Oroscopo del Giorno 16 Febbraio 2023 Giovedì

GEMELLI ⭐⭐ E XCELLENT: L’universo ti aiuterà a superare cattive abitudini o schemi di pensiero che ti hanno trattenuto Gemelli, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e i nodi del destino. Non aver paura di entrare in un nuovo modo di essere, anche se devi adattare la tua mente e il tuo cuore durante il processo. Quando Luna si schiera con Giove, assicurati di allontanarti dai tuoi feed sui social media se le insicurezze o la gelosia iniziano a muoversi dentro. Fortunatamente, Urano interverrà per scuoterti stasera, anche se potresti preferire la solitudine alla compagnia.

Siete nel mondo dei lavori creativi, dei grafici, dei designer, degli stilisti di moda? I transiti planetari odierni vi offrono la mano per affermarvi e emergere. Anche semplicemente la progettazione di quel che avverrà in seguito, diventa di importanza fondamentale in questa giornata di metà febbraio.

Una strepitosa congiunzione Venere – Nettuno si verifica oggi nel segno amico dei Pesci e vi avvicina positivamente all’amore e all’eros. Se siete single non vi chiudete nelle stanze di una razionalità che porta a privarvi di piaceri e sentimenti essenziali per il vostro cuore e la vostra anima. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 10 del mese di gennaio sappiate fare uno sforzo in più e liberatevi di alcuni condizionamenti, cui siete soggetti in modo, va detto, del tutto inconsapevole.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Transiti planetari strepitosi vi fanno salire sul podio dei segni primi classificati per fortuna astrologica in questo periodo. Urano vi dona una forma fisica di tutto rispetto promettendo vitalità fisica e lucidità mentale. Il pianeta maschile non vi fa mancare neanche quel pizzico di grinta che mettete in ogni cosa che fate e che veramente è il sale dell’esistenza.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Ti sentirai ispirato a superare i vecchi schemi di pensiero che ti hanno trattenuto cara Vergine, mentre la luna del Capricorno si allinea con i nodi del destino. Consenti a te stesso di essere elevato da queste vibrazioni di supporto, andando sotto i riflettori mentre la tua fiducia aumenta. Le idee creative emergeranno dal profondo mentre la Luna attende il buon auspicio di Giove, rendendolo un buon momento per investire nel tuo io artistico. Fai attenzione ai comportamenti gelosi dentro di te e negli altri stasera quando la luna e Giove si scontrano, facendo del tuo meglio per trovare conforto e sicurezza dall’interno, piuttosto che cercare conferme attraverso fonti esterne.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tieni gli occhi aperti oggi caro Toro, mentre le stelle si allineano per portare guida e benedizioni. Qualsiasi messaggio che riceverai ti aiuterà a indirizzarti verso un futuro più luminoso, quindi assicurati di seguire il tuo intuito mentre permetti al tuo mistico interiore di esplorare. Cerca di non diventare distratto o cupo questa sera mentre la Luna si schiera con Giove, minacciando di chiudere il tuo terzo occhio se non dirigi la tua attenzione verso il pensiero superiore. Buone vibrazioni fluiranno stanotte quando la luna si allineerà con Urano, segnando l’occasione ideale per lavorare con mantra positivi o con la legge di attrazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di nutrire il tuo spirito oggi cara Bilancia, mentre la luna del Capricorno si allinea con i nodi del destino. Questo clima cosmico può aiutarti a proiettarti verso un domani più luminoso, soprattutto se ti concedi molto tempo e spazio per capire esattamente cosa vuoi. Ricorda solo che è importante evolversi continuamente, anche se non puoi prevedere dove potrebbe portare il percorso. Prendi in considerazione l’idea di sdraiarti a casa mentre pratichi la cura di te stesso quando Luna e Giove si scontrano questa sera, minacciando di scuotere il tuo senso di armonia.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Consenti al tuo cuore di guidarti questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Capricorno si allinea con i nodi del destino. Le tue emozioni e il tuo subconscio possono aiutarti a indirizzarti verso un futuro migliore, rendendo importante che tu ti connetta con te stesso in modi profondi e significativi. Guarda le tue parole questo pomeriggio quando la Luna si confronta con Giove, mantenendo un messaggio positivo evitando drammi o pettegolezzi meschini. Cerca modi per liberare la mente questa sera e non aver paura di volere la solitudine se puoi passare il tempo da solo. Gioie o benedizioni inaspettate riempiranno la tua casa stasera, grazie a una mano amica del rivoluzionario Urano.

Oroscopo del Giorno 16 Febbraio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una dolcezza riempirà l’aria mentre la luna del Capricorno si allinea con i nodi del destino, segnando l’occasione perfetta per abbracciare il divertimento con una persona cara. Avventurarsi con la tua dolce metà sarà particolarmente soddisfacente, anche se dirigere la tua energia verso la cura di sé sarà anche approvato dalle stelle. Potresti sentirti spento mentre il pomeriggio scorre e la Luna si schiera con Giove, rendendo importante dare la priorità all’equilibrio e all’armonia. Una carica di elettricità ti troverà stasera quando la luna si connetterà con Urano, mettendoti in uno stato d’animo socievole e avventuroso.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per scrivere su un diario cosa c’è nel tuo cuore e nella tua mente questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Capricorno si connette con i nodi del destino. Questo clima cosmico ti offrirà uno sguardo al futuro, permettendoti di prendere decisioni intelligenti mentre pianifichi strategie per un domani più luminoso. Sii consapevole di quanto ti assumi e delle aspettative che ti sei prefissato quando la Luna si schiera con Giove questo pomeriggio, altrimenti potresti finire per manifestare stress eccessivo e pressione interna. Buone vibrazioni fluiranno stasera mentre la Luna si allinea con Urano, segnando l’occasione perfetta per fare qualcosa di inaspettato per te o per la tua dolce metà.

PESCI: ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di creare una rete e creare nuove connessioni questa mattina Pesci, mentre la luna del Capricorno si allinea con i nodi del destino, aprendo la porta alle opportunità attraverso le alleanze sociali. Tuttavia, vorrai aiutare anche gli altri in questo momento, comprendendo che devi dare per ricevere. Sentiti libero di concederti il ​​lusso. Fai solo attenzione a non esagerare, soprattutto quando si tratta di fare acquisti o mangiare cibi ricchi. Potresti sentire inaspettatamente un amico mentre Luna si allinea con Urano alla fine della giornata, portando un pò di eccitazione nell’aria.