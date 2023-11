Cake Design Contest: a Rimini arriva la sfida tra pasticceri amatoriali

Cake Design Contest Rimini

Arriva la sfida tra pasticceri amatoriali per celebrare i 18 anni del centro commerciale “Le Befane”

Per i diciotto anni di Le Befane Shopping Centre, il grande centro commerciale di Rimini, arriva Cake Design Contest: una sfida a colpi di spatola tra pasticceri amatoriali per decretare la torta più bella!

Per chiunque abbia fatto del Cake Design la propria vocazione, ecco un’occasione da non perdere! Cake Design Contest 2023 è aperto esclusivamente ai NON professionisti, un’occasione per mettere in mostra tutta la propria creatività. Il tema da sviluppare nel progetto della propria torta decorativa (non edibile) è, naturalmente, “i 18 anni di Le Befane Shopping Centre”.

Per partecipare è necessario compilare il form reperibile sul sito www.lebefane.it descrivendo la propria idea o inviando immagini di torte già realizzate. Tra tutti i progetti inviati verranno selezionati 10 finalisti che saranno invitati alla festa dei 18 anni de Le Befane di domenica 19 novembre 2023, un evento che vedrà come ospite straordinario Rudy Zerbi.

Gli appassionati Cake Designer selezionati per la finale riceveranno in omaggio una gift card del valore di 50 euro. Per l’autore o l’autrice della torta vincitrice, invece, una super gift card da 500 euro spendibile in tutti i negozi del Centro commerciale.