Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2022 Venerdì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La libertà è un aspetto chiave della vita di oggi, Ariete. Potresti scoprire che il tuo cervello vuole liberarsi e perseguire modi di pensare più indipendenti. Non preoccuparti se tali modi di pensare ti porteranno in un territorio sconosciuto. Questo è un segno che probabilmente è lì che devi essere. Le tue battute spiritose potrebbero prendere una svolta improvvisa che sorprenderà sia te che le persone con cui stai parlando.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:In genere è abbastanza chiaro che non hai paura di dire alla gente cosa pensi, Leone. Forse è il momento di essere più chiaro su come ti senti. Potrebbe essere che il tuo processo mentale sia un pò spento oggi, scosso da una situazione o una persona inaspettata. Assicurati di incorporare alcuni dei tuoi istinti ed emozioni nella tua reazione alla situazione. Non fare affidamento solo sul tuo cervello per avere tutte le risposte.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere la sensazione che qualcosa non va oggi quando non è così, Sagittario. Probabilmente è solo la tua prospettiva che ha bisogno di un aggiustamento. Tira fuori il binocolo e concentrati un pò di più in modo da poter restare indietro ma avere il potere di esaminare i dettagli da vicino. Non presumere automaticamente che ci sia una chiara distinzione tra giusto e sbagliato. Probabilmente ci sono anche molte sfumature di grigio.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi le persone tendono ad essere testarde come te nel loro modo di pensare, Toro. Questa potrebbe essere una ricetta per il disastro se non stai attento. Apri un pò di più le porte e assorbi più opinioni degli altri. Non presumere automaticamente che le altre persone debbano conformarsi al tuo punto di vista per risolvere un problema. Probabilmente ci deve essere un pò di dare e avere da tutti i soggetti coinvolti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata di oggi potrebbe essere piena di svolte inaspettate sulla strada alle quali potresti non essere preparato, Vergine. A quanto pare qualcuno ha dimenticato di installare il cartello che avverte di curve strette davanti a te. Fai attenzione ai bivi inaspettati sulla strada. Il tuo cervello potrebbe ricevere una scossa da una fonte esterna che ti ricorda di mantenere le cose reali.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la tua natura sensibile abbia un disturbo nel tuo modo di pensare oggi, Capricorno. All’improvviso, un’esplosione di informazioni inaspettate potrebbe arrivare sulla tua strada e lanciare una chiave nel tuo processo mentale. Cerca di non perdere l’equilibrio per lo scossone improvviso. Scoprirai che puoi incorporare alcune di queste nuove conoscenze in un modo che ti offre un vantaggio maggiore.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti ritrovarti a fissare uno sconosciuto solo per un secondo in più mentre passeggi per strada oggi, Gemelli. La tua tendenza verso il nuovo e il bizzarro è più forte del solito e verrai trascinato in direzioni mentali diverse. Vai avanti e presentati a quello sconosciuto. Forse diventerà un socio in affari o un nuovo migliore amico!

Inizi questo nuovo mese di primavera senza troppa fatica. Trovi le dritte giuste per risolvere una questione collegata alle persone a te più care. La prontezza di spirito di cui sei normalmente dotato ti aiuta a non fermarti, a sapervi organizzare con grande abilità e a dare una mano ai tuoi parenti o conoscenti che adesso hanno bisogno di te.

Le novità sentimentali, o anche semplicemente erotiche, sono dietro l’angolo: ti si richiede solo un piccolo scatto in più, un passo in avanti coraggioso e intraprendente, che ti vedrà poi sicuramente trionfatore.

Se pratichi un’attività che si occupa di comunicazioni, di marketing o di intrattenere contatti con il pubblico, gli astri ti favoriscono con grande decisione. In particolare saranno il Sole, Mercurio e Saturno a darti il giusto slancio per essere sempre svelto, attivo e determinato.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere alcuni pensieri bizzarri, Bilancia. Potrebbero condurti in una direzione che non è del tutto pertinente alla tua situazione attuale. Non aver paura di esplorare questi strani regni, perché potrebbero darti alcune informazioni importanti che altrimenti non avresti. La saggezza può essere trovata nei posti più improbabili, quindi non sottovalutare qualcosa solo perché all’inizio sembra un pò fuori dal comune.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti provare alcune distrazioni mentali che ti spingono in direzioni diverse, Acquario. Potrebbe esserci un’ostinata battaglia interna ed esterna nell’aria. Renditi conto che essere nel mezzo è a tuo vantaggio. Considera la situazione come un modo per imparare qualcosa su te stesso e sugli altri. Comprendere il punto di vista ti aiuterà. Incorpora il vecchio e il nuovo nel tuo modo di pensare.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mentre lavori lentamente e costantemente verso i tuoi obiettivi, renditi conto che potrebbero esserci ostacoli inaspettati lungo la strada, Cancro. Non puoi assolutamente pianificare tutto, quindi non scoraggiarti oggi quando salterà fuori una variabile pazza. Il tuo processo mentale potrebbe andare in tilt e potresti scoprire di andare nel panico. C’è una lezione preziosa da imparare qui: la pazienza.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo pensiero è solido e chiaro oggi Scorpione, ma le altre persone potrebbero sfidare il tuo potere mentale. Non lasciare che gli altri ti mettano dubbi in testa sul modo in cui affronti un problema. Tieni la mente aperta a soluzioni alternative, ma non abbatterti. Potrebbe essere necessario modificare la tua strategia, ma non sacrificare i tuoi principi o i tuoi valori.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile per te pensare in modo chiaro oggi, Pesci. Il tuo cervello probabilmente sta lavorando in brevi, esplosioni irregolari che ti fanno indovinare su come procedere. Evita la confusione durante il giorno centrando e separando periodicamente te stesso e i tuoi sentimenti dal dramma che ti circonda. Non fingere di capire qualcosa se non è così. Se una situazione non ha senso, vai avanti e mettila in discussione.