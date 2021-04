Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti pensare a questioni politiche o sociali oggi Ariete, in particolare, al deterioramento del pianeta. Potresti essere preoccupato per il tuo futuro e per quello dei tuoi figli. Potresti provare a sollevare l’argomento durante una riunione. Qualcuno che incontri sarà destinato a insegnarti qualcosa sulla questione. Se hai bisogno di impegnarti ulteriormente per sensibilizzare le persone su questo problema, fallo!

LEONE ⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti in una situazione scomoda con gli amici oggi, Leone. Potrebbero esserci pettegolezzi su un amico comune e sarai tentato di unirti. Ricorda che le storie ripetute raramente sono del tutto vere. Non ti piacerebbe perdere un’amicizia se lui o lei scoprisse che hai detto qualcosa di troppo cattivo. Stai attento. Le persone con cui spettegoli potrebbero spettegolare su di te quando te ne andrai.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovare ricompensati tutti i tuoi sforzi recenti, Sagittario. La tua rapidità di pensiero e la tua astuta capacità di osservazione hanno impressionato gli altri. Oggi è probabile che tu venga riconosciuto in qualche modo. Non sorprenderti se finirai sotto i riflettori, arrossendo per l’acclamazione. Questo probabilmente darà un grande impulso alla tua autostima e ti farà prendere in considerazione altri modi per far progredire la tua carriera. Il Sole ti infonde molta passionalità, ma non basta solo avere lo slancio erotico. È necessario dare più largo spazio alla voce del sentimento con la tua dolce metà, che oggi potrebbe sentirsi trascurata. Ritrovare la strada di nuove emozioni con cui coinvolgere il tuo amore, sarà lo slogan di oggi, in special modo se sei nato nella terza decade. L’avvicinarsi della chiusura serale in ufficio può portarti una “coda” di incombenze da portare a termine. E tu, con la tua buona volontà, il senso di responsabilità di cui dai sempre prova, te le accolli tutte, riuscendo a concludere gli impegni in tempi brevissimi.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi presenterà non solo una continuazione, ma anche un’intensificazione delle forti energie che ti hanno spinto verso la scoperta di te stesso. Se hai opposto resistenza, ti sentirai a disagio. Prova a partecipare all’attività. Interrogati. Perché dici e fai certe cose? Se sei onesto, le ricompense supereranno i dolori della crescita.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi un caro amico o un collega potrebbe ricevere un riconoscimento speciale per il lavoro fatto. Saraii soddisfatto del successo del tuo amico Vergine, e grato per la tua fortuna. Sembra che anche tu abbia raggiunto un obiettivo a lungo termine. Anche se potresti non essere riconosciuto in pubblico così come il tuo amico, sai nel tuo cuore che hai realizzato ciò che ti sei prefissato. Il tuo sorriso dice tutto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei un commerciante Capricorno, aspettati che oggi arrivino tanti ordini. Sei insolitamente persuasivo, rendendo praticamente impossibile a chiunque dirti di no. Tutti i segnali indicano che avrai successo con qualsiasi cosa tu intraprenda. Approfitta di questo momento propizio. Ma fai attenzione: le opportunità che sembrano troppo belle per essere vere di solito non lo sono!

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi dovresti farti molte domande importanti, Gemelli. L’universo ti sta spingendo nel tuo viaggio alla scoperta di te stesso. Potresti voler facilitare questo periodo con lo yoga o con la meditazione. Puoi iniziare a scrivere un diario dei sogni. Prova ad ascoltarti. Probabilmente scoprirai di avere già le risposte.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver sentito una storia succosa su una persona ultimamente e morire dalla voglia di condividerla con il tuo gruppo di amici, Bilancia. Stai attento a questo impulso! La parte in questione non gradirebbe sapere cosa stai facendo. Potresti danneggiare inutilmente la reputazione di qualcuno. Pensa a come ti sentiresti se lo spettacolo fosse su di te!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una bella giornata da trascorrere con la tua famiglia Acquario, così come ami fare. Cerca di sbrigare le faccende il più rapidamente possibile e programma qualcosa di divertente per il pomeriggio. Forse ti piacerebbe andare al parco o cucinare dei biscotti. Qualunque cosa tu decida di fare, il calore e l’amore permeano l’aria e vi avvicinano mentre crei ricordi meravigliosi.

Oroscopo del Giorno 12 Aprile 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Se ti senti poco apprezzato dalle persone intorno a te Cancro, prova ad andare da qualche altra parte. Vai dove sai e dove senti di essere apprezzato, dove le tue storie faranno ridere le persone, dove ti senti a casa. Sappi che se rimani dove sei, niente di ciò che provi funzionerà.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sembra che la tua nave stia per salpare, Scorpione. È probabile che riceverai una lettera o una mail che ti avvisa di buone notizie finanziarie. La tua mente potrebbe immediatamente iniziare a pensare come spendere questo guadagno. Fai attenzione a non fare spese folli. Se investi con saggezza, questo denaro potrebbe durare una vita!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie planetarie di oggi possono farti venire in mente questioni spirituali, Pesci. Potresti non pensare in termini religiosi. È probabile che ti concentrerai sullo stato dell’umanità e su cosa puoi fare per aiutare chi è meno fortunato. Fai alcune chiamate o delle ricerche online. Se hai poco tempo, un regalo in denaro può aiutarti a sentirti più connesso e pacifico.