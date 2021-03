Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Potresti essere un pò nervoso oggi, Ariete. Probabilmente ti sentirai meno sicuro del solito e potresti anche essere un pò annoiato. Potresti avere un compito estremamente opprimente e noioso che deve essere svolto. Prova ad alleviare lo stress ascoltando musica e facendo pause frequenti. Concediti un buon pranzo. Non aiuterai nessuno se lavori fino al limite!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una maggiore consapevolezza delle sottili correnti potrebbe farti sentire un pò sconcertato oggi, Leone. Potresti sperimentare abilità chiaroveggenti o telepatiche che non sapevi di avere. Poiché di solito ti piace essere con i piedi per terra e realistico, questo potrebbe destabilizzarti un pò. La realtà non è necessariamente limitata a ciò che viene percepito dai soliti cinque sensi!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti particolarmente sexy Sagittario, ma piccoli conflitti tra te e il partner potrebbero mettere distanza tra voi. Puoi evitarlo essendo paziente e sforzandoti di comunicare. Potresti essere tentato di spendere troppo, probabilmente per articoli di cui non hai particolarmente bisogno ora e che potresti non volere nemmeno. Abbi cura di frenare la spesa impulsiva.

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Bioritmi bassi possono farti sentire meno attivo del solito, Toro. La tua mente potrebbe non essere veloce come al solito e potresti passare la giornata a riflettere sul passato. Annota tutti i tuoi ricordi e le tue riflessioni. Potrebbero far luce su qualcosa che sta succedendo ora.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il desiderio di svolgere un servizio di qualche tipo potrebbe attirarti ad attività di gruppo oggi, Vergine. Potresti partecipare ad una riunione con la quale non hai ancora familiarità e potresti sentirti come una ruota di scorta. Presto però ti accorgerai che le persone del gruppo ti stimano. Le tue intuizioni dovrebbero rivelarsi preziose per loro e lo noteranno subito!

Con dolcezza e delicatezza saprai avvicinarti alla persona che ti interessa, quella che ha centrato di recente il tuo cuore. Plutone e Urano favoriranno sensualità e seduzione, ideali per riuscire a toccare l’animo di chi ti interessa. Per i single successi effimeri nel flirt e nel gioco della seduzione fine a sé stesso.

Infaticabile e dinamico è il piglio che ci metti oggi in ufficio o nel territorio di azione dove si svolge la tua attività abituale: impossibile per i tuoi colleghi riuscire a starti dietro, sei in corsa come un treno! Se nasci nel mese di settembre con Plutone al tuo fianco otterrai risultati notevoli.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La tensione nervosa tra i membri della famiglia è alta oggi Capricorno, quindi non sorprenderti se inizieranno a litigare. È meglio tenerli separati per la maggior parte della giornata, se puoi. La sera, incoraggiali a parlare di ciò che li infastidisce. Potresti sentirti un pò annoiato e scoraggiato, ma dimenticalo tenendoti occupato. Tutto questo passerà domani.

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Ritardi frustranti nel completamento di un progetto potrebbero farti dubitare delle tue capacità, Gemelli. Fai attenzione a non cadere in questa trappola. Non c’è niente di sbagliato nelle tue abilità. Le preoccupazioni per il denaro possono indurti a considerare di rimandare un’attività che significa molto per te. Non farlo. Usa la tua ingegnosità per risolvere il problema.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:La tua giornata potrebbe essere preoccupante e stressante, Bilancia. Il tuo carico di lavoro potrebbe essere particolarmente pesante e potresti impiegare molte ore per terminare tutto. Anche i rapporti con gli altri potrebbero essere un pò tesi. Allevia lo stress ascoltando musica e facendo pause frequenti. Fai un buon pasto all’ora di pranzo e poi fai una passeggiata. Le cose probabilmente saranno molto più rilassate domani!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le informazioni raccolte oggi potrebbero non essere del tutto accurate, Acquario. Qualcuno potrebbe ripetere pettegolezzi o inventare storie. Ascolta se vuoi, ma non dire nulla di ciò che senti a meno che tu non sappia per certo che è vero. Il tuo carico di lavoro potrebbe essere particolarmente pesante e potresti avere una scadenza, quindi hai una scusa pronta per non prestare attenzione!

Oroscopo del Giorno 11 Marzo 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se probabilmente ti sveglierai sentendoti energico ed entusiasta Cancro, il tuo umore potrebbe calare un pò quando penserai a tutto ciò che devi fare. Potrebbe essere il momento di chiederti se è necessario apportare alcune modifiche significative. Dovresti cercare un’opportunità che ti dia più libertà di movimento o che magari ti porti fuori per un pò di tempo.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi probabilmente ti sentirai piuttosto annoiato, irrequieto e frustrato per come sta andando la tua vita, Scorpione. Hai delle responsabilità che devono essere portate a termine, ma hai altri progetti che ti interessano molto di più dei compiti banali. Di conseguenza, potresti ritrovarti a diventare un pò impaziente con chi ti circonda. Non sfogare le tue frustrazioni sugli altri! Ricorda: “Anche questo passerà”.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il pessimismo sulle questioni finanziarie può tormentarti oggi, Pesci. Forse un aumento del reddito desiderato non si è concretizzato o speravi di fare un acquisto particolare che ancora non puoi permetterti. Questo potrebbe essere il momento di mettere al lavoro la tua ingegnosità e inventare un piano di emergenza per guadagnare i soldi di cui hai bisogno. Sarai in grado di trovare buone opportunità!