Oroscopo del Giorno 17 Febbraio 2022 Giovedì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Febbraio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Libri e film potrebbero ispirarti ad essere coinvolto in attività artistiche. Il tuo senso estetico è molto alto oggi Ariete, e potresti trarre ispirazione dai piani superiori. Potresti voler passeggiare in una galleria d’arte o in un museo e provare a percepire i sentimenti di quelli del passato. Una lettera o una telefonata calda e amorevole potrebbe arrivare dal partner, migliorando ancora di più il tuo umore. È una giornata emotivamente molto gratificante.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le attività di gruppo che coinvolgono meditazione, argomenti spirituali o attività artistiche sono probabilmente molto interessanti per te in questo momento, Leone. Questo è il giorno perfetto per iniziare una lezione o partecipare a un corso su tali argomenti. Potresti incontrare alcune persone interessanti che diventeranno amici intimi. È probabile che tu senta un forte legame intellettuale con chiunque incontri oggi e probabilmente avrai la sensazione che la tua vita sia cambiata in meglio. Divertiti!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che un piccolo conflitto con il partner al mattino finisca con lacrime e molte rassicurazioni entro metà pomeriggio. Alla fine della giornata però potreste ritrovarvi a programmare un viaggio romantico all’estero, anche nei ristoranti che volete provare! Anche le discussioni su questioni spirituali o psichiche potrebbero avvicinarvi. Tutto sommato, è una giornata tumultuosa ma romantica.

Oroscopo del Giorno 17 Febbraio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti energico Toro, e quindi potresti decidere di fare un pò di lavori alla tua casa. È più probabile che si tratti di ridipingere rispetto a qualsiasi riparazione importante, poiché in questo momento sei più interessato alla bellezza che alle questioni pratiche. Il tuo senso estetico è molto alto e quindi è probabile che le decisioni di decorazione che prenderai oggi saranno giuste!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Normalmente sei una persona molto intuitiva e oggi potresti sperimentare una sorta di chiaroveggenza. Potresti sentirti particolarmente in sintonia con gli altri ed è probabile che i tuoi sogni siano potenti e vividi. Usa i messaggi che ricevi per attività creative. Mettiti alla prova con la pittura, la musica o la poesia. Potresti non solo essere stupito dai risultati, ma imparare ancora di più dal lavoro stesso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua intuizione, immaginazione e intuizione ti sono servite bene sul lavoro e dovrebbero presto dare i loro frutti. Potrebbero esserti offerti un aumento o forse la possibilità di investire nell’azienda. La tua autostima riceverà sicuramente una spinta! Potresti anche scoprire che stai diventando ancora più intuitivo del solito e le persone ti stanno guardando per questo. Datti una pacca sulla spalla. Te lo meriti.

Oroscopo del Giorno 17 Febbraio 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti senti particolarmente incline alla psiche e alla spiritualità, Gemelli. Potresti voler leggere qualcosa su tali argomenti o partecipare a una conferenza o a un seminario tenuto da qualcuno in questo campo. Non sorprenderti se più di una volta nel corso della giornata tu e un altro direte la stessa cosa contemporaneamente. Potresti anche sperimentare una forte parentela con persone del passato.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua immaginazione vola alto oggi, Bilancia. Il tuo interesse per le questioni mistiche e metafisiche è ai massimi livelli e potresti ritrovarti a passeggiare per le librerie. Viaggiare in luoghi lontani può sembrare particolarmente allettante e potresti sognare di volare in India, Israele, Egitto o Irlanda. È tutto meraviglioso finché rimani con i piedi per terra. Organizza un viaggio se puoi. Unisciti a un gruppo di meditazione. Segui la corrente!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Acquario, puoi contare su una giornata molto idilliaca e romantica. Ti senti particolarmente sensuale e tendi a vedere il partner nella tua vita attraverso occhiali rosa.Se hai desiderato una cena a due, completa di champagne, lume di candela e rose rosse, questo è il giorno giusto. E non dimenticare la musica del violino in sottofondo!

Giornata sì per la componente emotiva e anche per quella passionale dell’amore. Ti guardano di buon occhio, infatti, tanto la sensuale Venere quanto il versatile Nettuno che si trova nel segno buon vicino dei Pesci. Chi è single si rivolga con la verve che di solito non gli manca, alla persona che adesso gli fa battere il cuore o, semplicemente, lo incuriosisce. Vedrà che incontrerà sorprese che confermano la bontà dell’azione audace messa in campo.

Si innalza il livello della tua percettività e aumenta anche l’intuito che diventa abbastanza spiccato. Le azioni che ti appresti a compiere sono guidate dalla buona sorte. È possibile che riuscirai a capire, in anticipo sui tempi, come le situazioni sono e il modo in cui si svolgeranno.

Oroscopo del Giorno 17 Febbraio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito sei una persona molto pratica e con i piedi per terra, ma oggi potresti essere più incline del solito al misticismo. Le questioni spirituali sembrano estremamente allettanti e potresti ritrovarti a gravitare verso librerie metafisiche o cercare discussioni con persone che sono esperte di tali questioni. Trovi anche che la tua immaginazione faccia gli straordinari. Concediti qualche volo di fantasia, Cancro. Abbiamo tutti bisogno di scappare di tanto in tanto!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Scorpione potrebbero arrivarti alcune meravigliose notizie riguardanti denaro e questioni di carriera. La tua naturale gentilezza e simpatia per gli altri ti ha portato a farti dei buoni amici che sono anche preziosi contatti d’affari. Questo sta sicuramente dando i suoi frutti. Il tuo senso estetico è ai massimi livelli, quindi questo è un ottimo giorno per iniziare qualsiasi progetto creativo che hai in mente. Il successo sta sicuramente arrivando!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che è appassionato di guarigione naturale potrebbe venire a trovarti e condividere alcune idee oggi. Tendi ad essere interessato alle questioni riguardanti la salute e potresti voler imparare non solo sulle erbe e sulla nutrizione, ma anche sulla guarigione spirituale. Questo è un buon momento per allenare le tue capacità di guarigione Pesci, poiché la tua sensibilità è alta e sei più in grado del solito di sintonizzarti con le energie.