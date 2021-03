Isola St.Andrews Bahamas: in vendita a circa 19 milioni di dollari!

Isola St.Andrews Bahamas

L’isola privata più bella delle Bahamas è in vendita

E’ da tanto che pensi di mollare tutto e cambiare vita? Beh, se metti mano al portafoglio, ora puoi comprarti un’isola!

Isola St.Andrews Bahamas: l’isola privata più grande dell’arcipelago a sud di Miami, conosciuta anche come Little Ragged Island, è stata appena messa all’asta!

L’asta si aprirà il 26 marzo 2021 e si ipotizza che si partirà da 19 milioni e mezzo di dollari, come specifica Concierge Auctions, una delle più prestigiose case d’asta del mondo che detiene la vendita.

Con l’acquisto di Isola St.Andrews Bahamas significherebbe appropriarsi di quasi 300 ettari di terreno circondati da uno dei mari più belli del mondo, spiagge bianchissime, acque trasparenti e profonde, 9 chilometri di costa, un foresta con alberi da cocco e due stagni. L’isola potrebbe diventare un enorme resort da sogno, con l’attracco per gli yacht e un campo da golf potenzialmente da 18 buche!

Arrivarci è molto semplice: Isola St.Andrews Bahamas dista 10 minuti di barca dal paese di Duncan Town, sulla vicina Ragged Island, che a sua volta possiede una pista di atterraggio per aerei privati e dista 600 chilometri da Miami.

Il fortunato acquirente che la comprerà potrà farci qello che vuole, come specificano nell’annuncio, ma per mettersi seduti al tavolo della vendita bisogna presentarsi con un deposito di 100 mila dollari.

Nonostante il periodo sfortunato per l’economia in generale, sembra che l’asta abbia attirato molti interessati. Come spiega Laura Brady, amministratore delegato di Concierge: “Stiamo assistendo ad un aumento significativo dell’interesse di acquirenti e venditori per questo tipo di destinazioni tropicali di alto livello nell’ultimo anno. È chiaro che questo è il momento per trovare il proprio paradiso personale”.

Allora? Ci stai facendo un pensierino?