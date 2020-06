Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dolci messaggini d’amore e valide conferme di amicizia, la lontananza non conta, l’essenziale è che la vibrazione sia intensa e compatibile, solo in famiglia verso sera nubi di passaggio offuscano la consueta armonia. Facili e soddisfacenti le relazioni professionalicon la clientela, sia di persona sia in via telematica, con chi risiede all’estero ma intrattiene con voi contatti professionali strettissimi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia ci state bene, amate il partner e lo stimate, quindi niente cornetti estivi in prospettiva per voi ma vacanze piacevoli accanto alla vostra dolce metà… e, se ne avete, insieme ai vostri pupetti. In pista anche i cuori solitari, qualcuno alla ricerca del nuovo, qualcun altro proiettato verso la trasformazione dall’amicizia all’amore… Oggi: buone opportunità commerciali!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore c’è e ci sarà, è una felice e gratificante certezza, amate il partner e ne siete riamati, con fedeltà, sincerità e bei progetti per il futuro. Quel filo di gelosia in più stupisce ma fa sorridere, in tipi aperti e gioviali come voi è proprio la sorpresa dell’estate! Trattative in corso sul lavoro, oltre alla professionalità giocate molto sulla vostra verve, sul fascino e sul savoir faire, che vi valgono parecchi consensi.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La vostra possessività indispettisce il partner ma non al punto da scatenare litigi, un piccolo screzio in coppia ci sta. Più irritante quello con le rispettive famiglie, che interferiscono nel vostro ménage. Soldi, soldi, soldi, non è solo il ritornello di una canzone ma la vostra realtà del giorno, tra investimenti e crediti le entrate sono incoraggianti. Guadagnate benone ma spendete anche parecchio…

VERGINE ⭐⭐⭐EXCELLENT: L’amore è un sogno, una fantasia, forse un’illusione. Può starci se si tratta di una storia virtuale o platonica, di quelle che nascono in rete e sempre in rete si dissolvono. Solide e durature invece le amicizie, soprattutto quelle che inizieranno proprio ora, accompagnandovi per tutta l’estate. Sul lavoro la creatività è al top, avete tanto da dire e da dare, quello che manca è lo spirito organizzativo, da soli vi perdete!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amate il partner, i figli, il quattro zampe, se qualcosa da dire c’è, una critica, un quesito, un dubbio, stasera davanti a una pizza o a un bel gelato sarà il momento opportuno per affrontarlo. Amate il vostro lavoro, che al momento vi ripaga più in soddisfazioni, successo e buoni contatti che in pecunia, ma se siete alle prime armi o avete appena messo in piedi una nuova attività, non c’è nulla di preoccupante.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Date amore senza pensare a quanto ne ricevete e proprio per questo ve ne ritorna almeno il doppio, accanto a voi la persona giusta, capace di amarvi, sostenervi, proteggervi, capirvi… sembra un romanzo e invece è la bellissima realtà! Trattative professionali promettenti, la fortuna vi viene incontro sul viale del commercio e azzeccherete la mossa vincente.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Momenti bellissimi in amore, sia che la coppia sia già ufficializzata e ben collaudata sia che stiate ancora svolazzando alla fase del flirt, idealizzando l’oggetto delle vostre brame, che al momento vi appare come la persona più bella del mondo. Stando fermi, impaludati al vostro posto, oggi non realizzate nulla di importante. Ottima forma fisica, ma infastiditi dai tipici fattori allergenici…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un amore felice, magari anche un figlio uno in arrivo, un quattro zampe fedelissimo e tanti buoni amici a farvi compagnia. Belle novità per chi spera in un incontro o cerca facce nuove per allargare i propri orizzonti. In mattinata avete la testa fra le nuvole, pensando all’amore, alle vacanze, agli svaghi che vi attendono. Se c’è stato un malessere fisico, entro sera sarà tutto passato.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore è un parolone che oggi non converrebbe sfoderare, rischiereste di fare delle gaffe. Minimo aspettate stasera, quando avrete le idee più chiare… Grande affetto per il quattro zampe, con lui vi capite a pelle e avete la certezza che il suo non sia un amore interessato. Il lavoro è il punto fermo della giornata, dove cogliete le migliori soddisfazioni!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia umorale, a momenti allegra, a momenti malinconica. In casa vostra le emozioni prevalgono sul buonsenso, almeno fino a sera… quando una ventata di razionalità riporta tutti quanti coi piedi per terra. Il lavoro è l’attività più importante della giornata e quella che meglio vi ripaga sia in soddisfazioni che in guadagni.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se in famiglia c’è qualche problemino e col partner la comunicazione non è al top, aspettate stasera e vedrete che qualcosa inizierà a cambiare: se trattate bene gli altri anche loro faranno lo stesso con voi. Se avete commesso un errore sul lavoro, troverete modo di rimediarlo, guadagnandovi la fiducia e la stima di tutto lo staff, incluso il vostro capo, che vi rimprovera ma sotto sotto vi ammira.