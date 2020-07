Cannabis beauty: il nuovo ingrediente star della cosmesi

Cannabis beauty: elisir di eterna giovinezza

Il nuovo ingrediente star della cosmesi

Un potente anti-age e anti-infiammatorio

Cannabis beauty – Da anni il settore della cosmesi punta sempre più sul “green” e su tutto ciò che, “naturalmente”, giova alla nostra pelle e al nostro corpo. Protagonista indiscussa del settore della bellezza è la canapa che, insieme ai suoi derivati, si rivela un potente anti-age.

La canapa è il nuovo ingrediente star nel settore della bellezza perché grazie agli antiossidanti e agli omega 3, è un potente anti-age e anti-infiammatorio. Dalla sua pianta si estraggono due principi attivi: il cannabidiolo e il CBD oil, ovviamente non stupefacenti perché privi di THC (tetraidrocannabinolo).

L’olio di canapa, o hemp oil, si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi delle foglie di Cannabis Sativa L, ed essendo ricco di linoleico e di omega 3 stimola naturalmente le fibre di elastina, rendendo la pelle più sana e luminosa. Il cannabidiolo ha invece proprietà antiossidanti, idratanti, anti-rughe e, ovviamente, calmanti.

Come ingrediente beauty, la cannabis risulta utile per riequilibrare, proteggere, elasticizzare e idratare la pelle ed è indicata per ridurre le rughe, curare acne, eczema e psoriasi. Riequilibra anche il ph della cute, contrasta i dolori muscolari e articolari ed è un valido alleato per combattere dermatiti, acne, eczema e psoriasi.

Inoltre fa benissimo anche ai capelli: rafforza il cuoio capelluto, lo nutre e lo rende luminoso, primo di forfora.

Ecco le novità da provare assolutamente:

The Body Shop, Hemp Heavy Duty Lip Care: uno stick protettivo e idratante, ammorbidisce le labbra e previene le screpolature.

Bullfrog, maschera notturna anti-stress viso e barba: per l’uomo, un’emulsione leggera e avvolgente per prendersi cura della barba e del viso durante il riposo notturno.

Chronic, 19-69: l’artista svedese Johan Bergelin ha creato una collezione di acque profumate a base di cannabis californiana, con note di pompelmo e muschio.

Hemp Care, Room Diffuser: un diffusore per ambiente con sentori di agrumi, salvia, rosa bianca e vetiver.

Jusbox, Green Bubble: eau de Parfum ispirato alla musica reggae con pompelmo, accordo di marijuana, assenzio, zafferano e ambra secca.