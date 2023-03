Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2023 Lunedì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sentirai un cambiamento quando ti sveglierai questa mattina caro Ariete, mentre Marte migra nel Cancro e nella tua quarta casa solare. Questa posizione planetaria potrebbe farti diventare più capriccioso nelle prossime settimane e svolgere compiti potrebbe sembrare particolarmente difficile quando il tuo cuore non è coinvolto. Un’energia sognante ti darà l’opportunità di sfuggire al banale mentre la Luna manda un bacio a Nettuno, anche se potresti dover fare affidamento sulla tua immaginazione. Ti ritroverai in un mood chiacchierone e curioso questa sera quando la luna entra in Gemelli, quindi assicurati di mostrare le tue abilità sociali.

LEONE ⭐⭐⭐EXCELLENT: Potresti sentirti un pò più solitario nelle prossime settimane caro Leone, mentre Marte si sposta in Cancro e nel settore della tua carta che governa la privacy. Questo posizionamento planetario è perfetto per giocare con nuove idee e hobby creativi, mantenendo il tuo lavoro nascosto fino a quando non è pronto per essere esposto. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entra nei Gemelli, portandoti un’ondata di attività sociale. Nel frattempo, una mano amica di Plutone può portare maggiore profondità alla tua vita amorosa, specialmente quando riunisci amici.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai motivato a lavorare su te stesso nelle prossime settimane, mentre Marte migra nel Cancro e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Sebbene ci saranno sicuramente dei temi per andare avanti, probabilmente ti verrà chiesto di fare alcuni sacrifici per crescere. Sentirai una dolcezza nell’aria questa sera quando la luna entrerà nei Gemelli, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Nel frattempo, una mano amica di Plutone porterà profondità alle tue parole, aiutandoti in qualsiasi conversazione importante o profonda che deve essere intrapresa con qualcuno di speciale.