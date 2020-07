Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il dialogo risolve problemi insolubili solo in apparenza e addolcisce il clima emotivo della coppia. L’ottimismo e l’allegria che animano ogni vostra iniziativa, finiscono col contagiare il partner. Appuntamenti, trattative, per una giornata così intensa occorrerebbero almeno 36 ore, se non addirittura 48! Ottimale per viaggi d’affari, esami universitari o per prenotarvi un tour enogastronomico con chicche d’arte.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione e fuoco il filo conduttore, tanta energia e ottimismo in amore, sia che la storia sia appena decollata sia che stiate festeggiando le nozze d’argento. Entusiasmo condiviso anche coi figli. Vitalità e allenamento fisico per chi svolge attività sportive, creatività per chi lavora nel campo artistico o pubblicitario, il contatto col pubblico reclama slancio e allegria, esattamente i sentimenti che oggi vi animano. Quando si è felici la mente tiene tutto sotto controllo, state benissimo perciò vivete con pienezza ogni sensazione e ogni attimo della giornata. Mantenetevi sani pedalando o facendo una passeggiata di buon passo, anche se il caldo comincia a picchiare. Al collo portate il vostro portafortuna, uno scarabeo egizio o un piccolo sole d’oro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se un amore c’è già, vivete un intenso scambio emotivo, se lo vagheggiate in attesa dell’incontro fatale, guardatevi attorno, tra gli amici o perfino tra gli ex c’è la persona che fa per voi. Affari d’oro grazie a un interlocutore straordinariamente ben disposto nei vostri confronti e molto interessato all’affare che gli proponete. La creatività tocca livelli altissimi, con un colpo di genio risolvete situazioni complicate!

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quel filo di possessività che manifestate in amore non appesantisce il rapporto, anzi lo rafforza. Tranquilli nel lettone, grinta e competitività le manifestate piuttosto sul lavoro, anche se il vostro carattere pacifista punta a un ambiente armonico, dove ciascuno fa la sua parte senza criticare o ambire a quella altrui. Se le rogne arrivano non siete certo voi i primi a evocarle, ma naturalmente se c’è da ballare ballate.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’attenzione si concentra sulla famiglia, qualcuno reclama la vostra presenza. In realtà non c’è nulla di preoccupante, le cose girano piuttosto bene, ma rispetto alle vostre altissime aspettative si avverte ancora un certo divario. Non potete fare tutto da soli, almeno non presto e bene: non vergognatevi di chiedere aiuto, se ve la potete permettere una colf a casa vostra sarebbe proprio una manna.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Vi alzate di luna storta e col muso lungo tornate a dormire, sentendovi incompresi da tutti, in primo luogo dalla famiglia. È ora che tutti siano più indipendenti e si prendano le proprie responsabilità! Sul lavoro solite incomprensioni col capo che vi affibbia compiti superiori alle vostre forze e diversi rispetto agli accordi iniziali. A parte qualche piccolo incidente di percorso, però, il lavoro è la valvola di sfogo.

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Belle amicizie e conquiste facili, tutto ruota attorno al vostro personaggio, fascinoso e carismatico. Se il partner è un pò geloso, non ne ha un motivo reale, ma tutta quella gente che vi si accalca attorno, facendovi la corte lo indispettisce! Sul lavoro, l’interlocutore è indisponente, prima vi tratta da amiconi poi all’atto di firmare un contratto comincia a tentennare retrocedendo sulle proprie posizioni.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Col partner non siete certo teneri e non gliele mandate a dire, una pioggia di polemiche e frecciate sferzanti, alle quali lui o lei risponde con altrettanta schiettezza. Attenti, però, a non tirare troppo la corda! Impossibile andare d’accordo col vostro socio, troppo imprevedibile e discontinuo. Sintonizzarsi con la sua energia al momento non è facile, se la prende per delle sciocchezze infiammandosi subito.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Coppia serena e complice, condividete interessi, passioni e speranze per il futuro. Tutto tra di voi funziona a meraviglia, l’attrazione fisica, l’intesa mentale e la suddivisione di compiti e responsabilità. Creatività esplosiva, che siate artisti o bravi artigiani c’è sempre un quid che vi rende diversi dagli altri, unici nel vostro settore. Rapporto fluido e molto solidale coi colleghi.

Oroscopo del Giorno 2 Luglio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia bellicosa, ma non si discute mai per problemi reali, le solite quisquiglie dovute alla tensione che vi portate a casa dall’azienda. L’amore c’è ma non si vede. Tante speranze sul lavoro e velleità di cambiamento, aspettate però a fare progetti finché le condizioni non saranno più chiare. Tuoni all’orizzonte segnalano che un temporale si scatenerà a breve. Ci vuole saggezza per tenere tutto in sospeso.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Imperturbabili, almeno di facciata: sotto sotto la gelosia gratta e il desiderio stimola fantasie trasgressive: la letteratura erotica vi ispira… il resto lo fate voi! Aperti al cambiamento e a mettere in discussione il vostro modo di lavorare e di rapportarvi con gli altri: capacità non immediata, specie dopo i cinquanta, ma voi stupite tutti con la vostra elasticità. Il segreto? Non vedete l’ora di cambiare le carte in tavola!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Il conflitto del giorno si snoda tra famiglia e carriera, non siete disposti a venire a patti col capo o con chiunque pretenda di dominarvi, ma le vostre decisioni cozzano contro la volontà altrui. Rimpianto per un ex che magari siete stati voi a lasciare, ma il vero problema non era lui o lei, bensì la sua famiglia, era quella casomai da chiudere fuori dalla porta! Ripensamenti in cerca di soluzione.