Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2023 Lunedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Giornata contrassegnata dal buonumore che un parterre di corpi celesti in ottima posizione vi consegna. Giove, in particolare, pianeta che corrisponde alla risata, alla gioia di vivere, all’ilarità, congiunto nel vostro segno, vi dona il benessere per affrontare con il piglio energetico tipico del vostro segno ogni ostacolo si possa frapporre fra voi e il mondo. Vi sentite gratificati sia sul piano personale che sociale e potete dar sfogo al carattere espansivo e magnanimo. Attenzione però a non cedere alla tentazione di sentirvi superiori agli altri e siate consapevoli dei vostri limiti.

La Luna, dea dell’emozione, si trova in posizione eccellente in Sagittario, a darvi la possibilità di chiarire ogni dubbio sulle vostre prospettive sentimentali, specie se appartenete alla seconda decade. È un momento per voi di trionfi mondani, grazie al vostro personale charme, chi potrà davvero resistere? Se siete ancora single, rischiate di accasarvi definitivamente, se invece, il vostro cuore è già di qualcuno che pensate di aver perso, potete contare di sperimentare un romantico ritorno di fiamma.

Giove, dio della fortuna, transita benefico in congiunzione, specie se festeggiate il compleanno tra il 17 e il 20 di aprile. Nuovi assetti professionali vi coinvolgono invitandovi a prendere decisioni forse scomode, ma di cui non vi pentirete.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non rifuggire dalle discussioni intime e dalle interazioni sincere questa mattina caro Leone, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio all’etereo Nettuno. Questo clima cosmico vi permetterà di intensificare i legami senza tutta la pressione che spesso segue questo obiettivo. L’atmosfera si alleggerirà con l’arrivo del pomeriggio e la Luna entrerà nello scintillante Sagittario, elevando le tue abilità personali e mettendoti in vena di divertimento. Assicurati di abbracciare un sacco di attività ricreative mentre questa energia è presente, concedendoti lo spazio per sfogarti completamente. Tuttavia, stasera vorrai fare un passo indietro quando Saturno si agita in alto.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti molta grazia mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno questa mattina, chiedendoti di scioglierti nelle tue routine di cura di sé e di nutrimento. Dovrai conservare la tua energia per quando arriva il pomeriggio e la Luna entra nel tuo segno, aumentando la tua popolarità e il desiderio di attenzione. Le tue parole avranno il potere di trasformare le menti quando Plutone diventa attivo in alto, quindi ricorda di mantenere un messaggio positivo ed eticamente valido. Fai attenzione alla tensione a casa stasera quando la luna e Saturno si quadrano, e ricorda di mantenere confini sani.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stamattina agirai come un faro di luce all’interno della tua comunità e cerchia di persone care dolce Toro, quindi assicurati di spostarti da un luogo di compassione e grazia. Queste vibrazioni da sogno sono perfette per scomparire in un mondo di tua creazione, anche se vorrai mantenere una buona compagnia lungo la strada. L’energia cambierà quando il pomeriggio si stabilizzerà e la Luna entrerà nel Sagittario, ispirandoti a fare cambiamenti personali per aiutare a far evolvere la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Nel frattempo, Plutone ti darà una mano mentre persegui un percorso più elevato, anche se dovrai essere realistico su ciò che ti aspetta.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti al romantico che vive dentro di te di dipingere delle belle immagini questa mattina cara Vergine, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno uniscono le forze in alto. Questo clima cosmico eleverà il tuo fascino e la tua capacità di articolare dolci sentimenti, segnando l’atmosfera perfetta per le coccole, flirtare o lavorare sull’arte. La tua casa si riempirà di calore e gioia nel pomeriggio quando la Luna entrerà nel Sagittario. Tuttavia, una raffica di attività potrebbe rendere difficile godersi il momento, quindi assicurati di rallentare e apprezzare le piccole cose. Fai attenzione alla tensione stasera quando la luna si quadra con Saturno, e assicurati di rilassarti se il tuo corpo si sente teso.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti trovarti ad agire come la voce della ragione all’interno della tua comunità questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano per dare significato alle tue parole. Sarai in una posizione unica per diffondere conflitti e lotte di potere, quindi assicurati di riportare la pace ogni volta che se ne presenta l’opportunità. Tuttavia, dovresti pianificare di ritagliarti un pò di tempo per la solitudine quando la Luna entra in Sagittario nel pomeriggio, mettendoti in uno stato d’animo riflessivo. Nel frattempo, Plutone diventerà attivo nella tua casa di lusso, creando la scusa perfetta per dimenticare le preoccupazioni con un pò di coccole.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Presta attenzione a tutte le idee brillanti che atterrano nella tua mente questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano in alto. Questo scambio celestiale può aiutarti a elaborare strategie per un futuro di maggior successo, anche se dovrai seguirlo se desideri davvero vedere i risultati. L’energia cambierà con il calare del pomeriggio e la Luna migrerà nel focoso Sagittario, portando fortuna ed eccitazione nella tua vita amorosa. Nel frattempo, Plutone interverrà per ricordarti che l’altro lato ti copre le spalle, quindi assicurati di chiedere l’intervento divino se ne hai bisogno.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dai la priorità alle tue esigenze di salute e benessere mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno questa mattina cara Bilancia, chiedendoti di nutrire il tuo corpo. Nel frattempo, Plutone sarà attivo nella tua quinta casa solare, aumentando il tuo ego con un senso di potenziamento personale. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Sagittario, elevando i tuoi pensieri e il tuo intelletto naturale nei prossimi due giorni. Usa questa energia per innescare discussioni significative e considera di intraprendere una gita con qualcuno di speciale. Assicurati solo di occuparti delle tue responsabilità, specialmente quando Saturno si agita stasera.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sentiti libero di raccogliere i frutti di tutto il tuo duro lavoro e successo questa mattina caro Acquario, mentre la luna Scorpione e Nettuno uniscono le forze per incoraggiare un meritato lusso e tempo libero. Tuttavia, vorrai muoverti una volta che la Luna migrerà in Sagittario questo pomeriggio, ispirandoti a mescolarti e socializzare con la tua comunità. Se hai voglia di concederti un pò di terapia dello shopping, questo scambio celestiale ti chiederà di fare acquisti in modo responsabile, supportando le aziende che fanno la loro parte per rendere il mondo un posto migliore. Assicurati solo di limitare le tue spese quando Saturno diventerà attivo stasera.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Una scintilla aleggia nell’aria al tuo risveglio carissimo Cancro, grazie a un dolce scambio tra la luna dello Scorpione e l’etereo Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per seguire i tuoi capricci, sia che tu decida di lavorare su un progetto di passione, esplorare nuovi orizzonti o invitare i tuoi amici per un brunch. Tuttavia, la tua attenzione si sposterà dal piacere al lavoro quando la Luna entrerà in Sagittario questo pomeriggio, spingendoti ad affrontare qualsiasi faccenda o commissione che deve essere gestita. Fai attenzione alla tensione stasera quando Saturno si agita e assicurati di meditare se non riesci a trovare il tuo zen.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti alla pace, alla fantasia e al pensiero fantasioso di travolgerti dolce Scorpione, mentre la luna e Nettuno si allineano per creare un’atmosfera sognante e surreale. Tuttavia, vorrai tornare sulla Terra quando la luna entrerà in Sagittario questo pomeriggio, piantando semi per qualsiasi obiettivo che la tua mente ha in serbo questa mattina. Nel frattempo, Plutone porterà un’energia potenziante e trasformativa nel tuo cuore, aiutandoti a liberarti di qualsiasi dolore che preferiresti non portare con te. Queste vibrazioni sono ottime anche per le pulizie di primavera quindi assicurati di liberare il tuo lato domestico.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di arrivare all’alba con una meditazione Pesci, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio all’etereo Nettuno. Anche se non trovi il tempo per stabilirti in uno stato meditativo, consenti a queste vibrazioni sognanti di sbloccare la tua natura ottimista e compassionevole. Sentirai un cambiamento quando il pomeriggio si assesta e la Luna entra nel focoso Sagittario, ricordandoti che i confini sani sono importanti per costruire relazioni solide. Tuttavia, vorrai esaminare le restrizioni e il margine di manovra che ti concedi, avendo cura di fissare ambizioni ragionevoli pur comprendendo che solo tu sei responsabile del loro soddisfacimento.