Oroscopo del Giorno 10 Giugno 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 10 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi c’è posto per tutti, partner, figli, parenti e amici, sono loro che magari non si vedono di buon occhio a vicenda, voi siete carini con tutti… purché stiano al gioco… e non dimentichino le regole del distanziamento sociale! Di alternative ne avete a gogò, soprattutto ciò che non vi manca è l’energia per affrontarle, più fate e più fareste. Una giornata così produttiva e piacevole vorreste farla durare all’infinito…

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Partner capriccioso, ogni tanto ciascuno dei due ha bisogno dei propri spazi, ma stavolta è lui o lei a mettervi in disparte per occuparsi dei fatti propri: un bello smacco per il vostro orgoglio. In affari l’interlocutore vi fa vedere i sorci verdi, soprattutto se si tratta di un acquisto immobiliare, più facile a dirsi che a concludere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In amorequalche battibecco, in effetti ha ragione il partner e dopo una lunga discussione vi toccherà ammetterlo. Sopra i contrasti, però, stravince il sentimento, l’eccitazione incontenibile per le coppie ancora in rodaggio. Nessun “lavoro” è più gratificante che viaggiare, anche di pochi chilometri per un appuntamento o un affare, basta mettere il naso fuori città per sentirvi rinascere.

Oroscopo del Giorno 10 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Possessivi e gelosi come sempre, ma oggi al partner il vostro atteggiamento dà sui nervi, si sente spiato, controllato e ve lo fa notare con impazienza. Attenti, state tirando troppo la corda, anche la sopportazione ha un limite. Acquisti consolatori al centro commerciale o ai mercatini, ma a fregarvi è la fretta, quella sorta di voglia compulsiva nel tentativo di tappare una falla interiore.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Presi dal lavoro, dai vostri interessi o da attività che reclamano la vostra presenza fuori casa, al partner date pochissimo, ma lui non se ne preoccupa. Fiducioso nella vostra lealtà, si organizza a sua volta una serata con gli amici. Se il capo vi chiama mollate a metà quello che state facendo e accorrete di buon grado, sapete che il vostro zelo presto vi varrà un avanzamento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I cuori solitari tirano le somme delle proprie scelte sentimentali: quasi tutte sbagliate, a giudicare dai risultati postumi! Poco male, decidetevi a tagliare con il passato per guardare al futuro con allegria e ottimismo. Finalmente un’attività in proprio, soprattutto nel ramo commerciale, turistico o ristorativo. Oggi il daffare non vi manca e per fortuna nemmeno i guadagni.

Oroscopo del Giorno 10 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amici, parenti, figli, tutti intorno a voi a brindare al vostro compleanno… all’indietro, naturalmente, perché voi le candeline di anno in anno non le aggiungete, le togliete, ringiovanendo grazie a un magico elisir. Con la carica e l’autostima che vi ritrovate, oggi potete fare di tutto: concludere buoni affari, viaggiare o imbastire progetti favolosi!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un pizzico di tensione mantiene vivo l’interesse nella coppia. Mai darsi per scontati, ormai la lezioncina l’avete imparata anche voi! Amore significa soprattutto alleanza, sentirvi complici e affiatati davanti ai problemi: ecco ciò che vi rende vincenti. La creatività bussa alla porta e voi le aprite con entusiasmo, ma la serata, nonostante tutti gli impegni, è troppo bella per starvene chiusi in casa!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il partner c’è vi vuole un gran bene, novità anche per i single: la storia nasce quasi per gioco, come un’avventura senza seguito ma lentamente imbocca altre direzioni, molto più tradizionali e rassicuranti. Tra le incombenze del giorno un bel match di lavoro dal quale uscite comunque vincenti anche sull’autorevolezza del vostro capo: guai a farvi imposizioni, diventate una iena!

Oroscopo del Giorno 10 Giugno 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Il partner vi sta sempre appiccicato, cosa che di solito trovate appagante: non oggi, però, i continui baci vi soffocano e le carezze vi generano insofferenza. Gli volete un gran bene, ma sentite il bisogno di starvene un pò per conto vostro. Qualche bell’acquisto al quale facevate la ronda da un pò è l’unico evento degno di nota di questa giornata pigra e insoddisfacente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il gioco erotico tiene, fa parte del vostro Dna e poi l’occasione… fa l’uomo ladro… e anche la donna! Se il partner vi stuzzica, come voltargli le spalle? Un conto però è il piacere erotico, un altro il sentimento: siete troppo concentrati su voi stessi! Il lavoro è un chiodo fisso, fate tutto a puntino, puntualizzando anche le virgole, nel ruolo dell’impiegato modello: programmare vi dà un senso di sicurezza.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sensibilità in standby, non siete in vena di coccole e nemmeno di dichiarazioni amorose. Famiglia polemica, vi volete un gran bene, ma ve lo dimostrate discutendo da mattina a sera. In azienda o in attività in proprio, oggi sgobbate da mattina a sera no stop… risicata anche la pausa pranzo. Ma affari promettenti e un esame o un colloquio di selezione che supera le aspettative, ribadiscono che siete sulla strada giusta!