Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2022 Venerdì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Mantenere le cose in equilibrio sarà una sfida oggi, Ariete. Probabilmente scoprirai che c’è un conflitto che sembra non voler arrivare a una soluzione. Potresti scoprire che la soluzione migliore è fuggire tra le nuvole e tornare alla realtà quando la tempesta si sarà calmata. Non c’è bisogno di cercare di districare i nodi se semplicemente non vogliono muoversi.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire che un problema emotivo ti turba nel modo sbagliato oggi, Leone. La tua tendenza è quella di voler scappare. Cerca di farlo in modo sano però. Guarda il tuo film preferito o leggi un libro. Non cadere nella tentazione di dedicarti ad attività più pericolose perché questo eliminerebbe solo temporaneamente i problemi. Quando riaffioreranno di nuovo, potrebbero essere ancora più difficili da gestire.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire che c’è una qualità di sogno nelle tue emozioni oggi che ti impedisce di concentrarti sul compito da svolgere, Sagittario. È probabile che le persone siano testarde e confuse e tu potresti essere uno di queste. Potrebbe sembrare che la tua mente stia andando in due direzioni e non sei sicuro di come procedere.

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che sorgano tensioni in molte aree diverse della tua vita, Toro. È possibile che tu sia troppo sognante o troppo pratico per il problema in questione. È importante trovare un equilibrio. La parte più difficile sarà trovare persone e situazioni che siano d’accordo con te. È probabile che gli altri siano piuttosto inflessibili e testardi e potresti dover adattarti per raggiungere un compromesso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo lato artistico potrebbe voler arrivare da qualche parte oggi, Vergine. Forse dovresti considerare di creare un tuo sito Web o di ottenere un posto in un programma radiofonico locale. I tuoi sogni hanno bisogno di un veicolo per la distribuzione. Hai la capacità di ispirare molte persone. Prendi sul serio questa capacità e fai buon uso dei tuoi talenti creativi!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi piccole voci sussurrano nel tuo orecchio, Capricorno. Potrebbero chiederti di unirti a loro tra le nuvole. Potresti avere la sensazione che ci sia molta tensione tra ciò che il tuo cuore e la tua mente hanno da dire. Non sorprenderti se l’energia della giornata ti lascerà confuso alla fine della giornata. Non stressarti nel prendere decisioni o impegni difficili.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:La traiettoria di ieri potrebbe incontrare un paio di intoppi oggi, Gemelli. Potresti scoprire che la tua natura sognante è in conflitto con quella pianificata e costante. Questo conflitto di interessi potrebbe creare una certa tensione con cui sarà difficile lavorare. Le tue emozioni tendono ad ingannarti, quindi cerca di non farti trascinare fuori rotta da un capriccio passeggero. Cerca di mantenere i tuoi sentimenti ben radicati.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Continui sulla scia dei giorni di fine giugno appena trascorsi il bel momento di allegria e di divertimento. Venere transita sempre in angolo benefico dal segno tuo fedele amico dei Gemelli e ti regala un’intuizione straordinaria per capire quali persone siano le più brillanti, le più simpatiche e si possano legare meglio al tuo temperamento comunicativo. Sarai quindi catturato in una girandola di feste e di inviti, a rotazione, dove il vero tuo problema sarà quello di dover scegliere!

Ti lasci trascinare dalla tua dolce metà in una gioiosa dimensione di gioco e di ilarità. Condividi inoltre, interessi culturali e artistici oltre che mondani e socialmente di un certo prestigio. La complicità che riesci a instaurare con la persona amata sfiora la perfezione, specie se appartieni alla prima decade. Cerca di non cedere alla tentazione di capricci e futili vanità, che potrebbero alterare un poco questo quadro armonioso e sappi riconoscere il momento gioioso e fortunato che stai vivendo adesso.

La tua tipica tendenza a spendere in modo del tutto spensierato vt può far prendere la mano oggi. La configurazione generale dei pianeti ti assicura le risorse per farcela, ma sappi ad ogni modo essere temperante. Stiano attenti anche i commercianti che muovono somme di denaro importanti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno potrebbe spingerti ad agire oggi, Acquario. Stai un passo o due davanti alla mandria. Guida la tua fuga precipitosa e vai dove vuoi. È molto probabile che ti imbatterai in un conflitto riguardo a questioni su cui ti senti pronto . È probabile che le persone siano testarde, quindi preparati a una situazione di stallo.

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di mantenerti in linea con le tue emozioni oggi, Cancro. È possibile che una forza potente ma sottile stia lentamente cercando di portarti fuori strada. Se è così, pensa a fare una pausa e fare un pò di attività fisica per far pompare il sangue. Fai una passeggiata con un amico per schiarirti le idee e pensare in modo più razionale alle decisioni che devi prendere.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che il ritmo delle cose rallenti un pò rispetto a quanto stava accadendo ieri, Scorpione. Prenditi questo tempo per fare un pò di pianificazione e stabilirti un pò. Hai arato nei campi. Ora fermati e valuta ciò che hai seminato. Fai le cose un passo alla volta e non andare troppo avanti. Sii paziente e le cose verranno naturalmente.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti provare una grande confusione emotiva, Pesci. C’è un dibattito che sta infuriando dentro di te. Stai avendo difficoltà a decidere se perseguire con il pratico o il fantasioso. Cercare aiuto negli altri potrebbe solo aumentare la confusione, quindi prendi i loro consigli con le pinze. Se nulla ti sembra chiaro, aspetta e procedi quando avrai una migliore gestione delle cose.