Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La stagione del Sagittario inizia questa mattina, preparandoti per un mese di gioia, accrescimento della spiritualità e tanta fortuna. Sebbene questa posizione solare eleverà il tuo cuore e la tua mente, fai attenzione però a non trascurare i tuoi bisogni di base o la tua relazione quando Venere e Giove si affrontano. Sentirai un cambiamento una volta che la luna entrerà nel tuo segno, formando un’utile connessione con il sole. Usa questa energia per connetterti con i tuoi obiettivi e la tua identità, cercando modi per espanderli entrambi. La tensione aumenta stasera mentre un quadrato cresce tra il Sole e Saturno e potresti aver bisogno di un pò di privacy in più.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole migra nel Sagittario e nella tua quinta casa solare carissimo Leone, segnando un’era astrologica di creatività, divertimento, fiducia e molta passione. Appoggiati a queste vibrazioni impegnandoti nuovamente in te stesso e negli interessi che ti rendono unico. Connettiti con le tue filosofie personali mentre Venere e Giove si affrontano, mantenendo un dialogo interno ottimista evitando influenze negative. Ti sentirai elevato quando la luna migrerà in Ariete, intensificando la tua connessione con il divino, soprattutto quando ti prendi del tempo per meditare o abbracciare pratiche spirituali. Fai attenzione alle figure autorevoli che potrebbero tentare di trascinarti giù stasera, quando il Sole e Saturno si scontrano.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Buon compleanno Sagittario, la tua stagione è finalmente arrivata! Mentre il sole migra attraverso il tuo segno nel corso del prossimo mese, assicurati di dare la priorità a ciò che desideri veramente, trovando il tempo per manifestare i tuoi sogni tra impegni sociali e celebrazioni. Potresti notare che alcune amicizie hanno bisogno di essere guarite mentre Venere e Giove si affrontano, anche se nuove ferite potrebbero rendere difficile offrire scuse. Fortunatamente, scoprirai che è più facile ridere del dramma e abbracciare lo stare insieme quando la Luna entra in Ariete. Le tue visioni creative beneficiano anche di una spinta cosmica sotto questa posizione luminare, segnando il momento ideale per fare arte.

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole migra nel Sagittario e nella tua ottava casa solare carissimo Toro, spingendoti a investire in nuovi impegni durante il prossimo mese. Considera come ti piacerebbe evolverti e trasformarti in questa posizione solare mentre le stelle cospirano per farti avanzare. Percepirai un cambiamento mentre la Luna migra in Ariete, mettendoti in uno spazio mentale arguto ma privato, perfetto per prendere l’iniziativa da dietro le quinte. Potresti voler evitare i tuoi schermi stasera mentre il sole e Saturno si scontrano, portando tensione ai feed dei social media che potrebbe provocare lotte di potere.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Saltando gli ostacoli uno dopo l’altro, non vi lasciate scalfire da nulla. Quadro planetario che vi mostra alti e bassi, ma voi, con una grande energia e una lucidità mentale notevole, tenete botta.

Saturno, Sole e Nettuno possono crearvi intoppi nel gestire la vostra relazione d’amore. Ma è solo una fase transitoria. Presto il cielo si schiarirà e avrete completa libertà d’azione potendo agire come di solito amate fare. Cercate il dialogo e, se proprio non ce la doveste fare, usate la comunicazione “non verbale” con la persona amata quest’oggi.

Mercurio nel segno vostro nemico – amatissimo del Sagittario vi fa arrivare qualche piccolo contrattempo, che è di carattere più interiore che esteriore, che vi dà dubbi e reazioni critiche su quel che state facendo (anche se lo state facendo piuttosto bene), anziché provocarvi cambiamenti di percorso e svolte esterne. Cercate di non affannarvi se tutto non procede secondo quello che la vostra mente perfezionista ha deciso. Un pò di nervosismo e di calo della tipica vostra attenzione, non vi faccia arretrare da quelli che sono i vostri obbiettivi principali. Questo effetto dei transiti planetari, hanno modo di avvertirlo principalmente i Vergine nati dal giorno 9 al 13 del mese di settembre.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver bisogno di un riposo extra nelle prossime settimane carissimo Capricorno, mentre il sole entra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa l’introspezione. Ora è il momento di riflettere su tutti gli alti e bassi che hai vissuto durante lo scorso anno, trovando ottimismo per ciò che ti aspetta. Sfortunatamente, una dura opposizione tra Venere e Giove potrebbe farti sentire emotivamente logorato, anche se va bene chiuderti se hai bisogno di tempo per ricaricarti. Ti sentirai chiamato alle comodità di casa quando la luna entrerà in Ariete, spingendoti a prenderti cura di te stesso e delle persone che ami di più. Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi camminerai con una molla in più cari Gemelli, mentre il sole migra nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa l’amore. Usa questa energia per mostrare gratitudine per coloro che portano gioia nella tua vita, essendo generoso con il tuo affetto e parole gentili. Avrai la possibilità di stringere nuove amicizie mentre la Luna migra in Ariete a metà mattinata, spingendoti ad espandere le tue connessioni e il senso di comunità. Potresti essere costretto a rivalutare i tuoi confini stasera, quando il Sole e Saturno si confronteranno, soprattutto quando si tratta di intrecci romantici che sono diventati fonte di distrazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Presta particolare attenzione alle tue parole e al tuo messaggio personale nelle prossime settimane cara Bilancia, mentre il sole entra in Sagittario e nella tua casa della comunicazione. Questo posizionamento solare amplificherà sicuramente la tua voce e puoi fidarti che le dichiarazioni pubbliche che farai raggiungeranno molte orecchie. Considera l’idea di programmare una giornata per la cura di te stesso nel prossimo futuro, poiché una dura opposizione tra Venere e Giove suggerisce che potresti essere in ritardo per le coccole e il romanticismo. Sentirai un cambiamento mentre la luna entra nel focoso Ariete, mettendoti dell’umore giusto per maggiore attenzione e adorazione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per un programma ricco di incontri sociali caro Acquario, mentre il sole entra in Sagittario e nella tua undicesima casa solare. La tua community è destinata a crescere nelle prossime settimane mentre ti unisci alle feste natalizie e acquisisci nuovi amici. Tieni gli occhi aperti per ricevere messaggi di sostegno da oltre il velo mentre Venere e Giove si affrontano, soprattutto se ti senti a corto di energia o depresso. Il tuo spirito si eleva mentre la luna migra in Ariete, soprattutto quando avvii conversazioni e trovi modi per mantenere la mente stimolata. Fai attenzione alla tensione stasera mentre il Sole e Saturno si quadrano e considera di prenderti una pausa dai tuoi schermi.

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Grandi cambiamenti sono in corso mentre il sole entra nell’espansivo Sagittario caro Cancro, attivando il settore della tua carta che governa il benessere e la routine quotidiana. Ti verrà chiesto di mettere di più nel piatto man mano che il lavoro, le faccende domestiche e le responsabilità si accumulano, anche se prendersi cura del proprio corpo dovrebbe essere la priorità numero uno. Nel frattempo, una dura opposizione tra Venere e Giove potrebbe portare a tensioni in casa, soprattutto se hai dedicato troppa energia alla tua carriera. Avrai la possibilità di ripristinare l’ordine quando la luna entrerà in Ariete, anche se per il momento potresti dover lasciare andare alcuni progetti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole lascia il tuo segno oggi carissimo Scorpione, facendosi strada nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa la prosperità. Il tuo potenziale di guadagno beneficia di una spinta cosmica durante questo periodo, anche se non dovresti fare affidamento solo sulla fortuna, trovando un equilibrio tra ottimismo e strategia finanziaria. Cerca di non pensare troppo alla tua situazione quando Venere e Giove si affrontano, soprattutto quando gestisci le relazioni e affronti le liste di cose da fare. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Ariete, chiedendoti di riconfigurare il tuo programma per dare priorità all’efficienza, all’organizzazione e al benessere. La tensione aumenta stasera mentre il Sole e Saturno si quadrano, rendendolo un buon momento per restare nascosti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non trattenerti quando si tratta delle tue aspirazioni più alte Pesci, poiché la stagione del Sagittario inizia nella tua decima casa solare. Questo posizionamento solare offre la possibilità di prosperare, anche se dovrai dimostrare affidabilità e resilienza nel campo prescelto. Fai attenzione alla tensione mentre Venere e Giove si affrontano, soprattutto quando sono in gioco relazioni impegnate e denaro. Avrai la possibilità di radicarti e apprezzare le cose più piccole una volta che la Luna migrerà in Ariete, ispirandoti a muoverti al tuo ritmo senza perdere di vista i tuoi obiettivi. Fai attenzione a controllare i comportamenti dentro te steso e negli altri stasera, quando il Sole e Saturno si scontrano.