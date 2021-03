RADIOFREQUENZA MEDICA RIMINI: RINGIOVANISCI LA PELLE DA MEDESTETYK

Le rughe si appiattiscono, la pelle appare subito più tonica e luminosa e si riduce il rilassamento cutaneo. Se utilizzata nel corpo, la Radiofrequenza Medica ha un’azione molto efficace per il rilassamento cutaneo , le adiposità localizzate e il trattamento della cellulite; nel viso invece, è ideale per contrastare le rughe del contorno occhi, collo e decolleté.

La terapia utilizza le proprietà delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza , in grado di produrre calore. L’effetto del calore consiste in una destrutturazione del collagene con conseguente contrazione e riorganizzazione delle fibre che lo compongono, producendo così un effetto “lifting” di stiramento e ricompattamento della cute, migliorando l’elasticità e donando alla pelle un aspetto più giovane.

Uno di questi, consigliato in questa stagione, è la Radiofrequenza Medica : una terapia che permette di ottenere un lifting non chirurgico , quindi senza l’utilizzo del bisturi, dal risultato totalmente naturale.

Radiofrequenza Medica Rimini – La primavera è arrivata. Nell’aria, come sempre, c’è un grande desiderio di cambiamento. La stessa sensazione che avverte la nostra pelle: l’epidermide, dopo il “letargo” invernale, ha bisogno di rinnovarsi, di uscire allo scoperto e per fare questo necessità di nuova vitalità . Quello che ci vuole è proprio una sferzata di nuova energia. In primavera è il momento di eliminare le cellule morte, migliorare la circolazione e ringiovanire la pelle!