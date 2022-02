Ferrari del Mare: il superyacht da 9 milioni di Euro!

Yacht e parti interne sono in fibra di carbonio per limitare il peso complessivo e mantenerlo a pieno carico intorno alle 22 tonnellate: il rapporto peso/potenza consente così di raggiungere una velocità massima di ben 75 nodi.

Per il design della Ferrari del Mare non c’è stata alcuna collaborazione ufficiale tra Lazzarini Design Studio di Roma e Ferrari , ma il nuovo hyperyacht è ciò che più assomiglia ad una Ferrari su acqua con una potenza che può raggiungere i 75 nodi, circa 85 mph.

Che si tratti di una nuova supercar o un nuovo superyacht, i design di lusso per super ricchi hanno come caratteristica comune quella di voler stupire. E quando il nuovo yacht di lusso si combina con una delle automobili più esclusive il successo è assicurato!