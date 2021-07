Classifica zodiacale Estate 2021 Bilancia: sesta posizione

Classifica zodiacale Estate 2021 Bilancia stilata da Excellent Magazine

L’attenzione si rivolge verso il destino in generale e i tuoi progetti! L’influenza del Cancro e il Sole in Mercurio ti invitano ad osservare la tua carriera oppure gli avvenimenti che potrebbero essere importanti per il tuo futuro. Saturno stabilizza la vita romantica oppure il tuo rapporto con i figli se sei genitore. Il Sole nel Leone rende più amabile il settore delle amicizie, avrai il supporto per portare avanti un progetto oppure vivere bene i momenti condivisi.

Classifica zodiacale Estate 2021 Bilancia: Amore

Sicuramente per gran parte delle persone che vivono incoppia, sarà un buon momento per rafforzare il rapporto che vi lega alla vostra dolce metà. Qualche coppia che ha vissuto dei momenti negativi, potrebbe adesso ritrovare la voglia di fare qualcosa insieme.

E’ un buon momento anche per i single, che potranno contare su questi mesi estivi per incontrare una persona interessante.

Classifica Zodiacale Estate 2021 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, arrivano grandi opportunità di carriera e qualche interessante guadagno. Osate ancora un pò, prefissatevi degli obiettivi, li raggiungerete senza tanti ostacoli.

Non rinunciate ai vostri ideali e soprattutto evitate di sprecare delle energie che potreste riservare ad altro.