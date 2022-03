Ferrari SF90 Spider Bianco Courmayeur, omaggia i 10 anni di Cavalcade

Ferrari SF90 Spider Bianco Courmayeur

La quarta special edition per i 10 anni di Ferrari Cavalcade

La Casa di Maranello ha presentato Ferrari SF90 Spider Bianco Courmayeur, la quarta special edition dedicata ai primi 10 anni della Ferrari Cavalcade.

Dopo 812 Competizione A Verde Volterra, SF90 Stradale Rosso Taormina e 812 Competizione Blu Capri ora è il turno della Ferrari SF90 Spider Bianco Courmayeur, il quarto esemplare di cinque totali firmati dalla divisione Tailor Made della Casa di Maranello.

Cuore pulsante della nuova nata rimane un powertrain ibrido composto da un V8 biturbo da 4.0 litri e da tre motori elettrici: il tutto per 1.000 CV di potenza e 800 Nm di coppia, che vanno a tradursi in uno 0-100 km/h in 2.5 secondi, in uno 0-200 km/h in 7.0 secondi e in 340 km/h di velocità massima.

La tonalità Bianco Courmayeur che si estende sulla livrea combina il bianco e il blu per creare una finitura cromatica unica che Ferrari definisce come sintesi della “purezza glaciale della neve, mescolando il bianco con lampi di blu”, allo scopo di richiamare le tonalità dei ghiacci e delle nevi ai piedi del Monte Bianco.

Così come le tre special precedenti, anche la Ferrari SF90 Spider Bianco Courmayeur, porta sulle fiancate il numero 39 e la bandiera statunitense a lato driver e quella italiana a lato passeggero. Una serie di accenti verdi esaltano un insieme di elementi, mentre i cerchi bicromatici enfatizzano lo styling delle fiancate.

Non manca anche una serie di dettagli in verde sul cofano anteriore, che si estendono lateralmente sulla linea di cintura. Lo stesso verde lo ritroviamo anche sul coda a colorare il profilo superiore dello spoiler posteriore. La SF90 Spider in Bianco Courmayeur monta anche cerchi bicolore con la parte centrale in nero e quella più esterna delle razze in bianco, una novità rispetto alle precedente colorazioni della serie celebrative tutte abbinate a cerchi neri con design diversi.

A bordo della SF90 Spider è presente una batteria che garantisce fino a 25 km di autonomia con una singola ricarica impostando la modalità di guida full electric.

In alternativa, è possibile optare per tre modalità: eDrive (100% elettrica), Hybrid (la modalità di funzionamento standard) e Performance (che forza il motore termico a rimanere sempre acceso per garantire la piena disponibilità della potenza non appena richiesta e ricaricare la batteria).