Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe essere una giornata strana per quanto riguarda i soldi, Ariete. Potresti non essere sicuro di dove ti trovi finanziariamente, quindi potrebbe essere una buona idea mettere insieme tutti i tuoi movimenti e esaminarli attentamente. Questo non è il giorno giusto per giocare d’azzardo o fare investimenti di alcun tipo. Invece, ottieni tutte le informazioni che puoi sugli investimenti che ti interessano, studiali e prendi le decisioni appropriate in seguito.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:La noia e lo stress potrebbero affliggerti oggi, Leone. Potresti sentire il bisogno di liberarti dai legami che ti legano alle faccende mondane, di scappare e cercare l’avventura, anche se non sei sicuro di che tipo di avventura! I muri potrebbero chiudersi intorno a te a casa e al lavoro. Potresti voler pianificare una sorta di gita fuori porta per il fine settimana per concederti una pausa necessaria.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi improvvisi che vedi tramite TV, giornali o Internet potrebbero scuotere i sistemi di credenze amati da tempo oggi, Sagittario. Questo potrebbe farti sentire momentaneamente sconcertato e un pò disilluso. Allo stesso tempo, queste informazioni potrebbero aprirti nuove porte. La tua naturale curiosità alla fine vincerà e probabilmente vorrai leggere tutto ciò che puoi su qualsiasi cosa tu abbia in mente. Le nuove scoperte possono essere affascinanti!

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi non è il giorno giusto per fare lavori pesanti in casa. Se stai pianificando riparazioni importanti, potrebbe essere una buona idea rimandarle. Questo è, tuttavia, il giorno esatto per pianificare tali riparazioni, poiché in questo momento puoi essere particolarmente metodico.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua concentrazione dovrebbe essere alta oggi, Vergine. È probabile che tu sia più attento del solito. Non sorprenderti se ti ritroverai a notare le persone e a percepire i loro pensieri e sentimenti anche più del solito. Questo è il giorno giusto per leggere, studiare, frequentare un corso o acquisire nuove informazioni. Potresti scoprire qualcosa di nuovo su un argomento che ti interessa davvero e potresti voler passare la giornata a leggerlo.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Un’attività sulla quale hai lavorato a lungo potrebbe bloccarsi oggi a causa di circostanze al di fuori del tuo controllo. È probabile che ti sentirai piuttosto frustrato Capricorno, perché sembra che non ci sia nulla che tu possa fare per accelerare le cose. Non tormentarti, tutto tornerà a funzionare. La cosa migliore che puoi fare è trovare qualcos’altro su cui lavorare fino a quando i blocchi non saranno stati rilasciati.

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Gemelli, uno o più dei tuoi colleghi potrebbero sembrare piuttosto sconvolti o depressi oggi, e questo probabilmente influirà sulla tua stessa efficienza. I tuoi colleghi non saranno molto interessati a comunicare, quindi è meglio chiudere un occhio e continuare a lavorare nonostante la situazione. Sarà più difficile del solito, ma non è niente che non puoi gestire.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le preoccupazioni per il denaro potrebbero essere al primo posto nella tua mente oggi, Bilancia. Potresti aver subito alcune battute d’arresto finanziarie e chiederti come puoi recuperare i fondi sufficienti per superare questo momento. Tuttavia, l’aiuto è in arrivo. Una fonte esterna potrebbe fornire fondi per aiutarti. Qualunque altro problema tu possa avere, verrà risolto. Il tuo ingegno e un piccolo aiuto dai tuoi amici probabilmente ti aiuteranno a farcela.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati oggi, Acquario. Un sogno di lunga data riguardante la tua carriera potrebbe finalmente diventare realtà. All’inizio potresti non crederci, combattendo la notizia per evitare possibili delusioni. Non cadere in questa trappola; crea energia negativa che può intralciarti. Hai lavorato duramente per essere dove sei. Accetta i tuoi riconoscimenti, ringrazia tutti e poi vai avanti.

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le spese dissolute del passato potrebbero tornare a perseguitarti ora, Cancro. Potrebbero esserci blocchi nella ricezione dei fondi che ti aspettavi o potrebbe verificarsi una spesa inaspettata ma necessaria. Ci vorrà tutto il tuo talento per un’attenta pianificazione per aggirare questa situazione, ma fatti coraggio. La situazione può risolversi in un batter d’occhio, e probabilmente sarà così.

Nel primo giorno della primavera meteorologica il tuo cuore è alle prese con battiti di passione non di poco conto. Specie se sei nato nella seconda e terza decade sei sotto le sollecitazioni di vari pianeti che, al positivo e al negativo, ti stimolano a dare una sterzata alla tua vita erotica e affettiva. Marte, Venere, Plutone ti lanciano un guanto di sfida. Accetta la contesa, la vincerai.

Sul lavoro, il Sole e Nettuno in aspetto magnifico ti indirizzano in modo proficuo per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. Non è mica vero che sei il segno più pigro dello Zodiaco! Ormai se ne sono accorti in molti nel tuo ambiente professionale!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le battute d’arresto sul lavoro potrebbero renderti un pò depresso e preoccupato. Non preoccuparti Scorpione; tutto andrà bene. Pensa a questa come a una sfida da superare. La tua naturale praticità ed efficienza ti accompagneranno. Qualcuno non è del tutto onesto con te. Incoraggia le persone intorno a te ad aprirsi e a comunicare con te. Quello che dicono potrebbe non essere del tutto gradevole, ma almeno sarai in grado di valutare meglio la situazione.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tendi a essere il tuo peggior critico Pesci, e oggi è molto probabile che tu lo sia. Recenti battute d’arresto sul lavoro potrebbero farti nutrire dubbi sulle tue capacità. Sii obiettivo riguardo alla situazione. Qualunque cosa sia successa probabilmente era al di sopra e al di fuori del tuo controllo, quindi non è giusto dubitare di te stesso per questo. Lavora sodo, continua a fare del tuo meglio e non lasciare che gli eventi esterni minaccino la tua fiducia in te stesso.