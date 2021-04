ESA cerca astronauti/e: aperte le candidature fino al 28 Maggio

ESA cerca astronauti/e

Aperte le candidature dal 31 marzo al 28 maggio 2021

ESA incoraggia vivamente le donne a candidarsi

Per la prima volta dopo 11 anni, l’Agenzia Spaziale Europea ESA cerca astronauti e astronaute. Le nuove leve lavoreranno fianco a fianco agli attuali astronauti ESA, mentre l’Europa entra in una nuova era dell’esplorazione spaziale.

Il bando è stato aperto il 31 marzo 2021, mirando ad espandere la diversità di genere tra le sue fila, ESA incoraggia vivamente le donne a candidarsi.

Jan Wörner, direttore generale ESA ha dichiarato: “Per andare più lontano di quanto abbiamo mai fatto prima, dobbiamo allargare i nostri orizzonti più che mai. Questo processo di selezione è il primo passo e auspico di vedere l’Agenzia svilupparsi negli anni a venire in tutte le aree dell’esplorazione spaziale e dell’innovazione, insieme ai nostri partner internazionali.”

“Rappresentare tutte le parti della nostra società è un impegno che prendiamo molto seriamente”, commenta David Parker, direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA. “La diversità in ESA non deve fare riferimento solo a origine, età, bagaglio culturale o genere dei nostri astronauti, ma anche a disabilità fisiche. Per trasformare questo sogno in realtà, insieme al reclutamento degli astronauti sto lanciando il Parastronaut Feasibility Project: progetto di fattibilità per astronauta con disabilità, un cambiamento il cui momento è arrivato”.

Il bando di concorso rimarrà aperto fino al 28 maggio 2021 e l’ESA prenderà in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web ESA Career. Dopo tale data, cominceranno i sei stadi del processo di selezione, il cui completamento è previsto ad ottobre 2022.