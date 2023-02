Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Alcune grandi notizie potrebbero arrivare oggi, Gemelli, forse da un partner. Potrebbe riguardare la tua relazione o potrebbe comportare una sorta di buona fortuna per te e la tua relazione. Questa fortuna potrebbe liberare entrambi in qualche modo per far avanzare ulteriormente la relazione in qualche modo. Non farti prendere dal panico e non analizzare troppo. Segui il tuo cuore!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Emozioni e ricordi che sono stati seppelliti nella tua psiche potrebbero improvvisamente migliorare oggi, Capricorno. All’inizio potresti non essere in grado di dargli un senso. Questi ricordi potrebbero sembrare irrilevanti per la tua vita attuale. Tuttavia, un piccolo riflesso potrebbe rivelare il motivo per cui li stai riportando alla luce. Rilascia qualsiasi blocco che questi ricordi possano aver causato. Potresti trovare la tua vita cambiata in modo sottile.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT : L’intuizione potrebbe rivelarsi estremamente preziosa quando si tratta di affrontare una situazione fastidiosa, Vergine. Conosci tutte le regole, tutti i metodi corretti per qualsiasi cosa vuoi fare, ma oggi potreste essere spinto a prendere decisioni basate sui sentimenti istintivi piuttosto che sulle regole o sulla logica. Pensalo come un nuovo prezioso strumento per capire come affrontare le persone e sfruttarle al meglio.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La guarigione di alcuni traumi infantili potrebbe essere innescata oggi Toro, forse attraverso il contatto con qualcuno che ti conosceva allora. Non essere sorpreso se verserai qualche lacrima. E’ normale. Potresti anche ridere improvvisamente come un matto. Una volta che tutto è fatto, porta fuori il tuo amico per la sera e divertiti. Questo ti aiuterà a schiarirti le idee e ti permetterà di dormire.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni pettegolezzi su un amico che ha recentemente iniziato una nuova relazione potrebbero arrivarti all’orecchio, Bilancia. Potrebbe essere una sorpresa, una cosa che non ti saresti mai aspettato da questa persona! Sarai felice, perché vuoi che il tuo amico sia felice. Non aver paura di chiamarlo e chiedergli come sta. Sarà un piacere per tutti e due!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, Acquario. Qualcuno che conosci abbastanza bene ma che non hai mai pensato come un potenziale partner potrebbe improvvisamente mostrare un interesse romantico per te e tu potresti rispondere. Che tu scelga o no di fare qualcosa dipende da te. Le circostanze e le persone cambiano. Pensaci due volte prima di eliminare questa persona dalla tua vita.

Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai lavorato duramente per aumentare le tue entrate? Se è così Cancro, i risultati potrebbero finalmente manifestarsi. Potresti rilassarti un pò e quindi liberarti di tutto lo stress e le tensioni che si sono accumulati. Ringrazia le tue stelle fortunate e progetta il tuo tempo libero.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Piccoli cambiamenti nella tua situazione di denaro potrebbero farti passare una bella giornata, Scorpione. Forse riceverai un rimborso o un regalo generoso. Qualunque cosa sia, è probabile che ti permetta di effettuare un acquisto che hai pensato di dover rimandare per un pò. Goditi la tua fortuna e sfruttala al massimo!

PESCI: ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nuovo giorno di febbraio molto intrigante e in linea con le vostre corde di sensibilità, di empatia verso il prossimo, di attitudini creative, ma anche speculative. In cielo si formano aspetti per voi benevoli che vi propongono una corrente di scambi, di possibilità di creare una rete di contatti molto positiva per la vostra personalità estrosa, ma un pò introversa a tratti. Contemporaneamente troviamo una coabitazione planetaria felice e fortunata nel vostro segno e si tratta niente di meno che di forze celesti molto in affinità con la vostra natura più profonda: del fluido e metamorfico Nettuno. Avrete modo di mostrare quanto forte sia la capacità di rinnovarvi, di sapervela cavare con mezzi geniali e spesso anticonvenzionali, a volte di fronte a inciampi e difficoltà cui gli altri sarebbero sicuramente arretrati.

Emozione è la parola chiave in questa giornata di metà febbraio. Sia che siate in coppia, oppure se vi troviate in cerca dell’anima gemella, sperimentate sentimenti intensi e coinvolgenti: e se pure mostrano un loro carico di complessità, vi ravvivano potentemente i sensi e lo spirito.