Tendenza Western 2021

Cavalca l’Autunno con stile

Tendenza Western 2021: la tendenza moda da conoscere e indossare

Le collezioni Autunno/Inverno 2021-2022 hanno mostrato più volte l’ispirazione “Tendenza Western 2021”: un’ispirazione che vira più verso un’estetica poco femminile.

Il cappello cow boy è certamente l’accessorio d’interpretazione dei diversi stilisti: la tendenza potrebbe essere quella di abbinarlo a cappotti, come nel caso di Beatrice B. e Lorena B., o di indossarlo con un poncho, come per Alberta Ferretti, Beatrice b. o Lorena Antoniazzi.

Ma le possibilità si espandono a look che possono andare dalla pelliccia d’agnello alle giacche di camoscio della collezione cruise 2022 di Rag & Bone o all’Haute Couture di Alexandre Vauthier. Così le diverse texture, il denim o la pelle, il raso o il ricamo di Lemarié, elevano e decontestualizzano un’estetica di natura ben poco delicata.

Trovare gli stivali da cowboy firmati Isabel Marant non è una novità, è ancora uno dei feticci della casa francese. Tuttavia, questa calzatura fa la sua comparsa anche in altre collezioni come quella di Celine: Hedi Slimane propone un modello che può essere combinato con tutti i tipi di vestiti.

I pantaloni che di solito accompagnano queste calzature sono spesso definiti come boot-cut, ma quest’autunno l’estetica western opta per altre piccole differenze, privilegiando le silhouette larghe dei pantaloni indossati dai veri cowboy sui loro cavalli, incluso il taglio culotte. Questa è la premessa che troviamo da Celine, con jeans consumati, in Isabel Marant o nella pre-fall 2021 di Dorothee Schumacher.

Sulla stessa linea, un’altra delle declinazioni del pantalone che sostiene l’estetica “west” è quella dei copri-pantaloni che indossavano i cowboy sulle gambe per proteggere i loro vestiti dalla pioggia o dalla polvere, come proposto da Vivienne Westwood.