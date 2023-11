Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbero essere necessari alcuni minuti in più per svegliarsi oggi caro Ariete, poiché la luna dei Gemelli forma una connessione sbilanciata con il pianeta d’azione Marte. Nel frattempo, i problemi di comunicazione potrebbero portarti ulteriormente fuori strada una volta che Mercurio si attiva, specialmente quando hai a che fare con amici difficili o colleghi di lavoro gelosi. Fortunatamente, avrai la possibilità di resettarti nel pomeriggio, quando la Luna bacerà Giove, incoraggiandoti a tagliare i ponti con situazioni disordinate per concentrarti sui tuoi bisogni. Cerca modi per nutrire la tua natura curiosa mentre la giornata volge al termine.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non uscire dalla tua zona di comfort poiché la Luna dei Gemelli forma una connessione sbilanciata con Marte caro Leone, soprattutto quando si tratta di eventi comunitari o sociali. Grandi folle potrebbero rendere difficile monitorare le tue emozioni o rimanere concentrato, soprattutto quando Mercurio si attiva poco prima dell’arrivo del pomeriggio. Fortunatamente, ti sentirai più a tuo agio nel corso della giornata quando Giove si attiverà, portando avanti rinforzi celesti. Ascolta ciò di cui hai bisogno a livello spirituale, cercando l’armonia emotiva, mentale e fisica. Considera l’idea di rilassarti a casa questa sera, prendendoti spazio per ricaricarti completamente lontano da occhi indiscreti.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Mostra a te stesso un pò di grazia in più poiché la Luna in Gemelli forma un aspetto sbilanciato con Marte questa mattina caro Sagittario, mettendoti di umore tranquillo. Potresti sentirti logoro o sbilanciato in questo clima cosmico, optando per restare basso. Non forzarti in situazioni sociali se l’atmosfera non è giusta, specialmente quando Luna e Mercurio si allineano poco prima che arrivi il pomeriggio. Sii consapevole del tuo dialogo interno in questo momento, avendo cura di inviarti rinforzi positivi e messaggi di supporto. Ti sentirai più te stesso oggi quando Giove si attiverà, mettendoti in uno stato d’animo giocoso.

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere e Urano continuano una connessione di supporto questa mattina caro Toro, spingendo i confini della tua identità. Sperimenta nuove estetiche o comportamenti se ne hai voglia, ma evita di apportare cambiamenti eccessivamente drammatici, poiché la Luna in Gemelli forma una connessione sbilanciata con Marte. Cerca di non lasciarti coinvolgere in un atto di giocoleria mentre Luna e Mercurio si allineano, facendo attenzione a rimanere con i piedi per terra, concentrato e presente mentre il pomeriggio si avvicina. Questo clima cosmico potrebbe anche portare all’indecisione e al pensiero eccessivo se non rimani concentrato. Le buone vibrazioni fluiscono più tardi quando Giove si attiva, ispirandoti a restare basso mentre abbracci piccole indulgenze.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Venere e Urano continuano una connessione di supporto fino al mattino cara Vergine, facendo emergere la sensazione che tutto potrebbe succedere. Sfortunatamente, una connessione sbilanciata tra la Luna dei Gemelli e Marte inaugura uno o due test di realtà, ricordandoti che la fortuna da sola non ti spingerà verso il successo, puntando i riflettori sulle tue responsabilità. Attenzione ai blocchi mentali quando Mercurio si attiva poco prima del pomeriggio, avendo cura di rimanere concentrati attraverso pratiche di consapevolezza. Prenditi spazio per scrollarti di dosso ogni vibrazione che potrebbe trovarti quando la Luna si allineerà con Giove oggi, portando un’energia stabilizzante e purificante sulla tua strada.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire che tutti hanno bisogno di un pezzo di te stamattina caro Capricorno, poiché la Luna in Gemelli e Marte formano una connessione sbilanciata. Colleghi o amici bisognosi potrebbero portarti fuori programma, rendendo importante gestire saggiamente il tuo tempo. Evita la tentazione di isolarti dai tuoi schermi e dai feed dei social media quando Mercurio si attiva, portando sul tavolo un’energia sovrastimolante e distraente. Controlla i tuoi bisogni fisici ed emotivi quando Giove si attiverà più tardi, soprattutto se la tua mattinata sembra frenetica. Concediti cibi ricchi di sostanze nutritive mentre la giornata volge al termine, dedicandoti al benessere. Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca modi per sostenere il tuo cuore e la tua mente durante il giorno Gemelli, anche se farlo ti può spingere nell’ombra. La Luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina, formando una connessione sbilanciata con Marte che potrebbe portare a un’eccessiva stimolazione per mano di scintillanti liste di cose da fare e feed di social media. Cerca di non sentirti frustrato con i colleghi quando Luna e Mercurio si allineano e assicurati di ricontrollare il tuo lavoro per eventuali errori. Avrai la possibilità di rilassarti questo pomeriggio quando Giove si attiverà, spingendoti a socializzare e a cercare comunità.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata di fine ottobre in cui Plutone in Capricorno stimola cambiamenti che coinvolgono, oltre alla dimensione lavorativa anche quella emotiva e familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella bilancina terza decade. Per quanto riguarda l’efficienza fisica, il pianeta dello sport, della muscolatura e dell’attività agonistica, Marte, continua a esservi alleato: voi però dosate bene le energie da spendere in palestra. In sintesi, l’indicazione astrologica della fine del mese manifesta aspetti che sembrano neutralizzarsi a vicenda: come risultato non ci sono grandi entusiasmi e il quotidiano tutto sommato scorre tranquillo. Mercurio vi garantisce una tenuta della razionalità per voi tanto fondamentale.

La Luna molto bella esalta la vostra voglia di amare se siete single o in coppia. Marte, invece felicemente amico del vostro segno vi rende focosi con la persona amata, specie se siete nati nella seconda decade, ma, attenzione anche a non abbandonarvi a un’impetuosità che, di solito, non vi appartiene. Successi folgoranti per i single che abbiano voglia di svagarsi e di ricaricarsi.

In ufficio Marte positivo e Plutone negativo vi rendono incerti sul modo di agire, ma sarà la vostra infallibile logica a farvi scegliere la strategia migliore. C’è aria di riorganizzazione e sicuri sono i cambiamenti che verranno attuati quanto prima. Mercurio, pianeta della logica, spiana infatti i vostri passi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Venere e Urano continuano una connessione di sostegno questa mattina caro Acquario, ispirandoti ad amare pienamente mentre segui il tuo cuore. Nel frattempo, la Luna in Gemelli forma una connessione sbilanciata con Marte, che potrebbe confondere i confini se non stai attento. Evitate discussioni con colleghi o superiori quando la Luna si allinea con Mercurio poco prima che arrivi il pomeriggio, altrimenti potrebbero esserci conseguenze impreviste. Fortunatamente, avrai la possibilità di parlare e risolvere i conflitti oggi quando Giove si attiverà, portando guarigione attraverso parole gentili e responsabilità. Fai qualcosa di divertente stasera e abbraccia il giorno più spaventoso dell’anno con i tuoi migliori amici.

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna in Gemelli forma una connessione sbilanciata con Marte questa mattina carissimo Cancro, minacciando di innescare scontri di ego e insicurezza. Scegli le tue azioni con saggezza, sapendo quando potenziarti o fare un passo indietro. Le comunicazioni errate potrebbero portare a ferire i sentimenti quando Mercurio si attiva poco prima che arrivi il pomeriggio, quindi potrebbe essere meglio tenere per te idee complesse per ora. Questo clima cosmico potrebbe anche portare a spiegazioni eccessive, soprattutto se inizi a sentirti impacciato. Buone vibrazioni fluiscono oggi quando la Luna si allinea con Giove, aiutandoti a recuperare un senso di controllo e aumentando la tua sicurezza.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Fai attenzione all’indecisione questa mattina poiché la Luna in Gemelli condivide una connessione sbilanciata con Marte caro Scorpione, che potrebbe farti analizzare eccessivamente le tue opzioni. Sebbene sia importante considerare i potenziali risultati delle scelte, questo clima cosmico potrebbe farti trattenere o rimanere fermo. Scegli saggiamente le tue parole quando Mercurio si attiva poco prima che arrivi il pomeriggio, specialmente quando hai a che fare con compagni sensibili o capricciosi. Mostra al tuo corpo un pò di amore in più questo pomeriggio quando la Luna si allinea con Giove e considera di mettere in ordine se sei caduto in uno stato di disorganizzazione o disordine eccessivo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per connetterti con le tue intenzioni prima di andare al lavoro cari Pesci, mentre la luna in Gemelli si allinea con Marte. Questo clima cosmico può aiutarti a trovare sostegno attraverso le pratiche spirituali, soprattutto se di recente ti sei sentito un pò giù di morale. Considera la possibilità di meditare poco prima che arrivi il pomeriggio, quando la Luna si allinea con Mercurio, promettendo di inaugurare l’illuminazione quando ti connetti con la tua mente, il tuo cuore e il tuo spirito. Un’energia accogliente prende piede quando Giove si attiva oggi, mettendoti dell’umore giusto per il buon cibo e alcune coccole personali nel comfort di casa.