Cascate d’acqua Islanda: 10 mete suggestive per gli appassionati della natura

La cascata di Kvernufoss , in un canyon vicino alla cascata di Skógafoss, è spesso trascurata dai turisti. E’ una location perfetta per scattare foto perché sembra uscita da una favola…

Sigöldugljufur è conosciuta come la “Valle delle Lacrime” per il gran numero di cascate che si sono create in anni di cambiamenti geologici. Sono infatti diverse le cascate che cadono lungo la parete del canyon.