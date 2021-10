Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivare mail o chiamate deludenti. Forse qualcuno che speravi ti venisse a trovare non potrà farlo o forse un amico ha dovuto rifiutare un invito a una festa. Non lasciare che rovini il tuo umore. Le cose accadono. Tieniti occupato con i preparativi e goditi la giornata. Non andare all’estremo opposto e non lavorare troppo duramente.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La persona speciale nella tua vita potrebbe sentirsi un pò gelosa dei tuoi amici ora. Forse hai ricevuto una serie di inviti che coinvolgono solo te e i tuoi amici. Potrebbe essere una buona idea rifiutarne uno per stare con il tuo partner stasera. Obiettivi e progetti possono essere temporaneamente bloccati, il che è frustrante. Lasciali cavalcare dalle onde per ora.

Approfondisci la comunicazione con la persona che ami. Momento di piccanti e fugaci avventure per i single che sono nati dal 16 al 23 di agosto con Marte, Venere, Mercurio propizi.

Sul lavoro, Marte nell’amico segno d’Aria della Bilancia ti infonde metodo e forza di volontà, ma non ti fa mancare la molla dell’ambizione, per spingerti verso mete di maggior successo. Inizia la settimana con l’intima consapevolezza di poter ottenere di più. Venere da un segno di Fuoco tuo potentissimo alleato, il Sagittario, è il tuo sponsor celeste per condurti a posizione di prestigio in campo professionale.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:I problemi con gli amici e forse con il partner negli ultimi giorni o due potrebbero farti sentire non amato, insicuro ed emotivamente bloccato. Tutti i segni indicano che questi sentimenti non sono stabili. I tuoi amici non hanno cambiato il loro atteggiamento nei tuoi confronti. C’è ancora molto amore diretto verso di te. Qualunque problema tu possa aver avuto è solo un dosso sulla strada.

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti preoccupato per la tua situazione finanziaria. Forse ti aspettavi di ricevere del denaro che è in ritardo. Una separazione temporanea dal partner potrebbe farti sentire un pò triste. Se ti tieni occupato e non ti soffermi su questo, il tempo passerà velocemente finché non sarete di nuovo insieme. La sera, prenditi un pò di tempo per rilassarti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Probabilmente vorrai prenderti un giorno libero, magari per occuparti di un progetto creativo incompiuto al quale stai lavorando da tempo. Ma non è probabile che tu vada molto lontano poiché i disaccordicon gli amici tengono la tua mente occupata e potresti essere arrabbiato. Nonostante tutto, cerca di rimanere concentrato. Questo è l’unico modo per ottenere qualcosa.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere raffreddore o mal di gola, il che potrebbe richiedere una pausa dal lavoro. Questo potrebbe essere stressante, poiché ti impedirà anche di uscire per un appuntamento. Cerca di tenere la mente occupata con attività che non ti stancano fisicamente. E prendi un pò di vitamina C!

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2021 Martedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un evento inaspettato potrebbe farti separare temporaneamente dalla persona speciale della tua vita. La confusione che circonda l’incidente e il ruolo del tuo compagno potrebbe affliggerti e potresti dubitare delle sue motivazioni. Il denaro potrebbe essere nella tua mente e la necessità potrebbe farti riflettere su come aumentare le tue entrate. Non prendere decisioni affrettate ora.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai pensando ad amici e familiari che vivono lontano e ti chiedi cosa stanno facendo. Potresti sentirti un pò nostalgico, desiderando tempi lontani. Non soffermarti su questo. Chiama i tuoi amici. Saranno felici di sentirti e ti sentirai più positivo riguardo alla giornata. La sera presta un pò di attenzione a chi ami che abita nelle tue vicinanze.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La mancanza di contatto con un amico intimo o con il partner potrebbe farti sentire solo e insicuro, chiedendoti se lui o lei ti ha dimenticato o semplicemente non gli importa più di stare con te. Questa è più probabilmente solo la voce della tua insicurezza rispetto a qualsiasi cosa basata sulla realtà. A volte le persone sono impegnate! Chiama. È probabile che la persona in questione sarà molto felice di sentirti.

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I lievi sintomi del raffreddore potrebbero influenzare la tua capacità di sbrigare le faccende oggi. Sei una persona attiva, quindi questo potrebbe influenzare la tua autostima e la capacità di fare ciò che vuoi fare. Sconvolgimenti fuori dal tuo controllo all’interno della tua cerchia di amici potrebbero anche influenzare la tua concentrazione. Non soffermarti troppo su questo. Prepara un tè caldo e supera la giornata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni di denaro potrebbero essere ingarbugliate oggi. Potrebbe esserci un ritardo nella ricezione dei fondi che ti spettano, il che potrebbe rivelarsi frustrante ma può essere risolto. Questo non è un buon giorno per fare investimenti, acquistare proprietà o chiedere un prestito. Lo sforzo di affrontare questo potrebbe causare alcuni dubbi sulle tue capacità di gestione del denaro. Non disperare. Questo è temporaneo e probabilmente fuori dal tuo controllo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le responsabilità a casa possono pesare sulla tua mente oggi e interferire con altri obblighi. Questo potrebbe causare qualche conflitto interiore, ma hai una vita personale ed è importante prendersi cura anche di queste cose. I turbamenti nella tua cerchia di amici potrebbero distrarti e stressarti. Fai uno sforzo per bilanciare tutto e ce la farai a superare la giornata.