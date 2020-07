Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Amore vocabolo sconosciuto, casomai si può parlare di sesso, desiderio, passione, conquista, parole che designano comunque tutt’altra cosa. Resistono le amicizie, vecchie conoscenze che vi vogliono bene e sopportano anche le vostre collere e i colpi di testa… Rampanti sul lavoro con tanta smania di fare e mettere in luce le vostre qualità, peccato che la fretta sia una pessima consigliera e la vostra impulsività oggi vi remi contro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto bene in coppia finché col partner condividete principi e valori. Magari oggi siete di luna storta e magari lo strapazzate, così anche lui o lei risponde facendo altrettanto. Ma se i fondamentali sono saldi sarà un temporale passeggero! Rampanti in viaggio, finalmente fuori dall’azienda e dallo sguardo torvo del vostro capo vi sentite liberi e padroni del mondo, ma soprattutto della vostra professionalità.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Discussione accesa col partner, “ma l’amore non è bello se non è litigarello” e se il motto ha ragione il vostro è davvero favoloso! Attrazione fatale ingigantita dalle parole di fuoco che vi scambiate nei momenti no… L’attività professionale oggi non rientra nelle vostre priorità, casomai pensate agli investimenti, i guadagni lasciati sul conto prima o poi finiscono per essere risucchiati dalle vostre mani bucate!

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:La passione oggi non abita da voi, ma se vi basta un rapporto sereno, fondato sul dialogo e la complicità, il partner sarà il vostro migliore amico, il fratello, il compagno di viaggio. Sul lavoro da fare c’è, peccato che oggi non ne abbiate affatto voglia: mancano l’energia, la volontà e anche la motivazione. Parlarne aiuta, magari confrontandovi con un collega ritroverete almeno in parte lo slancio.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il partner vi rimprovera di dedicarvi troppo al lavoro e troppo poco alla coppia che ha bisogno di linfa e almeno di un pò di dialogo. Ha ragione e sulla stessa direzione insistono anche gli amici, perfino il quattro zampe reclama qualche carezza in più! Il lavoro è il punto fermo della giornata, di più, della vostra vita. Per questo curate il rapporto con i colleghi badando bene a non creare tensioni e a risolvere i problemi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Inutile cercare il dialogo, qualsiasi cosa dite o fate attizza altre fiammate in famiglia e il tono alterato delle vostre voci desta anche l’attenzione dei vicini… Preoccupazione inutile, siete più buoni del pane con il cioccolato, è solo un momento isterico di passaggio, adorate il partner e i pupi e non torcereste loro nemmeno un capello!

Soldi e business in primo piano, con l’interlocutore straordinariamente malleabile oggi concludete ottimi affari, quanto basta a rassicurarvi riguardo all’acquisto di un nuovo appartamento o all’affitto di una casa di vacanza o di un camper per l’estate…

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amicizia oggi si vena di passione, una di quelle strane situazioni che, complice il momento magico, la luna e il profumo dei fiori estivi, si trasforma repentinamente in amore… Pochi soldi e quei pochi mal spesi. Meno male che una persona di famiglia o un vecchio amico accorre in vostro aiuto con un prestito, a patto che impariate la lezioncina per non ripeterla un’altra volta!

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Ai ferri corti con la vostra dolce metà, che oggi proprio dolce non è, casomai piccante come il pepe. L’equilibrio è la chiave di volta del vostro segno e allora cercatelo di farlo capire a chi vi sta accanto. Sul lavoro poca voglia di fare e non avete torto, almeno fino a sera bersagliati da ordini e critiche non sapete più da che parti girarvi: qualunque cosa facciate subite rimproveri e lavate di testa immeritate.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi siete sensibilissimi ma quanto a comunicativa lasciate piuttosto a desiderare, le parole vi salgono in gola già urticanti e forse non ve ne rendete conto ma nel dialogo risultate piuttosto antipatici. Il lavoro è l’argomento decisivo in giornata, specie se state affrontando un colloquio di selezione, o state partecipando a un meeting che potrebbe rivelarsi determinante per le vostri sorti future.

Oroscopo del Giorno 8 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ipersensibili ma sempre pronti al dialogo, anche con la suocera incollerita che oggi ve ne dice di tutti i colori. Non solo la suocera, anche il capo oggi vi fa uno shampoo di quelli memorabili. Più sereni in serata grazie a un esame universitario andato benino nonostante tutto, o la prospettiva di un viaggio d’affari che vi permetterà di cambiare aria. Siete ben felici di prendere le distanze dall’azienda…

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia contrariata dalle vostre ripetute assenze e dall’aria distratta, persa nei vostri pensieri e nei vostri problemi. Il lavoro è il clou della giornata e anche urticante, vi carica anche di una quantità inimmaginabile di grane, tutte in attesa di soluzione sulla vostra scrivania. Siate positivi; se ciò accade è perché siete i più in gamba, i più intelligenti e i più capaci dello staff!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Figli pretenziosi, forse li avete viziati troppo e ora che continuano a chiedere mance, regali, strappi alla regola, non sapete dire di no e se ci provate vi tengono il muso. Poca voglia di impegnarvi sul lavoro, oggi avete la testa per aria, concentrata solo su svaghi, viaggi e vacanze. E invece no, per raggranellare il denaro necessario o per pareggiare un debito dovete rimboccarvi le maniche e sgobbare.