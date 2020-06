Vino Rosa Dolce&Gabbana: si riparte dall’Italia

Vino Rosa Dolce&Gabbana

Il nuovo rosé firmato Dolce&Gabbana e Donnafugata

Un vino rosato che profuma d’Italia e d’estate

Vino Rosa Dolce&Gabbana – Un messaggio di positività e rinascita ripartendo dalle proprie radici. Due firme del Made in Italy presentano la storia della cultura siciliana ricca di tradizioni, profumi e colori per omaggiare il Bel Paese, alla luce del periodo delicato che stiamo affrontando.

Si chiama Rosa, un rosato inedito della vendemmia 2019 frutto del blend di due vitigni autoctoni dell’isola, il Nerello Mascalese e il Nocera. Il tratto distintivo di questo rosé profumato è l’obiettivo che porta con sé: la volontà di far conoscere in tutto il mondo i colori, i profumi e la storia della cultura siciliana.

Connotato da una raffinata sfumatura rosa, questo vino si contraddistingue per un elegante bouquet di gelsomino, arricchito da delicati sentori di fragolina di bosco, pesca e bergamotto.

Il Nerello Mascalese conferisce una particolare mineralità e delicatezza floreale derivante dalla natura vulcanica e dal microclima delle pendici dell’Etna dove è prodotto; il Nocera, un’antica varietà che dopo anni di sperimentazione Donnafugata ha deciso di coltivare sulle colline di Contessa Entellina, determina l’accattivante componente fruttata.

Il piacere della famiglia che si riunisce a tavola e la convivialità che sopravvive anche in questo momento delicato: Dolce e Gabbana e Donnafugata rinnovano la loro collaborazione sottolineando con gusto l’amore per la loro terra natale, per la cura dei dettagli e per l’artigianalità. Il packaging, disegnato dai due stilisti, è ispirato all’iconico carretto siciliano.

Il progetto prevede la produzione di 16.000 bottiglie che sono in vendita dall’inizio di Giugno 2020 sui siti web di Donnafugata e Dolce&Gabbana.