Uova di Pasqua 2023

Armani Dolci tra bontà ed eleganza

Anche quest’anno, in occasione della Pasqua, i cioccolatai di tutt’Italia, si contendono a colpi di spatola, il podio per le uova di Pasqua 2023 da scartare più buone di sempre! L’uovo da aprire, rompere e smangiucchiare infatti, è un rito che si ripete ogni anno, su ogni tavola italiana.

Anno dopo anno sono protagoniste sulle tavole degli italiani creazioni sempre più sofisticate, elaborate e costose.

Il mercato propone davvero tanta scelta, purché non rinunciate a una tradizione che fa ritornare tutti quanti un pò bambini. Oggi ci soffermiamo sul dolce mondo firmato Armani/Dolci che, per questa Pasqua 2023, presenta una collezione di uova, colombe e cioccolatini in pieno stile Armani: sofisticato ed essenziale.

Oltre alla soffice colomba da 1 kg., sono disponibili le classiche uova da 410/440 g in due gusti: più intenso, al cioccolato fondente con granella di nocciola, o più delicato, al latte con granella di nocciola e amaretto.

Completano la proposta le classiche praline assortite e i nuovi ovetti al latte con ripieno al cocco e fondente con ripieno al latte, che vanno ad aggiungersi ai nuovi formati di ovetti da 55 g nei classici gusti latte e fondente.



Alla raffinatezza di sapori corrisponde come sempre un packaging ricco e sofisticato, appositamente pensato. La carta che avvolge le scatole e le box di latta, in un delicato color lilla, si ispira ai luminosi abiti decorati con cristalli della collezione Giorgio Armani donna primavera/estate 2023 ed è chiusa dal nastro in gros grain bianco e tag con logo Armani/Dolci.