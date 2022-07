Fliteboard 2: la Tavola da Surf Elettrica che vola sulle onde!

ULTRA : per i rider esperti che vogliono spingere i limiti sulla più piccola tavola disponibile. Le cinghie per i piedi sono standard, i backflip sono opzionali.

AIR : tavola gonfiabile di alta qualità. Adatta a principianti, si impacchetta per un facile trasporto, 50% più galleggiante della tavola standard per rendere l’apprendimento ancora più facile.

La cosa più sorprendente di questi tavoli elettrici è l’elettronica che incorporano. Oltre a diversi LED per indicare lo stato della batteria e la connessione Bluetooth, è presente un telecomando palmare che, oltre a includere un grilletto per accelerare, ha anche un piccolo pannello con le informazioni della tavola: GPS, accelerometro, velocità, batteria, distanza percorsa o consumo.