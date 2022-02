Skin-icing: il modo migliore per restare giovani è congelarsi!

Skin-icing

La nuova frontiera skincare

Chi di voi non ha in freezer una tavoletta con i cubetti di ghiaccio da versare nel vostro drink preferito? Beh sappiate che ora quei famosi cubetti di ghiaccio sono diventati i migliori alleati della nostra pelle! Lo skin-icing o crioterapia, è la nuova frontiera dello skincare viso. Ebbene sì, congelare il volto è la risposta del momento contro l’invecchiamento, per mantenere il viso più tonico e giovane.

Inizialmente era uso comune passare un semplice cubetto di ghiaccio, di prima mattina, intorno al contorno occhi e utilizzare l’acqua ghiacciata successivamente su tutta la faccia. Ora il trend si è evoluto e sempre più brand stanno creando prodotti ad hoc, dalle maschere riutilizzabili a tools come gli ice globes, che si prendono cura del viso mettendolo, letteralmente, sotto zero!

Si tratta di Applicatori e Stampi Skin-icing al cui interno si può congelare acqua, oppure dei globi o roller facciali realizzati in materiali che dopo qualche ora in freezer raggiungono temperature gelide.

Bastano venti secondi di “ice”per illuminare e tonificare il viso. L’effetto principale del ghiaccio sulla pelle è quello di creare un’immediata vasocostrizione, con miglioramento della circolazione linfatica e riduzione dell’edema, favorendo l’ossigenazione cellulare. In termini estetici questo si traduce in una diminuzione del gonfiore e in un miglioramento nella tonicità e luminosità cutanea

I benefici dello skin-icing e dello shock termico sono innumerevoli e possono variare anche in base al liquido che si sceglie di ghiacciare. Quindi non solo acqua, ma anche caffè, aloe e fettine di cetriolo tra i rimedi green adoperati a beneficio della pelle.

Se la pelle invece è troppo sensibile e delicata, allora bisogna avvolgere i cubetti di ghiaccio in una garza e lasciarli scivolare sul viso. L’ideale è farlo dopo aver applicato una maschera, perché pare che il ghiaccio sigilli alla pelle gli ingredienti contenuti nella maschera stessa.