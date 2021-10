Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato: SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo livello di energia è ai massimi storici, quindi potresti lavorare più duramente del solito. Potresti essere ispirato a lavorare in casa, pulire, riparare e raddrizzare alcune cose. Alcuni amici potrebbero passare inaspettatamente questa sera. Anche se non hai intenzione di avere compagnia per cena, la casa è in buone condizioni e ospiterai magnificamente gli amici.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare nostalgia per i vecchi amici e per la famiglia lontana. Anche se non parli con loro da un pò, prendi il telefono e chiamali oggi. Tutti i segnali indicano che chiunque parli oggi sarà molto felice di sentirti. Sarai sorpreso da quanto hai in comune. La conversazione riprenderà esattamente da dove avevate nterrotto l’ultima volta.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei un tradizionalista nel cuore e felice di fare la stessa cosa anno dopo anno. Il tuo partner potrebbe essere stanco della routine. Oggi potreste voler fare le cose in modo diverso. Non c’è bisogno di essere traumatizzati da questo cambiamento. Potresti scoprire alcune nuove tradizioni che puoi aggiungere alle vecchie. Sii flessibile. Non ti pentirai di avere una mente aperta.

Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere necessario uno spostamento delle responsabilità a casa. Tu o il tuo partner potreste aver bisogno di un aiuto in più con le faccende domestiche o volete abdicare alla responsabilità di tutte le commissioni quotidiane. Le faccende quotidiane possono stressare anche la più felice delle famiglie. Cercate di lavorare insieme per escogitare un piano che vi permetta di fare tutto e divertirti ancora insieme.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Con gli aspetti attuali, puoi aspettarti cambiamenti positivi di lavoro. Hai lavorato duramente in questi ultimi mesi e hai contribuito ai progetti con idee importanti. Non sorprenderti se verrai ricompensato con un riconoscimento, un aumento o una promozione. Esci e festeggia con gli amici stasera. Ti meriti una notte di divertimento. Niente ti darebbe più piacere che invitare a cena i tuoi cari.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore che provi per tutti oggi attira nuove persone nella tua orbita. Sei innamorato di tutti, anche delle persone che ieri non sopportavi. Se sei nelle vendite o in un campo che ti mette in contatto con molte persone, puoi aspettarti un successo straordinario. Le persone faranno tutto il necessario e pagheranno qualsiasi somma di denaro per connettersi con te. Questo vale anche per la tua vita personale.

Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati di ricevere grandi notizie oggi. Alcuni parenti lontani possono chiamare per dire che stanno arrivando per una visita. Oppure potresti organizzare un viaggio che tu e la tua famiglia farete nel prossimo futuro. I tuoi spiriti si elevano con le notizie e diffondi la tua eccitazione e il tuo spirito positivo agli altri.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non esaurirti. Potresti fare troppo per gli altri in questo momento. Il tuo cuore gentile e la tua natura generosa ti fanno spesso dire di sì alle richieste quando invece dovresti rifiutare. Oggi potresti voler ripensare a qualsiasi obbligo. Pensala in questo modo: non stai dicendo no a qualcuno, stai dicendo sì a te stesso!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un modo gentile di esprimerti con la persona amata. Non è nel tuo stile fare grandi gesti o comprare regali stravaganti. Preferisci trascorrere del tempo di qualità insieme, parlando e coccolandoti. Oggi potresti essere di umore insolitamente romantico e confessare la profondità dei tuoi sentimenti. Questo avrà proprio l’effetto che speri!

Oroscopo del Giorno 16 Ottobre 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai una mente acuta e hai sete di conoscenza. Un buon risultato recente potrebbe farti cercare la prossima sfida. Considera di guardare ai tuoi hobby per la prossima grande cosa della tua vita. I piccoli progetti collaterali a cui ti piace lavorare potrebbero portare a un nuovo campo di interesse. Sei particolarmente adatto ai campi orientati alla ricerca. Sei destinato ad avere successo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei partito con il piede giusto. Sei felice, energico e ottimista. Provi amore per tutta l’umanità. Non sorprenderti se questo porterà nuove persone nella tua vita. Non puoi biasimarle per voler stare con te. Sai bene come ti senti. Puoi sentire gli occhi che ti seguono mentre cammini per strada. Goditi l’attenzione!

Plutone molto bello sostiene il tuo vigore erotico e la forza della passione specie sei nato tra il 14 e il 17 novembre. Ma per conquistare del tutto chi vuoi c’è anche bisogno di un pò di sentimento, di trovare l’intesa mentale, non lo dimenticare! Mercurio nel segno della Bilancia ti aiuterà senz’altro a colmare questa lacuna.

La tua competenza, con la Luna benevola, trova l’occasione di essere messa in luce in varie circostanze questa giornata di ottobre. Sul lavoro, acquisirai ancor più autorevolezza presso i superiori e anche i tuoi colleghi e i superiori.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aspettarti degli ospiti oggi. Per quanto tu sia felice, potresti sentirti sopraffatto da ciò che resta da fare. Calmati. Questi amici vengono a trovarti, non a controllare sotto i letti se c’è la polvere. È più importante godersi la loro compagnia che stressarsi sui dettagli delle pulizie. Lascia un pò di tempo per rilassarti in modo da rinfrescarti per il loro arrivo!