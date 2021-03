Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Gioedì: SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le discussioni con amici intimi potrebbero portare a idee per progetti creativi di qualche tipo, Ariete. Sebbene i progetti stessi possano incentrarsi sulla scrittura, la musica, il teatro, la grafica o l’insegnamento, è probabile che la discussione di oggi si concentri più sugli affari e sul marketing che sulle questioni artistiche. Tuttavia, potresti andartene sentendoti ispirato e motivato. Annota le tue idee!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico potrebbe proporre alcune idee sull’incorporazione delle arti in un’impresa commerciale, Leone. Potrebbero scaturire molte discussioni, anche se è improbabile che le decisioni finali vengano prese ora. Altre idee dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Alcune intense ricerche da parte tua dovrebbero far luce sulla praticabilità del progetto!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo partner potrebbe tornare da un viaggio oggi Sagittario, e potrebbe seguire una conversazione profonda tra voi. Condividerà insieme a te i racconti del viaggio, che potrebbero portare a parlare anche del futuro della vostra relazione, ma più probabile che la discussione si concentri sulle generalità invece che sui particolari. Acquisirai una migliore comprensione del tuo partner e di come le cose potrebbero prendere forma.

Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐EXCELLENT:Le questioni legate al denaro potrebbero richiedere la tua attenzione oggi, Toro. Le preoccupazioni che riguardano la casa sono nella tua mente. Potrebbe essere necessario lavorare sui conti della famiglia o suiregistri di un’impresa domestica. Potrai dedicarci anch più tempo del necessario. Non dare per scontato il peggio! Tutto dovrebbe andare fondamentalmente bene, quindi probabilmente potresti semplicemente bilanciare i conti e andare avanti. Hai anche altre cose da fare!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’immaginazione e le intuizioni fanno decisamente avanzare un progetto oggi, Vergine. Le discussioni, magari anche economiche, stimolano te e i tuoi collaboratori a nuovi progetti innovativi che potrebbero rivelarsi di grande beneficio per tutti. Non lasciare che la tua ispirazione si fermi qui. Lascia che le idee e le immagini ti spronino verso nuove imprese e orizzonti. Approfittane in ogni modo possibile.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentirti un pò fuori di testa Capricorno, ma è probabile che le tue energie creative fluiscano liberamente. L’ispirazione potrebbe arrivarti dal profondo. Probabilmente sei più concentrato del solito e quindi puoi dedicare molto tempo a lavorare su un’attività o un progetto senza diventare irrequieto o sentirti stressat. Dai libero sfogo alle tue idee. All’inizio potrebbero sembrare un pò strane, ma sonosi riveleranno estremamente importanti.

Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il pensiero profondo che occupa il tuo tempo oggi potrebbe portare ad alcune conversazioni affascinanti con un caro amico o con il partner, Gemelli. Potrebbero essere discusse molte idee e informazioni utili e portare a nuovi progetti, magari che coinvolgono la scrittura o l’insegnamento. Avrai voglia di ricercare ogni possibile contingenza prima di fare piani definiti, quindi datti da fare. Non vorrai lasciarti sfuggire un’opportunità redditizia.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli amici che hanno viaggiato o vivono lontano potrebbero portarti delle notizie interessanti che non sono ancora arrivate nella tua zona, Bilancia. Questo potrebbe renderti curioso di fare qualche ricerca sull’argomento. Prendi tutto ciò che senti con le pinze finché non capirai i fatti da solo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La sopravvivenza di una relazione potrebbe dipendere da una comunicazione aperta e onesta oggi, Acquario. Le questioni conflittuali possono essere in ebollizione e devono essere trasmesse in modo sensibile e premuroso. È fondamentale esprimere l’affetto che provi per il partner e sottolineare l’importanza che questa relazione ha per te. La conversazione potrebbe non essere facile, ma ti sentirai meglio dopo aver parlato.

Oroscopo del Giorno 18 Marzo 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è probabile che la tua immaginazione voli in alto Cancro, attingendo a immagini ed eventi passati che potresti aver dimenticato. Una conversazione con un amico che conosce questo argomento potrebbe rivelarsi illuminante. Annota le tue idee e impara il più possibile sulle varie opzioni nei prossimi giorni. Potresti essere sorpreso!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti pensare a questioni sulla carriera, Scorpione. Probabilmente stai cercando di fare un progetto su modi ingegnosi per progredire professionalmente e aumentare le tue entrate. Potrebbero presentarsi diverse opzioni, alcune realizzabili, altre no.

Potrebbe non essere facile metterle in azione, ma continua a provare. Gli ostacoli sorgono sempre quando provi qualcosa di nuovo. Ce la farai! Il tuo ottimo fiuto per gli affari ti permette di seguire un investimento che avevi messo a frutto tempo fa e di cui vedi fiorire risultati che non sono per niente male!

Una magnifica Venere fa risplendere la tua verve erotica. Il tuo partner, fisso o anche semplicemente occasionale, ne beneficierà a piene mani. Per te però non basta solo lo scambio passionale, hai anche la necessità di una complementarietà che sia mentale, di uno stimolo intellettuale che ti compenetri. Attenzione a non avanzare pretese di dominio in situazioni sentimentali appena nate!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un libro, una lettera o un altro documento importante che è stato smarrito potrebbe essere finalmente ritrovato oggi, Pesci. Sarà importante, in quanto potrebbe riguardare problemi finanziari o un progetto creativo sul quale hai lavorato. Le informazioni che contiene dovrebbero motivarti ad andare avanti e porre fine a questa faccenda. Potresti dovertene occupare per gran parte della giornata!