Maserati MC20: la nuova sportiva in anteprima mondiale

Maserati MC20: la nuova sportiva presentata in anteprima mondiale

La casa modenese presenta la nuova supercar con motore V6 da 630 CV

La casa modenese accende i riflettori sulla nuova supercar Maserati MC20, un inedito modello sportivo che, come da tradizione, coniuga eleganza e dinamismo, abbinati a grandi prestazioni.

A livello stilistico la nuova Maserati MC20 si distingue per la sua livrea grintosa, ma anche elegante senza troppi fronzoli. Nel frontale, risalta la mascherina ovale tipica delle Maserati del passato, mentre i fari si sviluppano in altezza, un netto cambio di direzione rispetto alle Ghibli, Quattroporte e Levante, dove le luci sono a sviluppo orizzontale.

Le portiere, chiamate Butterfly, sono un forte elemento stilistico dell’auto, dato che si aprono verso l’alto per facilitano l’accesso a bordo negli spazi stretti. Al posteriore risaltano i due scarichi, alloggiati sopra il grande estrattore dell’aria, mentre i fanali a led ricordano quelli dell’ultima Granturismo.

Al suo interno, un’atmosfera essenziale con pochi tasti: nel volante, oltre a quelli per gestire telefono e impianto audio, il guidatore ha a disposizione due satelliti che comandano l’avviamento e lo spegnimento del motore e il launch control, per le partenze a “razzo”; nel tunnel in fibra di carbonio, si trovano i pulsanti degli alzavetro, i pulsanti che comandano il cambio e il rotore per i programmi di guida, compreso quello che esclude il controllo di stabilità (per la pista). Il sistema multimediale di cui è dotata è connesso ad internet e può “dialogare”, attraverso l’app Maserati Connect, con smartphone o smartwatch, in modo da inviare notifiche anche quando il guidatore non è a bordo.

Punto forte e tratto distintivo della nuova supercar Maserati MC20 è il motore bi-turbo Nettuno: il primo sviluppato internamente dalla casa modenese in oltre 20 anni: ha architettura V6, 3.0 litri di cilindrata e 630 CV, oltre a 730 Nm di coppia. Le prestazioni? 2,9 secondi per lo 0-100, 8,8 secondi per lo 0-200 e 325 km/h di velocità massima.

La Maserati MC20 è già ordinabile nei colori bianco Audace, giallo Genio, rosso Vincente, blu Infinito, nero Enigma e grigio Mistero. Sarà prodotta da fine 2020 a Modena, nello storico impianto produttivo di Viale Ciro Menotti.