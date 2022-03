Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue opinioni su alcune questioni intellettuali o spirituali stanno cambiando lentamente, Ariete? In tal caso, potresti non essere così a tuo agio con i cambiamenti. I valori e le idee tradizionali potrebbero sembrarti particolarmente attraenti oggi, quindi la tua resistenza potrebbe essere maggiore del normale. Eppure sai che non puoi rimanere allo stesso modo per sempre. Concediti una pausa oggi. Domani tornerai al solito ritmo e sarai sulla buona strada per trasformarti.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se stavi pensando di iniziare un nuovo progetto creativo Leone, non farlo oggi. Amici e familiari potrebbero contendersi la tua attenzione e distrarti. Altre responsabilità potrebbero interferire con il tuo desiderio di andare avanti adesso. Non esitare a farti venire delle idee, ma potresti dover aspettare fino a domani per iniziare il lavoro. Domani dovresti essere impaziente!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole, la Luna e Mercurio nel segno dell’Ariete in particolare, ti donano slancio, calore umano, una genuina quanto ingenua volontà di primeggiare. Attento al benessere della persona amata, ti ritagli quello spazio che, nei giorni scorsi, avevi un pò disertato, forse per ragioni di lavoro o di impegni familiari.

Venere che si trova nel segno della comunicazione, l’Aquario, ti favorisce nel trovare romantiche atmosfere tête-à-tête, dove il legame si possa rafforzare e alimentare di nuovi contenuti. I single non avranno problemi di sorta a mettersi in viaggio verso nuovi lidi erotici.

Il tuo animo generoso e affabile va a nozze nell’organizzazione dello svago del dopo lavoro serale. Anche perché il Sagittario è un segno che ama avere parenti, amici e conoscenti, stretti attorno alla sua solare e focosa personalità. Non di rado molti di voi si deliziano nella gastronomia e sanno preparare piatti squisiti, magari riuscendo a inserire un tocco di estro e di esotismo. È quello che potrebbe succedere in questo fine mese in cui avete un’ottima Venere, pronta a dare fondo alla vostra creatività gastronomica, da esibirsi per chi vi vuole bene.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Il successo aziendale potrebbe essere arrivato per te Toro, ma oggi potresti sentirti un pò triste e chiederti perché dal momento che non c’è un vero motivo. Quello che sta succedendo è probabilmente, prima di tutto, una delusione, dal momento che il tuo cervello non sta più sfornando endorfine. In secondo luogo, potresti chiederti dove stai andando. Ma solo tu puoi deciderlo. Stabilisci un nuovo obiettivo e vai avanti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Gli affari potrebbero andare molto bene per te Vergine, ma cambiamenti intensi sul lavoro potrebbero farti sentire stressato. I ritardi nell’avvio di nuovi progetti potrebbero rivelarsi frustranti. Non cadere nella trappola di pensare che questa sarà una tendenza normale. Tutto dovrebbe essere riportato a fuoco domani. Vai in palestra stasera e smaltisci un pò di frustrazione. Sarai fresco al mattino. Tieni duro!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente non avrai voglia di lavorare oggi, Capricorno. Potresti non essere stanco, ma probabilmente sei annoiato, irrequieto e incapace di concentrarti. È meglio concentrarsi sulla routine o sulle faccende ordinarie che puoi svolgere automaticamente in giorni come questo. Metti le cuffie. Fai un pranzo lungo e piacevole o magari un brunch con gli amici. È importante divertirsi un pò. Pensalo come un esercizio per bilanciare il tuo io solitamente serio!

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti combattuto tra il desiderio di fare un pò di esercizio e una forte inclinazione a rannicchiarti sulla tua sedia preferita e recuperare un pò di lettura, Gemelli. Non c’è alcun motivo per cui non puoi fare entrambe le cose. Esci per una passeggiata veloce e poi cerca il tuo libro preferito quando torni. La chiave non è rinunciare a uno, ma raggiungere un equilibrio tra i due.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Stai programmando una vacanza in un luogo lontano, Bilancia? Errori imprevisti e scoraggianti potrebbero interferire con i tuoi piani, il che potrebbe farti pensare che annullerai il viaggio. Potresti essere tentato di prendere il telefono e farlo. L’intera situazione dovrebbe essere risolta entro domani e non vedrai l’ora di ricominciare il tuo viaggio. Rimani concentrato e non fare nulla di avventato.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Le questioni amorose potrebbero sembrare molto più lente di quanto vorresti, Acquario. Sia tu che il tuo interesse potreste essere sovraccarichi di responsabilità ora e incapaci di vedervi molto. È frustrante, ma lo supererai. Nel frattempo, non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te. Solo perché il tuo lui o la tua lei è impegnato non significa che la tua relazione sia a pezzi. Sii paziente!

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai la spiacevole sensazione di aver dimenticato qualcosa ma non hai idea di cosa sia, Cancro? Sei ossessionato dal ricordo di un evento passato apparentemente insignificante, ma non riesci a capire perché? Non è nemmeno una buona idea ossessionarsi. Ricorderai qualunque cosa alla fine. Presto ti renderai conto del significato del ricordo. Il tuo subconscio sta cercando di dirti qualcosa. Non avere fretta, rilassati!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni di denaro potrebbero farti scendere in uno stato di pura oscurità, Scorpione. In apparenza potrebbe sembrare che non sarai mai in grado di smistare tutte le scartoffie, ma ce la farai. Non mollare. Rimani concentrato sul compito e fai un passo alla volta. Prima che tu te ne accorga, la tua efficienza e la tua praticità dovrebbero risolvere tutto. Coraggio e organizza una fantastica serata!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La configurazione planetaria di oggi ti darà un forte bisogno di stare in giro Pesci, ma le responsabilità potrebbero tenerti a casa o in ufficio. Forse stai aspettando una consegna o una telefonata o un ospite importante. Questo potrebbe essere piuttosto noioso per te. Trova qualcosa da fare che ti assorba, anche se si tratta solo di leggere o sistemare le scartoffie. Non ha senso girarsi i pollici!