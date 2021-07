Classifica zodiacale Estate 2021 Sagittario: quinta posizione

Classifica zodiacale Estate 2021 Sagittario stilata da Excellent Magazine

Quest’estate ti concentrerai sulla vita interiore e sentirai una potente brezza di libertà! Sarai incoraggiato ad immergerti in te stesso. Gli influssi del Cancro ti portano a fare una revisione dei mesi recenti, per cominciare a galoppare verso il tuo ideale di vita. Sentirai più intensamente la nozione della reciprocità rapportuale ed affettiva. Marte, rafforza il tuo dinamismo, che già è grande, sufficientemente da agire con tutta la sensualità nei tuoi rapporti.

Classifica zodiacale Estate 2021 Sagittario: Amore

Se siete da soli e non avete ancora trovato l’amore, sicuramente dovrete aspettare ancora un pò. I single potranno fare qualche incontro piuttosto interessante, ma per poter andare avanti bisogna essere ovviamente predisposti e voi al momento… non lo siete!

Classifica Zodiacale Estate 2021 Sagittario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, sicuramente questo sarà un momento molto interessante. In molti sono già impegnati abbastanza da diverse settimane e tanti altri invece dovranno attendere ancora molto per le tanto attese vacanze. Se siete invece alla ricerca di un lavoro, le stelle vi dicono che sicuramente per voi arriverà a breve.

Potrebbero essere già dietro l’angolo piccole ed importanti gratificazioni ed anche un nuovo lavoro. Sono previsti degli aumenti in termini di guadagni per i liberi professionisti.