualcosa che hai fatto tu. È l’energia planetaria. Se puoi andare in un posto isolato e chiudere la porta, fallo. Domani l’aria sarà limpida e il buon umore tornerà a regnare.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Hai una mente analitica acuta che ti ha servito bene negli affari. Ma ahimè Sagittario, questa caratteristica non sempre ti serve nella tua vita personale. È probabile che qualcuno vicino si sia irritato per la tua mancanza di empatia. Prenditi del tempo per riflettere sugli eventi delle ultime settimane. Hai inavvertitamente inviato un messaggio sbagliato? Correggi eventuali parole e offese non intenzionali. Un semplice “mi dispiace” farà miracoli.

Oroscopo del Giorno 30 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Situazione astrale di fine luglio in cui si placano in voi alcune insicurezze e anche la vostra forma psicofisica ne ha un beneficio. Per il momento a sentire gli influssi dell’azione celeste mutata saranno i Tori nati tra il 23 e il 26 di aprile. Buone le indicazioni sulla vita familiare, rallegrata dalla concordia e dalla serena armonia tra tutte le varie componenti.

L’amore bussa alla vostra porta se ancora avete il cuore libero! Una Venere suadente vi stimola a raccogliere il corteggiamento di una persona che si è letteralmente invaghita di voi. Non lasciatela fuori e provate, perlomeno, a capire se vi interessa e se ha qualche possibilità! Questo con maggiore evidenza se siete nati dal 3 al 10 di maggio. Ricordate che oggi Marte e Urano, signori dello slancio sessuale si congiungono oggi nel vostro segno! Chi di voi ha una coppia stabile, si gode i piaceri di un’intesa dei sensi e della mente che appare completa.

Con Urano che è ospitato stabilmente nel vostro segno, il lavoro, per voi, non è fatica, ma stimolo, interesse, sfida quotidiana che sprona il vostro animo tenace, in special modo se appartenete alla seconda decade.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Questo non è il momento più allegro per te Vergine, perché le questioni importanti stanno rialzando la testa e ti obbligano ad affrontarle. È giunto il momento di affrontarle una volta per tutte. È particolarmente importante fare uno sforzo per rendere la vita familiare più positiva e ottimista. I tuoi cari guardano a te per prendere esempio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è l’inizio di un periodo emozionante nella tua vita amorosa, Capricorno. La tua relazione con il partner potrebbe essere stata in pericolo ultimamente, ma tutto sta per cambiare. Entrambi siete pronti per qualcosa di grande. Forse una mossa importante è nell’aria o potreste entrambi decidere di impegnarvi l’uno con l’altro in modo più decisivo. Segui il tuo istinto perché ti condurrà dove dovresti andare.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Di recente sono successe molte cose, Gemelli. Ti sei concesso abbastanza tempo per elaborarlo? È probabile che stiano avvenendo grandi cambiamenti a casa o al lavoro. Rimani concentrato sul lavoro da svolgere piuttosto che preoccuparti di eventi sui quali non hai il controllo. Potresti sentirti come se fossi sulle montagne russe, ma tutto si sistemerà in pochi giorni.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non cercare di forzare niente e nessuno in questo momento, Bilancia. Scoprirai che gli elementi di oggi sono testardi quanto te. Le configurazioni planetarie di oggi ti costringeranno a iniziare finalmente a trasformare i tuoi sogni in realtà, che tu lo voglia o no. Ammettilo: hai pianificato per molto tempo senza fare progressi concreti. Tutto questo sta per cambiare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai una natura appassionata, Acquario. A volte è difficile per te quando le altre persone non condividono la tua esuberanza. Questo è un buon momento per abbassare i toni delle cose. C’è un pò di tensione nell’aria e il tuo entusiasmo serve solo a infastidire piuttosto che ad affascinare, come di solito fa. Non fare il broncio. È solo temporaneo. Domani sarai di nuovo al centro dell’attenzione e concederai baci e abbracci a tutti.

Oroscopo del Giorno 30 Luglio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai fatto progressi nelle ultime settimane, specialmente per quanto riguarda il tuo temperamento, Cancro. Ci è voluto un pò di sforzo, ma sembra che tu possa superare la tua tendenza a parlare prima di pensare. Non perdere il terreno che hai guadagnato. C’è una persona la cui missione sembra farti impazzire, ma non lasciare che lui o lei ti tormenti. Fai un respiro profondo e alzati.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei incredibilmente produttivo, con un buon senso degli affari, Scorpione. Tuttavia, ultimamente potresti esserti sentito insoddisfatto della tua vita. Mentre ti guardi intorno, potresti desiderare di avere più cose da mostrare per tutto il tuo duro lavoro. Non seguire questa linea di pensiero. Il vero valore deriva dalle relazioni e dall’orgoglio che si ottiene facendo bene un lavoro. Una macchina nuova o abiti eleganti possono sollevare il morale, ma è superficiale.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarà una giornata piuttosto intensa Pesci, realizzerai molto, ma potresti essere esausto entro la fine della giornata. Ti consigliamo di provare a regolarti. Rimani concentrato su ciò che è veramente importante piuttosto che lasciarti coinvolgere da tutte le curiosità. Tieni a mente il quadro generale e le piccole cose si prenderanno cura di se stesse da sole.