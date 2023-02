Oroscopo del Giorno 21 Febbraio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai una presenza enigmatica nella tua comunità questo pomeriggio, dolce Toro, mentre la luna dei Pesci e il sognante Nettuno si allineano nella tua undicesima casa solare. Porta un pò di misticismo nel tuo look mentre navighi tra vicini e colleghi, permettendoti di brillare durante la giornata. Sfortunatamente, le tensioni potrebbero far scoppiare la tua bolla nel corso della giornata, quando Mercurio e Urano si scontreranno, facendoti sbattere contro un muro sociale e mentale. Fortunatamente, la tua dolce metà si radunerà per sollevarti quando la Luna manderà un bacio a Plutone stasera, segnando l’occasione perfetta per meditare e abbracciare la tua spiritualità.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia super romantica ti circonderà questo pomeriggio cara Vergine, mentre la luna dei Pesci si allinea con il sognante Nettuno nel settore della tua carta che governa l’amore. Questo clima cosmico è perfetto per flirtare e aprire il tuo cuore, anche se dovresti essere consapevole che la cura di sé è importante tanto quanto il contatto da uomo a uomo. Cerca solo di non andare fuori strada con le tue attività quotidiane, o una quadratura tra Mercurio e Urano potrebbe innescare dei bruschi risvegli. La creatività si muoverà dal profondo stanotte quando Plutone diventerà attivo, specialmente quando ti lascerai ispirare dall’amore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue parole avranno il potere di ammorbidire i cuori questo pomeriggio, mentre la luna dei Pesci si avvicina al sognante Nettuno. Consenti a te stesso di andare con grazia e compassione, in quanto ciò può aiutare a sciogliere qualsiasi tensione sociale che potrebbe averti trovato di recente. Fai solo attenzione a non rivelare troppo di te stesso, o una dura quadratura tra Mercurio e Urano potrebbe scatenare ansia nel corso della giornata. Le idee su come trasformarsi in meglio appariranno la tua mente stasera, quindi assicurati di documentare eventuali nuove visioni che hai per te stesso.

Oroscopo del Giorno 21 Febbraio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Consenti al visionario interiore di prosperare professionalmente questo pomeriggio, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Nettuno. Momenti di brillantezza ti attraverseranno proprio ora mentre le stelle si allineano per spingerti verso il successo. Sfortunatamente, la paura di fallire o di essere fraintesi potrebbe trattenerti nel corso della giornata a causa di una dura connessione tra Mercurio e Urano. Possono anche manifestarsi ostacoli improvvisi, ma cerca di non far vacillare la tua fiducia. Sentirai un cambiamento stasera, quando la Luna farà il suo debutto nel focoso Ariete, chiedendoti di nutrire la tua comunità nei prossimi giorni.