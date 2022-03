Gelateria Dolcemente Cattolica

Comincia una nuova avventura

La Primavera è la stagione della rinascita. Il periodo dell’anno in cui il sole scalda, la natura sboccia e i volti tornano a sorridere. E anche per Gelateria Dolcemente Cattolica è arrivato il momento di respirare aria di rinascita, profumo di novità.

Dopo tanti mesi di lavori ha finalmente aperto le porte a tutti i golosi la nuova gelateria artigianale in via Salvador Allende 152 a Cattolica! Attualmente il marchio Dolcemente conta due gelaterie, una a Santarcangelo di Romagna e una a San Mauro Pascoli, oltre ad una golosa Torteria, il regno dedicato solo ed esclusivamente all’arte delle torte a tutto tondo.

Un locale originale, un delizioso posticino nel quale godersi un momento goloso in compagnia di un buon gelato, una crepès o una torta di compleanno.

Tutti gli abitanti di Cattolica (e non solo!) potranno finalmente gustarsi un prodotto artigianale di qualità che parte dalla selezione del latte e della panna fresca. Ogni singolo ingrediente è dosato da mani esperte e sapienti che creano la migliore bilanciatura per un gelato sempre più buono, ben strutturato, non troppo grasso, non troppo dolce.

Ma non solo. Oltre al gelato, troverete un’ampia scelta di altre specialità golose tra cui crêpes, frappè, granite e yogurt soft; semifreddi, torte gelato e torte di cake design. Ognuno di voi potrà sbizzarrire la propria immaginazione commissionando una scenografica cake design modellata e colorata a piacimento. Bella da vedere e buonissima da gustare.

Un vero e proprio concetto di felicità, un’esperienza di gusto unica e coinvolgente, un racconto di un’emozione.

Il quarto locale firmato Gelateria Dolcemente Cattolica vi aspetta tutto l’anno per stupirvi con creazioni uniche nel loro genere, che sapranno deliziare il vostro palato e conquistare la vostra vista, ogni giorno… sempre di più!

Gelateria Dolcemente

Via Salvador Allende 152, Cattolica

Tel: 0541-083208