Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tra amicizia e amore non sapreste cosa scegliere, perciò preferite rimanere in bilico tra due tipi di sentimento diversi ma compatibili, capaci di sfociare o di fare retromarcia trasformandosi l’uno nell’altro. Tutto tranquillo sul lavoro, qualcosa di nuovo invece vi attende riguardo le finanze. Può trattarsi di un aumento, incredibile ma vero… oppure di grosse spese o di un salasso dovuto alla prenotazione della vacanza!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Avere il piede in due scarpe non è da voi, così legalisti, amanti della libertà e dal cuore adamantino. Ecco perché se provate simpatia per un collega o un amico entrate profondamente in crisi, anche se il rapporto di coppia ormai fa acqua da tutte le parti. Ai ferri corti col socio e non è la prima volta, di tanto in tanto vi beccate aspramente, salvo poi recuperare l’intesa e andare avanti con la società che non converrebbe rompere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Felici in amore, non solo perché avete avuto la fortuna di incontrare la persona giusta, ma perché con la vostra positività riuscite a mantenere saldo l’interesse reciproco e a sedurre l’altro giorno dopo giorno. In sospeso riguardo a un colloquio di lavoro, fissato e poi rinviato più volte, ma ora finalmente ci siete! Promettente la situazione grazie alla vostra dialettica e alla ferrea preparazione che avete!

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi in amore, ma questa non è una novità, fa parte del vostro carattere che anche nei sentimenti privilegia leggermente l’avere rispetto all’essere. Sul lavoro, gerarchicamente il capo sta sopra di voi, ma in fatto di collaborazione oggi proprio non si direbbe: lo ascoltate e poi fate di testa vostra, mentre lui o lei di larghe vedute vi dà carta bianca, convinto delle vostre capacità.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Fantasie d’amore come gli adolescenti che si innamorano di un attore o del cantante preferito… solo che voi siete cresciuti e vagheggiare una persona che nemmeno vi vede non è sufficiente per placare le ansie del cuore e farvi star bene. Il lavoro è ilpunto fermo della giornata dove vanno a convergere tutte le energie, almeno sarete sicuri di non sprecarle. Fare consola e placa l’ansia, altrimenti divorante.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se vi siete presi una cotta per il bel collega animo, anche lui o lei comincia a guardarvi con interesse, invitandovi di frequente per una pausa alla macchina del caffè. Ve lo sentite, e stavolta non vi sbagliate: presto arriverà un invito per un aperitivo o un’uscita serale… Clou della giornata il lavoro e ne avete buone ragioni, perché il vostro progetto viene accettato con plauso.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I grandi ideali si mescolano ai sentimenti, forse non siete innamorati della persona, ma dell’idea di esserlo. Tuttavia se ciò basta a rendervi felici cogliete l’attimo… come dice il proverbio: “se son rose fioriranno”.

Creativi all’arrembaggio, oggi vi svegliate pieni di idee e trovate geniali per risolvere problemi intricati solo in apparenza. Per gli altri forse, ma non per voi che avete la genialità di Leonardo nascosta dietro al sorriso di una Wendy o di un Peter Pan. Vari imprevisti da cavalcare e li domate con il consueto aplomb senza fare una piega.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è con voi, in voi e per voi. Sembra una formula magica, invece è la vostra realtà. L’essenziale è mantenersi liberi: la famiglia vi imprigiona, la coppia vi fa venire il mal di pancia. Soluzione ottimale per il momento flirtare con la leggerezza di una farfalla che si posa di fiore in fiore, ma senza rovinarlo. Se il vostro impiego è di routine oggi impazzite, non ce la fate proprio a reggerlo…

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Cuore ai minimi storici, batte regolarmente ma a una lentezza esasperante come quella dei vecchietti. Nulla che riguardi la salute, si tratta solo di sentimenti attualmente in stand by. Frizzanti in compenso le amicizie che vi tirano fuori dal guscio! Creatività nelle retrovie, oggi non siete in vena né di produrre, né di stupire il mondo con le vostre trovate geniali. Tutto procede lentamente, solito tran tran…

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Nervosi col partner, ammesso che riesca ancora a sopportarvi senza piantarvi in asso. Ai ferri corti anche con la famiglia, non solo i suoceri, perfino i vostri genitori e questo dice già molto… Le maggiori difficoltà le vive chi tratta affari, alle prese con un interlocutore bizzarro, con atteggiamenti opposti che vi lasciano sconcertati: prima vi chiama proponendovi una buona trattativa, ma poi si tira indietro…

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Se state lacrimando su un ex che non riuscite a dimenticare animo, un messaggio o una chiamata potrebbe riportare la situazione riportandovi il sorriso sulle labbra. Novità in famiglia che sulle prime prenderete malissimo, poi ripensandoci correrete a comprare lo spumante per festeggiare. Poca voglia di fare e ancor meno motivazione, ecco le ragioni del vostro malcontento: la vostra attuale attività non vi stimola. Quanto all