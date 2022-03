Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Ti viene chiesto di entrare in azione oggi Ariete, quindi non resistere. Sii consapevole del fatto che le cose potrebbero non essere come sembrano. La tua testa potrebbe andare in tilt. Il tuo mondo fantastico è particolarmente attivo oggi, quindi potresti sentire il bisogno di scappare e non tornare mai più. E potrebbe non essere una cattiva idea…!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una giornata attiva per te in cui faresti bene a lavorare con gruppi di altre persone, Leone. La tua immaginazione è particolarmente attiva e potresti ritrovarti a recitare le scene dei tuoi sogni. Le persone nella tua vita stanno giocando un ruolo più importante di quello che hanno avuto in passato. Riconosci e apprezza queste persone chiave. Lavora con loro per sollevare lo strato di nebbia che sembra offuscare l’aria oggi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo mondo fantastico sarà particolarmente attivo oggi Sagittario, e dovresti sentirti libero di decollare nel mondo dei sogni. Lascia che la tua immaginazione guidi lo spettacolo oggi e rimarrai deliziosamente sorpreso dalle ricompense che questa porterà alla tua vita di tutti i giorni. Potrebbe essere difficile prendere una decisione su qualcosa di pratico, quindi non provarci nemmeno!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Toro potrebbe essere difficile arrivare alla radice di una questione. Invece di stressarti, fai un lungo pisolino questo pomeriggio. Annaffia le tue piante e leggi un libro. Fuggi in una sorta di paese fantastico che ti porta lontano dalla tua vita quotidiana. Trattare con le persone alle loro condizioni può rivelarsi estremamente difficile.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine n on prendere nulla troppo sul serio e astieniti dal prendere decisioni importanti. Potresti avere la sensazione che qualcosa o qualcuno stia lavorando dietro le quinte a tua insaputa. Fidati del tuo istinto. Guarda cosa puoi fare per colmare il divario tra la realtà e ciò che senti. Fai una lunga passeggiata al mare o nella natura.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose potrebbero non sembrare a posto oggi Capricorno, quindi non cercare di insistere sulla questione. Potresti sentire un forte desiderio di fuggire nel mondo fantastico e non tornare mai più. Porta a termine il tuo lavoro e poi svagati. Fuggi nelle profondità della tua mente ed esplora le ricche fantasie che il tuo io interiore ha da offrire.

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Goditi una giornata vivace in cui ti concedi tutto ciò che il tuo cuore desidera, Gemelli. La tua immaginazione potrebbe portarti in un regno completamente nuovo in cui interpreti il ​​ruolo da protagonista. Vivi queste fantasie. Ricorda che se puoi sognarlo, puoi farlo, quindi pensa in grande. Il fuoco dentro di te brucia molto forte, quindi fai buon uso di questo potere prima che venga sperperato da qualcun altro!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe benissimo essere uno di quei giorni in cui ti dimentichi di indossare le scarpe prima di uscire di casa, Bilancia. Assicurati che la tua testa sia ben collegata prima di alzarti dal letto stamattina, altrimenti potresti trovarla fluttuante tra le nuvole. I sogni ad occhi aperti penetreranno nella tua coscienza, non importa quanto ti sforzi di mantenere la mente concentrata.

Si risveglia un amore antico che mai ti ha abbandonato. Sarai pronto a metterti in gioco e, soprattutto, sarai disposto a prendere una decisione? Gli astri in questo primo scorcio del mese di marzo ti sono discretamente favorevoli. Ogni tua scelta sarà così improntata a motivazioni logico razionali che non lasciano da parte le istanze del cuore e nemmeno quelle dell’eros.

Con l’inizio del mese si cominciano ad aggiustare alcune questioni che erano state lasciate in sospeso, alcuni punti da chiudere e da mettere meglio a fuoco. I buoni influssi di Saturno nel segno amico dell’Aquario ti daranno la possibilità di compiere veri e propri blitz, autentiche partite vincenti in cui l’intuito e la tattica razionale costituiranno le componenti fondamentali del tuo modo di agire.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:La tua vitalità fisica è molto forte oggi Acquario, anche se i tuoi pensieri potrebbero essere un pò offuscati. Qualcuno potrebbe opporsi con forza a una tua azione, ma renditi conto che la loro motivazione potrebbe essere un pò distorta. Prendi fiducia in te stesso per difenderti in questo momento. Qualunque cosa accada, sarai chiamato ad agire. Prenditi il ​​​​tempo per valutare attentamente i fatti, perché potrebbero esserci degli inganni in corso.

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente preoccupato per gli altri, Cancro. I tuoi pensieri sono per i meno fortunati. Forse dovresti considerare di collaborare con la chiesa della tua città o un’altra organizzazione comunitaria per aiutare. Anche il tuo benessere spirituale è importante oggi e dovresti fare qualcosa per onorare questa parte di te. Potrebbe essere difficile mantenerti con i piedi per terra.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Le informazioni che ti arrivano oggi potrebbero essere offuscate e deliranti, Scorpione. Qualcuno potrebbe provare a farti impazzire. Controlla l’orario dell’autobus due volte prima di andare alla fermata, atrimenti potresti ritrovarti ad aspettare per ore. Abbi pazienza e cerca di non arrabbiarti troppo se non ricevi le risposte che desideri. La verità verrà fuori abbastanza presto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci un pò di confusione nel tuo mondo oggi, Pesci. Cercare di dare un senso a quello che sta succedendo potrebbe non essere il compito più facile. Il pensiero razionale e i processi analitici potrebbero non essere il modo migliore per trovare la soluzione. Potrebbe essere meglio lasciare che il problema si risolva per ora e affrontarlo in futuro, quando i fatti saranno più chiari. Lascia andare il controllo e il desiderio di dare un senso a tutto. Invece, rilassati e lascia che la giornata ti porti dove vuole.