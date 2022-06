Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2022 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti aver bisogno di passare un pò di tempo da solo, Ariete. Indipendenza è la parola chiave, quindi tienila ben presente nella tua mente. Assicurati di non essere vittima di un impegno che hai preso molto tempo fa. Le azioni ostinate saranno estremamente dannose in una giornata come questa. Sii onesto e grato per le cose che hai.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo nuovo approccio alle cose potrebbe ricevere qualche seria critica da parte degli altri oggi Leone, ma non lasciare che questo ti fermi. Renditi conto che la tua natura indipendente e in qualche modo ribelle è un ingrediente chiave per mantenere il tuo mondo in equilibrio. Usa il tuo potere dall’interno per combattere le forze esterne.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Mentre segui il percorso verso l’acquisizione dell’ultimo, più grande, più veloce e migliore, potresti scoprire che stai lasciando dietro di te alcuni principi e valori fondamentali, Sagittario. Non perdere di vista le tue fondamenta. Oggi le cose potrebbero cambiare. Il tuo ego potrebbe essere sotto processo per il tuo comportamento testardo. Tieniti sotto controllo e sii consapevole del modo in cui ti proietti sugli altri.

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buone indicazioni dei transiti accompagnano questo ultimo giorno di giugno. Plutone e Giove in angolo super benefico dal segno del Capricorno e da quello dell’Ariete sono adesso i tuoi sponsor celesti. Ma anche Mercurio, dio della mobilità fisica e mentale, è propizio dai Gemelli.

I tre pianeti inerenti la sfera creativa, razionale ed emotiva dell’Io, ti fanno gioco nel risolvere con prontezza, garbo e un pizzico di fortuna, qualche inciampo che si è determinato nella cerchia delle amicizie più strette. La tua capacità di conciliare le opposte anime, le tendenze diverse di un gruppo, risalta in modo lampante attraverso il successo che otterrai.

Presti aiuto alla persona che hai accanto in un problema che ti sottopone riguardo la sua famiglia d’origine, guadagnandoti ancor più la sua incondizionata fiducia e la profonda dedizione. Avventure inebrianti per i single nati in aprile, con Giove bello.

Attivissimo e concreto sul lavoro, dimostri la tua indispensabile competenza in una situazione complicata che altri colleghi non riuscivano a sbrogliare. Il tuo temperamento, che evita atteggiamenti divistici e da star, pur dopo questa impresa, rimane sempre fedele a sé stesso: sobrio e normale come tutti gli altri.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere chiamato a scegliere tra due modi di gestire una situazione, Vergine. I vecchi modi di fare le cose sono in conflitto con i nuovi. Da che parte intendi procedere? Non essere portato fuori rotta da chiacchiere veloci e giochi di prestigio. Inoltre, non dare per scontato che il modo in cui hanno funzionato per sempre le cose sia ancora la soluzione migliore. Usa il tuo intuito per scegliere il percorso migliore per te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sfrutta la tua natura sensuale e bella, Capricorno. Prenditi del tempo ogni giorno per occuparti della tua anima e assicurarti che riceva il nutrimento di cui ha bisogno per irradiarsi nel mondo. Persone inaspettate potrebbero spuntare dal nulla, quindi non sorprenderti se un ex scrive o chiama. Le cose del passato potrebbero ripresentarsi per insegnarti una preziosa lezione di vita.

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2022 Giovedì: segni di Terra

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:I problemi potrebbero diventare un pò più pesanti di quanto forse vorresti oggi, Gemelli. Il tuo compito è infondere un pò di divertimento nelle cose. Le tue capacità di adattamento saranno messe alla prova, visto che le altre persone sembrano essere completamente ossessionate dalle loro opinioni. Sii più consapevole di come le tue parole possono essere fraintese.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi imprevisti potrebbero mescolare le carte quando meno te lo aspetti, Bilancia. Non scoraggiarti. Tutti gli altri sono soggetti alle tue stesse regole. Se il dealer sembra poco affidabile, vai a un altro tavolo. Non cadere nello stesso tranello due volte.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti percepire un’irrequietezza che ti spinge ad agire, Acquario. Un viaggio potrebbe farti rimbalzare in un altro posto che potrebbe portarti in un’avventura molto strana. Potrebbe sembrare che tu stia facendo una folle caccia al tesoro. L’energia della giornata può farti sentire stressato, ma non arrenderti. La costanza alla fine ripagherà.

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se la maniglia della porta non vuole girare oggiCancro, non forzarla o finirai solo per rompere la chiave. Forse devi solo provare un’altra porta. Se le cose non vanno a posto, probabilmente non erano destinate a esserlo. La vita non dovrebbe essere una lotta. Il nostro compito è essere felici. Ricordalo la prossima volta che sei in fila. Considera la situazione come un periodo di riposo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo io interiore potrebbe essere messo in discussione oggi, Scorpione. Potresti avere problemi ad alzarti dal letto. Ricorda che il modo in cui gli altri ti vedono non significa necessariamente che sei così. Non sentirti in dovere di cambiare per accontentare qualcuno. Alla fine, la tua unica responsabilità è verso di te. Potrebbero verificarsi eventi bizzarri che ti spingono a cambiare il tuo modo di pensare.

PESCI ⭐ EXCELLENT:Un buon consiglio da ricordare è di stare attenti a ciò che dici degli altri, Pesci. Se stai parlando di qualcuno che non è presente, comportati come se lo fosse. Qual è la tua motivazione per dire queste cose? È necessario parlare in questo modo? Un commento negativo su qualcun altro risuonerà nel cosmo. Le persone potrebbero perdere la fiducia in te.