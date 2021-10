Floasis: quando il lavoro diventa sinonimo di vacanza

L’airbnb dello smartworker

Lavorate da remoto e avete voglia di viaggiare? Ora ci sono 150 alloggi che coniugano al meglio vita professionale e voglia di vacanza, natura, sport e relax! Arriva Floasis: la piattaforma online che consente di prenotare gli alloggi perfetti per concedersi qualche giorno di pausa mantenendo comunque la possibilità di lavorare da remoto, sia che siate smartworker o nomadi digitali.

Le proposte disponibili nel portale Floasis sono pensate per offrire il massimo “work-life balance”, cioè l’equilibrio perfetto tra vita privata e professionale. Con un’interfaccia grafica molto intuitiva che ci guida nella scelta della soluzione perfetta in base alle nostre esigenze, Floasis suddivide gli alloggi in sei categorie differenti: ci sono location per chi desidera vivere immerso nella natura e altre per gli sportivi, oppure ambientazioni ideali per chi vuole intraprendere un percorso di crescita personale.

Dalla Spagna alla Francia, ad oggi su Floasis sono disponibili oltre 150 alloggi differenti in tutta Europa ma considerate le restrizioni in vigore a causa dell’emergenza sanitaria, gli italiani che non intendono spostarsi all’estero potranno optare per alcune suite o edifici rurali situati in Sicilia, Veneto e Toscana.

Ovviamente, gli alloggi sono dotati di una connessione internet per permettervi di svolgere il vostro lavoro a distanza ma, trattandosi comunque di una vacanza, non mancano le opportunità di svago: infatti, sono previsti una serie di servizi accessori come classi di yoga e meditazione, escursioni, degustazioni e attività di gruppo per staccare la spina e concedersi momenti di relax.