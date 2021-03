Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua intuizione e la tua immaginazione stanno operando al massimo oggi, Ariete. Non sorprenderti se ti verrà voglia di scrivere o dipingere. Anche se non hai tutta l’attrezzatura necessaria, inizia comunque. Gli scarabocchi in un taccuino possono essere trascritti più tardi. Ciò che è importante oggi è che tu inizi. È probabile che tu produca qualcosa di meraviglioso!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti piuttosto introspettivo oggi Leone, e decisamente fuori passo con il ritmo frenetico di tutti gli altri. Sei una persona premurosa con profonde convinzioni spirituali. È comprensibile che a volte ti senti scoraggiato da tutto il consumismo che riempie la società. Cerca di non lasciarti abbattere da questo. Cerca invece di concentrarti sulle tue ragioni per essere felice.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti di cattivo umore, Sagittario. Non sei malato, ma solo esausto per lo sforzo che hai fatto al lavoro ultimamente. Questo è un segno di stress e un indicatore del fatto che hai bisogno di un giorno libero dalle faccende e dai progetti personali. Dimentica il carico di lavoro che avevi pianificato per la giornata. Se ti rilassi, tutto ciò che non finirai oggi può essere fatto domani. Prenditi un giorno libero, ne hai bisogno!

Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Bentornato nella terra dei vivi, Toro. Ultimamente sei stato così preso dalle tue domande esistenziali che ti sei perso di vista ciò che la vita ti ha riservato. Ora sei più in sintonia e presente nel tuo quotidiano e più in grado di riconoscere e apprezzare la gioia che puoi trovare momento per momento. È una scoperta importante. Molto bene!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Ci sono molte richieste su di te Vergine, oltre alle solite di casa e lavoro. Questo è il momento in cui devi essere egoista e proteggere il tuo tempo. Se cerchi di soddisfare i desideri di tutti gli altri, sacrificherai i tuoi. Per goderti veramente il tempo che trascorri con gli altri, ricorda che devi prima soddisfare i tuoi bisogni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una specie di giornata domestica. Di recente hai trascurato la tua casa e ora è un buon momento per rimediare. Elimina il disordine e organizza. Se sei ambizioso, potresti anche provare a cucinare. Perché altrimenti hai salvato le ricette dal tuo sito preferito? Ti godrai il risultato di mettere le cose in ordine e concederti il piacere di una giornata positiva.

Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò insicuro su ciò in cui credi ora, Gemelli. La tua mente è piena di domande e contraddizioni. Cerca di capire che il viaggio per trovare il tuo vero scopo potrebbe richiedere una vita intera. Nessun altro si aspetta che tu abbia tutte le risposte in questo momento. Rilassati e prova a goderti i momenti trascorsi con i tuoi cari. Potresti scoprire che questo è davvero tutto ciò di cui hai bisogno.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire un forte bisogno di scappare da tutto, Bilancia, ma dove vorresti andare? L’irrequietezza che senti potrebbe essere la risposta a tutte le pressioni che senti su di te ora. Le richieste sociali, le esigenze lavorative e le esigenze della famiglia potrebbero portarti al punto di rottura. Puoi spegnere il telefono per la giornata. Abbassa le persiane, coccolati con un buon libro e fingi di essere tutto solo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti estremamente romantico oggi, Acquario. Se hai avuto una rottura con la persona amata, questo sarebbe il giorno per fare ammenda. Una serata insieme potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per riaccendere quella scintilla. Hai sicuramente abbastanza passione da trasformare la scintilla in una fiamma duratura.

Il tuo indice di popolarità, oggi salirà alle stelle; grazie al loro sostegno, sarai il protagonista della scena zodiacale. Troverai un sicuro sfogo nell’arte che potrebbe diventare un passatempo o forse anche un lavoro. Tutto bene anche dal fronte amoroso: ti senti frizzante ed euforico e non avrai bisogno di nessuno che ti faccia uscire allo scoperto. Belle novità in arrivo!

Oroscopo del Giorno 12 Marzo 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere ossessionato dal trovare il tuo vero scopo nella vita, Cancro. Anche se potresti non volerlo ammettere, questo potrebbe occupare molto i tuoi pensieri. Cerca di non essere così stressato per questo. Renditi conto che conoscere il tuo vero scopo può richiedere molti anni, persino una vita, di attenta riflessione e osservazione. Cerca di concentrarti sul goderti di più i momenti quotidiani. Potresti semplicemente imbatterti nella risposta che cerchi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti piace molto una casa ordinata e organizzata, Scorpione. Nella tua mente, la pulizia è davvero accanto alla devozione. Oggi potresti essere sgomento di come è diventata fatiscente la tua casa. È tempo di sgombrare, spolverare e pulire. Fallo da solo piuttosto che assumere un aiuto. Sarai piacevolmente sorpreso di quanto ti aiuterà a schiarirti le idee.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti stai adattando al tuo ambiente in evoluzione il più velocemente possibile, Pesci. Potresti sembrare un pò preoccupato o distante da chi ti circonda, ma questo perché in realtà hai bisogno di tutta la tua energia per adattarti. Non preoccuparti troppo di cercare di compiacere gli altri ora. Hai già un sacco di cose in mente. Dovranno essere pazienti!