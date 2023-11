Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bel giorno di novembre gratificato da buone prospettive astrali, malgrado il team Venere – Plutone, imbronciato vi tenga un pò l’umore altalenante.

Il guizzante pianeta delle novità, Mercurio, dal segno fratello del Sagittario, fa eco sul vostro segno e vi consente di guardarvi attorno e non riuscire a fare a meno di essere corteggiati o trovare stimoli e curiosità un po’ di qua e un po’ di là. Questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Inoltre, il duo Saturno – Nettuno, ospitato nel segno buon vicino dei Pesci, vi porta a variare moltissimo le frequentazioni amicali, se siete cuori solitari. Nel caso siate invece in coppia, Plutone ancora in angolo sfavorevole dal segno nemico – amatissimo del Capricorno, può comportarvi qualche piccola noia passeggera che attraversa il ménage di coppia se appartenete alla terza decade. Non dateci peso più di tanto, perché questo aspetto è destinato ad allontanarsi rapidamente.

Mercurio e Saturno vi rendono ligi al dovere. Seri e attenti al rispetto dei colleghi e dei superiori. Così siete nel posto di lavoro dove operate. Oggi darete l’esempio a chi è pigro e indisciplinato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione agli occhi gelosi mentre la Luna dei Pesci si quadra con Mercurio caro Leone, il che potrebbe portare a comportamenti scortesi e lotte di potere. Trova forza in te stesso mentre Marte e Plutone si allineano, togliendo il potere degli altri sul tuo umore o sul senso di autostima. Questo clima cosmico promuove anche l’attività fisica e le pratiche di benessere, quindi assicurati di mostrare un pò d’amore al tuo corpo. Emozioni o situazioni pesanti avranno la possibilità di andare avanti questa sera, grazie a una connessione di supporto tra Luna e Urano. Tuttavia, dovrai abbracciare il cambiamento rapidamente e con coraggio per sfruttare al massimo le vibrazioni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi rimarrai catturato facilmente dai tuoi pensieri caro Sagittario, mentre la Luna dei Pesci e Mercurio si squadrano. Questo clima cosmico può spingere le tue emozioni in molte direzioni, rendendo importante che tu trovi modi per nutrirti e sostenerti. Nel frattempo, Marte e Plutone uniscono le forze nei nostri cieli, trasformando il modo in cui attribuisci valore e il modo in cui vedi il denaro. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna manda un bacio a Giove, portando un’energia nutriente e gioiosa nel tuo spazio, perfetto per lavorare su progetti domestici o ospitare i propri cari per un pasto cucinato in casa.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna dei Pesci si quadra con Mercurio questa mattina carissimo Toro, creando un ambiente teso che potrebbe rivelare amici che non ti sostengono. Cerca di non lasciare che ciò che dicono gli altri ti colpisca, trovando potere dall’interno mentre graviti verso coloro che sai essere leali. Nel frattempo, Marte e Plutone condividono una connessione di supporto, riaccendendo il fuoco nei legami della tua anima. Aspettatevi benedizioni inaspettate questa sera quando Luna e Urano si allineeranno, creando un portale cosmico per strani eventi e manifestazioni. La morbidezza filtra nell’aria mentre la mezzanotte si avvicina e la luna attraversa Nettuno, riportando la pace nella tua sfera sociale.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò teso e bisognoso di cura cara Vergine, mentre la Luna dei Pesci si quadra con Mercurio. Affrontare i problemi degli altri potrebbe portarti a un punto di rottura, per cui è importante dare priorità ai tuoi bisogni prima di coltivare coloro che possono prendersi cura di se stessi. Fortunatamente, Marte e Plutone uniscono le forze per offrire un’ancora di salvezza cosmica, incoraggiandoti a ridere nei momenti di tensione. Appoggiarsi alle proprie passioni può anche portare in tavola un elemento energizzante, quindi cerca di trovare modi per mantenere la mente attiva in modo creativo. Connettiti con il tuo io superiore questa sera quando Urano si attiva nella tua casa della spiritualità.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna dei Pesci si confronta con il loquace Mercurio questa mattina caro Capricorno, aumentando la sensibilità e il malumore. Cerca di non sentirti frustrato mentre gli altri esprimono dispiacere, delusione o fastidio e scegli di allontanarti dalla situazione quando le conversazioni sembrano troppo intense o irritanti da tollerare. Fortunatamente, queste vibrazioni si dissiperanno con l’arrivo della sera, sollevando il tuo morale e mettendoti dell’umore giusto per il divertimento. Usa questa energia per rompere il ghiaccio con chiunque ti abbia frustrato in precedenza, offrendo una risata o un ramoscello d’ulivo. Considera l’idea di tenere un diario dei sogni accanto al tuo letto mentre la Luna si avvicina a Nettuno, aprendoti ai messaggi. Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna dei Pesci e Mercurio si quadrano questa mattina carissimi Gemelli, il che potrebbe farti sentire stretto tra le tue responsabilità e la vita personale. Ricordati di prenderti cura di te stesso mentre coltivi questi aspetti della tua esistenza, portando più consapevolezza nella tua giornata. Fortunatamente, Marte e Plutone uniscono le forze per rivitalizzarti, soprattutto quando ti prendi cura di sostenere il tuo fisico. Buone vibrazioni fluiscono mentre la Luna si allinea con Urano, incoraggiandoti a tracciare i confini per riflettere in silenzio e solitudine. Avrai la possibilità di dissolvere queste guardie quando la mezzanotte si avvicina e Nettuno si attiva.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se la tua mente e il tuo corpo non stessero al passo oggi cara Bilancia, mentre la Luna dei Pesci si quadra con Mercurio. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente, dando priorità all’organizzazione e al processo decisionale metodico rispetto alla fretta. Nel frattempo, Marte manda un bacio al potenziamento di Plutone, aiutandoti a ritrovare le energie quando investi nella cura di te stesso, trascorri del tempo nella natura o nutri il tuo cuore. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna condivide una dolce connessione con Urano, aiutandoti a lasciare andare ciò che non ti serve. Fai qualcosa di rilassante stasera quando Nettuno si attiva, portando in tavola un’energia da sogno.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non credere a tutto ciò che senti o leggi online caro Acquario, poiché la Luna dei Pesci si quadra con Mercurio. Questo clima cosmico potrebbe portare alla disinformazione e sarebbe anche saggio astenersi dai pettegolezzi. Ti sentirai motivato a fare grandi mosse da dietro le quinte mentre Marte si allinea con Plutone, specialmente quando vengono seguite le passioni. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna e Urano formano una connessione utile, incoraggiandoti a liberarti dalla tipica routine serale e a nutrirti spudoratamente. Un’energia sognante ti circonda mentre la mezzanotte si avvicina e Nettuno si attiva, aiutandoti ad addormentarti.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi compiti potrebbero ostacolare la tua capacità di trovare gratitudine o gioia caro Cancro, mentre la Luna dei Pesci si quadra con Mercurio. Cerca di non lasciare che le faccende che ti hanno annoiato ti allontanino dalla bellezza che ti circonda e valuta la possibilità di chiedere al tuo potere superiore di inviare segnali di sostegno o piccoli momenti di bellezza per farti superare la giornata. Fortunatamente, un dolce scambio tra Marte e Plutone ti ispirerà a cambiare la tua vita, creando più spazio per ciò che ti piace veramente. Esegui atti casuali di gentilezza questa sera quando la Luna si allinea con Urano, ottenendo buoni punti karma.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai di spirito libero e desideroso di goderti la vita mentre la luna entra in Pesci carissimo Scorpione, attivando il settore della tua carta che governa l’espressione di sé e il divertimento. Nel frattempo, Saturno si attiva per portare sul tavolo un messaggio leggermente serio, esortandoti a dare struttura alle tue attività artistiche. Ti sentirai potenziato questo pomeriggio quando il Sole e Plutone si allineeranno, dando alla tua voce il potere di trasformare te stesso e gli altri. Fai qualcosa di carino per il tuo corpo investendo nel benessere fisico e mentale questa sera una volta che Mercurio e Giove si connettono. L’amore aleggia nell’aria stasera quando Giove si attiva, incoraggiandoti a condividere liberamente la dolcezza.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere la sensazione che gli altri non ti diano la possibilità di essere ascoltato cari Pesci, a causa della dura connessione tra la Luna e Mercurio. Piuttosto che forzare il tuo punto di vista, valuta la possibilità di perfezionare le tue visioni in modo che non possano essere discusse in seguito. Nel frattempo, Marte e Plutone uniscono le forze per offrire incoraggiamento e connettersi con la tua comunità spirituale può aiutarti a voltare pagina. Idee brillanti ti arrivano quando la Luna si allinea con Urano questa sera, acuendo il tuo ingegno e liberando il genio interiore. Ti sentirai sognante e leggero mentre la giornata volge al termine, grazie all’unione celeste tra la Luna e Nettuno.