Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Sarai in una posizione unica per esprimere amore senza dover dire molto stamattina Gemelli, grazie a una dolce unione tra Toro e Venere. Queste vibrazioni sono anche perfette per mettere buone vibrazioni, quindi assicurati di meditare sulla gentilezza e sull’amore quando ti svegli. Un senso di urgenza potrebbe seguirti man mano che la giornata si svolge, mentre Marte fa il suo ultimo passo attraverso il tuo segno, motivandoti a portare avanti qualsiasi progetto o obiettivo che hai raggiunto. Lampi di intuizione potrebbero svelare i segreti del tuo subconscio questa sera, quindi assicurati di ascoltare la tua voce interiore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un feroce apprezzamento per la creatività e le arti scorrerà nelle tue vene questa mattina, mentre la luna del Toro attraversa la lussuosa Venere. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto iniziando la giornata con musica edificante e considera di fare uno sforzo in più nel tuo aspetto, anche se la sfumatura è sottile. Nel frattempo, Marte fa i suoi ultimi passi attraverso i Gemelli, spingendoti a lavorare sodo per i tuoi obiettivi. Le passioni si muoveranno mentre le ore continuano a passare, facendo emergere il tuo lato civettuolo e giocoso. Considera di sorprendere la tua dolce metà con un regalo o un gesto premuroso questa sera, quando la Luna e Urano formano un’unione cosmica che incoraggia l’inaspettato.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT: L’universo ti guarderà con dolcezza questa mattina cara Vergine, grazie a un’unione cosmica tra la luna del Toro e l’armoniosa Venere. Queste vibrazioni si abbinano perfettamente a una meditazione precoce, quindi cerca di entrare in comunione con la forza vitale che esiste dentro e intorno a te prima di iniziare la giornata. Nel frattempo, Marte fa i suoi ultimi passi attraverso i Gemelli, chiedendoti di concludere qualsiasi questione professionale rimasta in sospeso di cui hai bisogno. Tieni gli occhi aperti per i segni dall’universo questa sera quando Urano diventa attivo nel settore spirituale della tua carta, aprendoti ai messaggi dall’aldilà.

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle si allineeranno per sostenerti e affermarti questa mattina dolce Toro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno attraversando Venere in armonia. Appoggiati a questo clima cosmico prendendoti un momento per apprezzare appieno te stesso quando ti svegli, iniziando la giornata con una mente e un cuore positivi. Pianifica di scatenare lo strano che vive dentro di te questa sera quando la Luna si allinea con Urano non convenzionale, spingendoti ad abbracciare la libertà a livello di anima. Sfortunatamente, una connessione sbilanciata tra il sole dell’Ariete e il nodo sud potrebbe farti trattenere, soprattutto se temi la vulnerabilità.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Toro attraversa Venere in armonia questa mattina presto cara Bilancia, il che potrebbe portare a sogni profondi ma terapeutici. Sebbene la tua ombra possa emergere per rivelare la verità del tuo cuore, accettare ciò che non puoi cambiare ti permetterà di superare emozioni e situazioni spiacevoli. Prendi in considerazione l’idea di mostrare il tuo lato vulnerabile mentre le ore continuano a passare, mentre le stelle si allineano per dare profondità alle tue compagnie più strette. Un feroce desiderio di movimento potrebbe scuotere la sera in cui Urano diventa attivo in alto, aiutandoti ad apportare cambiamenti rapidi ma significativi al tuo stile di vita o alla tua vita romantica.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Toro attraversa questa mattina la dolce Venere nella tua quarta casa solare, aiutandoti a fare pace con le tue emozioni. Porta con te queste vibrazioni di supporto per tutto il giorno, nutrendo te stesso e gli altri con molta gentilezza e cura. Nel frattempo, Marte fa oggi i suoi ultimi passi attraverso i Gemelli, fungendo da spinta finale di motivazione quando si tratta di lavorare su progetti di passione o sbocchi creativi. L’eccitazione riempirà la tua casa questa sera quando Urano diventa attivo in alto, segnando la scusa perfetta per invitare i propri cari per un happy hour improvvisato o una cena.

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai un favore alla tua mente e cerca notizie positive questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Toro attraversa la dolce Venere. Questo scambio celeste ti incoraggerà a vedere il bene nell’umanità, aiutandoti a credere che il mondo è davvero un posto meraviglioso. L’eccitazione si alzerà nell’aria questa sera quando la Luna si allineerà con Urano, segnando la scusa perfetta per liberarsi dalla tua zona di comfort, specialmente per quanto riguarda le dinamiche sociali. Gli incontri casuali potrebbero anche espandere la tua rete, quindi assicurati di salutare ogni sconosciuto con una faccia sorridente, anche se non sei sicuro di dove potrebbero portarti le cose.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo letto sarà particolarmente caldo e accogliente questa mattina carissimo Scorpione, mentre la luna del Toro si sposta su Venere armoniosa. Questo clima cosmico ti incoraggerà ad aprire il tuo cuore all’amore in tutte le sue forme, quindi assicurati di investire nelle relazioni che contano di più. Nel frattempo, Marte fa oggi i suoi ultimi passi attraverso i Gemelli, spingendoti ad evolverti e trasformarti in una versione più feroce e intelligente del tuo già favoloso io. Il tuo cuore potrebbe sorprenderti questa sera quando Urano diventa attivo nella tua settima casa solare, anche se dovresti evitare di agire in modo sconsiderato con le tue emozioni.