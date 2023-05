Oroscopo del Giorno 5 Maggio 2023 Venerdì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Maggio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Grandi cambiamenti sono all’orizzonte caro Ariete, poiché l’eclissi di luna piena dello Scorpione produce un’energia purificatrice e trasformativa. Questo evento celeste scuoterà sicuramente le tue fondamenta mentre le stelle ti spingono a tagliare i legami con qualsiasi peso morto che ti trattiene. Le scosse di assestamento di questa eclissi si diffonderanno nella sera quando Urano si agiterà, il che potrebbe farti sembrare che il mondo stia girando se non ti concentri e ti radichi sui tuoi obiettivi.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Aspettati che i tuoi sentimenti siano più pronunciati e imprevedibili del solito caro Leone, poiché l’eclissi di luna piena dello Scorpione porta una scarica di energia intensa ed emotiva sulla tua strada. Concediti molto spazio per riconoscere e prenderti cura del tuo cuore, soprattutto se stai superando una situazione dolorosa. Una pulizia profonda della casa può aiutarti a tenere la mente occupata, anche se non sarai in grado di scappare per sempre dalle tue emozioni. Fortunatamente, ti sentirai motivato ad andare in profondità e riconoscere la tua ombra stasera, quando Marte diventerà attivo nella tua dodicesima casa solare.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le vibrazioni possono sembrare un pò ruvide e tumultuose quando ti risvegli oggi, mentre la luna dello Scorpione si prepara per l’intensa eclissi lunare di oggi. Di tutti i membri dello zodiaco, l’energia in gioco sarà particolarmente intensa da affrontare. Tuttavia, sarai in una posizione unica per eliminare completamente la tua vita da negatività e tossicità. Ora è il momento di dare priorità alla salute mentale ed emotiva e capire come tu e gli altri contribuite ai momenti di infelicità. Fortunatamente, trovare la motivazione per trasformarsi arriverà facilmente stasera quando Marte diventerà attivo nella tua ottava casa solare.

Oroscopo del Giorno 5 Maggio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’eclissi di luna piena dello Scorpione abbellisce i nostri cieli questa mattina caro Toro, agendo come un importante aspetto di chiusura nelle questioni del cuore. Queste vibrazioni hanno lo scopo di scuotere via chiunque non abbia a cuore i tuoi interessi, quindi cerca di non perseverare se sai che una relazione ha fatto il suo corso. Ricorda solo di rimanere calmo mentre navighi in queste maree cosmiche instabili, comprendendo che l’energia in gioco potrebbe portare a livelli elevati di stress, stanchezza estrema e irritabilità dentro tutti noi. Trova un’attività salutare nella quale impegnarti quando Marte diventa attivo stasera, poiché così facendo porterai chiarezza nella tua mente.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi pensieri andranno in profondità sotto l’eclissi di luna piena dello Scorpione questa mattina cara Vergine, mentre il sole e la luna uniscono le forze per far ripartire quei neuroni. Esplorare nuove filosofie può aiutarti a far evolvere la tua mente e il tuo spirito, anche se dovresti evitare di discutere con persone che non hanno la tua stessa mentalità. I disaccordi potrebbero rapidamente diventare velenosi in questo clima cosmico e in seguito potresti sentirti in colpa per aver pronunciato parole poco gentili. Piuttosto che cercare di alterare il modo in cui pensano gli altri, sforzati di espandere il tuo senso di comunità stasera, quando Marte diventerà attivo nella tua undicesima casa solare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’eclissi di luna piena dello Scorpione si manifesta nel settore della tua carta che governa la comunità caro Capricorno, facendoti sentire più in sintonia con la società e le sottili sfumature che si verificano al suo interno. Questa energia viene spesa al meglio accedendo al tuo lato caritatevole, poiché fare la tua parte per migliorare il nostro mondo sembrerà sia terapeutico che potenziante. Questo clima cosmico potrebbe anche attirare più attenzione di quella a cui sei abituato, rendendo molto più importante dare l’esempio, dare priorità al decoro e sollevare il morale degli altri. Assicurati solo di ritagliarti un pò di tempo per la cura di te stesso o per l’amore stasera, quando Marte diventa attivo nella tua settima casa solare.

Oroscopo del Giorno 5 Maggio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’energia sarà pesante mentre l’eclissi di luna piena dello Scorpione abbellisce i nostri cieli Gemelli, rendendo più importante che mai che vi sintonizziate con il vostro corpo. Questo evento astrologico evidenzierà eventuali problemi che l’universo ha con le tue abitudini o routine, chiedendoti di fare della salute e del benessere la tua massima priorità in questo momento. Fortunatamente, sarai in una posizione unica per liberarti finalmente da ciò che non ti serve, il che significa che è più probabile che gli obiettivi di benessere che ti prefiggi restino fedeli. Ricorda solo che l’azione deve iniziare ora, specialmente quando Marte diventerà attivo stasera.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Giove vi prospetta una fase di alti dell’umore e una conduzione dei vostri affari quotidiani e familiari efficiente. Marte in Cancro stimola le sfide in voi, specie se siete nati nella prima decade, smentendo la vostra fama di segno prudente e misurato e vi consente di tirar fuori la vostra grinta, le energie vitali: in certi momenti, si presenteranno sfoghi salutari di determinazione del vostro carattere.

Un’irresistibile sensazione d’indipendenza vi prende. Plutone stupendo dal segno dell’Aquario vi fa ricercare i vostri spazi di libertà, mettendo dei momenti di aria rigenerante tra voi e la vostra dolce metà. Fate attenzione a non esagerare, tuttavia: l’essere in coppia, che per voi Bilancia così fondamentale, richiede un prendersi cura costantemente dell’altro. Vari pianeti contrari vi potrebbero far eccedere nel cercare la reciproca indipendenza.

Essendovi scrollati di dosso alcune responsabilità in ufficio, veleggiate ora verso lidi più tranquilli, con un occhio indirizzato alle finanze dove ancora si richiede tutto il vostro acume: che puntualmente si applicherà, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 15 di ottobre. Per farvi arrivare, di qui a non molto, guadagni consistenti.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non bruciare nessun ponte professionale oggi caro Acquario, poiché l’eclissi di luna piena dello Scorpione minaccia di portare un sacco di drammi e distruzione nella tua vita professionale. Anche se le emozioni saranno forti in questo momento, non ti conviene alimentare la politica dell’ufficio o i pettegolezzi che non servono. Se stai attualmente lavorando da remoto, ora potrebbe essere un buon momento per riconnetterti con i tuoi alleati aziendali. Controlla i tuoi bisogni fisici stasera quando la Luna manda un bacio a Marte, ricordandoti di prenderti cura di te stesso, non importa quanto sia impegnato il tuo programma.

Oroscopo del Giorno 5 Maggio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua natura passionale uscirà fuori per giocare oggi caro Cancro, mentre l’eclissi di luna piena dello Scorpione si manifesta nel settore della tua carta che governa l’ego, la creatività e il divertimento. Sebbene questo clima cosmico possa darti energia e incoraggiarti, ricordati di tenere entrambi i piedi per terra, o potresti iniziare ad avere le vertigini. Potresti anche voler stare alla larga da coetanei capricciosi o membri della famiglia per il momento, poiché le emozioni aumenteranno e il conflitto potrebbe emergere più facilmente di quanto pensi. Sfrutta al massimo queste vibrazioni lavorando con uno sbocco artistico quando Mare diventa attivo questa sera.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti più energico e potenziato del solito oggi caro Scorpione, mentre l’eclissi di luna piena si manifesta nel tuo segno. Sebbene questa energia sia perfetta per assumersi la responsabilità di te stesso e prendere il controllo del destino, dovresti evitare di usare l’intimidazione come mezzo per andare avanti. L’idea è di trovare un equilibrio tra forte e accessibile, permettendo a te stesso di stare saldamente nella tua posizione senza alienare gli altri durante il processo. L’universo ricompenserà la tua passione e guida quando Marte diventerà attivo stasera, quindi assicurati di investire con tutto il cuore nelle tue speranze e nei tuoi sogni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti come se stessi vivendo in un mondo tutto tuo oggi cari Pesci, poiché l’eclissi di luna piena dello Scorpione porta un’abbondanza di energia al settore della tua carta che governa la spiritualità. Lasciati prendere dalla tua immaginazione, soprattutto se ritieni che la guida divina stia aprendo la strada. Tuttavia, potresti voler mantenere le tue visioni per te per ora, poiché il tuo terzo occhio potrebbe non avere la visione più nitida tra queste vibrazioni caotiche. Prova a fare qualcosa di attivo stasera quando Marte diventa attivo in alto, segnando l’occasione perfetta per diventare artistico, fare un giro in bicicletta o stendere il tappetino da yoga.